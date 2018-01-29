دخلت عبر تونس: الجمارك الليبية تحجز شحنة أدوية اسرائيلية

قامت الجمارك الليبية وتحديدا بميناء طرابلس بحجز أدوية إسرائيلية وصلت إلى في طريقها للسفارة الإيطالية في ليبيا.

وأضافت مصادر من الجمارك الليبية حسب وسائل اعلام محلية أن هذه الشحنة عبارة عن مساعدات أدوية موجهة للسفارة الإيطالية دخلت عبر معبر راس الجدير الحدودي .

وذكرت بوابة افريقيا الإخبارية أنه وأثناء حضور أعضاء غرفة الرقابة على الأدوية و أعضاء لجنة التفتيش من الجمارك لسحب العينات تبين أن بعض الأصناف موجود عليها إسم مصنع لصالح شركة "teva" الاسرائيلية ،حيث قام الأعضاء بإعداد تقرير بالخصوص.

و تمت مخاطبة مكتب مقاطعة إسرائيل بمصلحة الجمارك و الذي أفاد بموجب كتابه أن هذه الشركة من ضمن الشركات المحظور التعامل معها وعلى الفور تم حجز الشحنة في مخازن الجمارك بالميناء و الإفراج عن باقي الشحنة المصنعة للدول الأوروبية المصرح.

وأكدت المصادر أن شحنة الأدوية في إنتظار المندوب المكلف من قبل السفارة الإيطالية لغرض إتمام إجراءات تصديرها وإعادتها من حيث أتت موضحاً ان الكمية المحجوزة لديهم تقدر بـ 204 صندوق موجود داخل مخازن الجمارك.