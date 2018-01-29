دخلت عبر تونس: الجمارك الليبية تحجز شحنة أدوية اسرائيلية

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قامت الجمارك الليبية وتحديدا بميناء طرابلس بحجز أدوية إسرائيلية وصلت إلى في طريقها للسفارة الإيطالية في ليبيا.
وأضافت مصادر من الجمارك الليبية حسب وسائل اعلام محلية أن هذه الشحنة عبارة عن مساعدات أدوية موجهة للسفارة الإيطالية دخلت عبر معبر راس الجدير الحدودي .
وذكرت بوابة افريقيا الإخبارية أنه وأثناء حضور أعضاء غرفة الرقابة على الأدوية و أعضاء لجنة التفتيش من الجمارك لسحب العينات تبين أن بعض الأصناف موجود عليها إسم مصنع لصالح شركة "teva" الاسرائيلية ،حيث قام الأعضاء بإعداد تقرير بالخصوص.
و تمت مخاطبة مكتب مقاطعة إسرائيل بمصلحة الجمارك و الذي أفاد بموجب كتابه أن هذه الشركة من ضمن الشركات المحظور التعامل معها وعلى الفور تم حجز الشحنة في مخازن الجمارك بالميناء و الإفراج عن باقي الشحنة المصنعة للدول الأوروبية المصرح.
وأكدت المصادر أن شحنة الأدوية في إنتظار المندوب المكلف من قبل السفارة الإيطالية لغرض إتمام إجراءات تصديرها وإعادتها من حيث أتت موضحاً ان الكمية المحجوزة لديهم تقدر بـ 204 صندوق موجود داخل مخازن الجمارك.
قامت الجمارك الليبية وتحديدا بميناء طرابلس بحجز أدوية إسرائيلية وصلت إلى في طريقها للسفارة الإيطالية في ليبيا.
وأضافت مصادر من الجمارك الليبية حسب وسائل اعلام محلية أن هذه الشحنة عبارة عن مساعدات أدوية موجهة للسفارة الإيطالية دخلت عبر معبر راس الجدير الحدودي .
وذكرت بوابة افريقيا الإخبارية أنه وأثناء حضور أعضاء غرفة الرقابة على الأدوية و أعضاء لجنة التفتيش من الجمارك لسحب العينات تبين أن بعض الأصناف موجود عليها إسم مصنع لصالح شركة "teva" الاسرائيلية ،حيث قام الأعضاء بإعداد تقرير بالخصوص.
و تمت مخاطبة مكتب مقاطعة إسرائيل بمصلحة الجمارك و الذي أفاد بموجب كتابه أن هذه الشركة من ضمن الشركات المحظور التعامل معها وعلى الفور تم حجز الشحنة في مخازن الجمارك بالميناء و الإفراج عن باقي الشحنة المصنعة للدول الأوروبية المصرح.
وأكدت المصادر أن شحنة الأدوية في إنتظار المندوب المكلف من قبل السفارة الإيطالية لغرض إتمام إجراءات تصديرها وإعادتها من حيث أتت موضحاً ان الكمية المحجوزة لديهم تقدر بـ 204 صندوق موجود داخل مخازن الجمارك.
-
20:09استقالة 9 كوادر من حزب المستقبل والأمين العام للحزب يرد
29 جانفي 2018
-
19:56الأهلي القطري يتعاقد مع حمزة يونس
29 جانفي 2018
-
19:43الشاهد يصل الى المغرب
29 جانفي 2018
-
19:37كافاني مرشح لصفقة تبادلية مع ريال مدريد
29 جانفي 2018
-
19:27احتجزوا شخصا في احدى الضيعات: القبض على عصابة مختصة في السرقات بقصر هلال
29 جانفي 2018
-
19:08القانون المتعلق بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين يدخل حيز النفاذ
29 جانفي 2018
-
18:5610 قتلى جراء شجار داخل سجن في البرازيل
29 جانفي 2018
-
-
18:34جمعية القضاة تفتح باب بيع الانخراطات بصفة استثنائية
29 جانفي 2018
-
18:17حزب الله: لدينا ما ندمر به الجيش الإسرائيلي
29 جانفي 2018
-
18:05الطبوبي من صفاقس: لا لحصر دور الاتحاد في المطلبية وتجاهل أدوارها الوطنية
29 جانفي 2018
-
17:52تطاوين الشمالية: وفاة طفلة الـ 5 سنوات بعد سقوطها في ماجل
29 جانفي 2018
-
17:39بالصور: رئيس الجمهورية يكرم المنتخب الوطني لكرة اليد
29 جانفي 2018
-
17:24العذاري: استثمارات البنك الافريقي للتنمية لسنة 2017 كانت قياسية
29 جانفي 2018
-
17:10محمد صلاح يحطم رقمًا عمره قرن مع ليفربول
29 جانفي 2018
-
16:55مقرين: عصابة سرقة المنازل في قبضة الامن
29 جانفي 2018
-
16:40الشبيكة: نجاة أب و إبنه بعد إحتراق سيارتهما بالكامل
29 جانفي 2018
-
16:27رجة ارضية بقوة 3,7 درجة غرب مدينة وذرف
29 جانفي 2018
-
16:12إزاحة الستار عن تفاصيل الصفقة الأغلى في تاريخ آرسنال
29 جانفي 2018
-