بوسالم: عدم جاهزية بعض المؤسسات العمومية بالمدينة لاستخلاص الادعاءات يثير امتعاض المواطنين

عبّر عدد من المواطنين القاطنين بمعتمدية بوسالم من ولاية جندوبة عن امعتضاهم من نسق سير الخدمات الادارية بعدد من المؤسسات العمومية المركزة داخل المدينة من بينها بلدية المكان، ومكتب الصندوق الوطني للتأمين على المرض، ومكتب اتصالات تونس، ومكتب القباضة المالية وغيرها، حيث أكد عدد ممن تحدثوا لمراسل (وات) بالجهة على عدم جاهزية الادارة لاستخلاص أداءات وجب دفعها، او معاليم استهلاك، او اسهامات موجهة للصناديق الاجتماعية.

رؤوف العشي، أستاذ تعليم ثانوي، أكد انه توّجه أكثر من مرة الى بلدية المكان، آخرها منتصف الشهر الجاري، وذلك قصد تسديد معاليم الأداء البلدي (الزبلة والخروبة)، إلا ان المصلحة المختصة باستخلاص الاداءات أكدت له بان الدفتر المعد لمثل تلك الاستخلاصات بعنوان 2018 ليس جاهزا، وطلبت منه عبر إحدى الموظفات تأجيل الدفع في انتظار استكمال استخلاص ديون 2017 المتعلقة بمتساكنين آخرين، الأمر الذي دفعه الى التمسك بالقيام بواجبه وهو ما اضطر بلدية المكان لاعتماد سجل يدوي يستعمل في الحالات الاستثنائية لاستخلاص اداءات المواطنين بعد ان هدد العشي بالالتجاء الى القضاء.

وأضاف أن الأمر لم يختلف مع مكتب اتصالات تونس، حيث، وبعد ان توجه الى المكتب بهدف استخلاص فاتورة استهلاك الهاتف المتعلقة بالثلاثية الاخيرة من سنة 2017 ، اكدت له احدى الموظفات هناك أن الادارة لم تجهّز بعد فواتير تلك الثلاثية.

الامين العيساني، أستاذ متقاعد، ذكر أنه توجه في المدة الاخيرة للتصريح بالدخل السنوي في مكتب قباضة بوسالم، إلا أنه فوجئ بأن المطبوعات المتعلقة بمثل هذا الاجراء غير متوفرة لدى القباضة وتتوفر حصريا في إحدى المكتبات، ما اضطره لشرائها بـ1600 مليم، معبّرا، في هذا الصدد، عن استغرابه من غياب مثل هذه الأوراق في مؤسسة عمومية وبيعها في مؤسسات خاصة.

أما طارق الناصري، أستاذ تعليم ثانوي، فقد صرّح، هو الاخر، أن مكتب الصندوق الوطني للتأمين على المرض ببوسالم رفض استخلاص المعاليم المترتبة عن تجاوزه لسقف القيمة المسموح بها في العلاج باعتبار ان دفتر علاجه من صنف طبيب العائلة، ورغم عدم اعلامه من قبل الصندوق بما يتوجب دفعه إلا أنه توجه الى مكتب المصلحة المختصة باستخلاص تلك المعاليم، ومع ذلك تعذر عليه تسديد ما تخلد بذمته بحجة ان الموظف الموكول اليه استلام الاموال في اجتماع.

صالح البلطي، مهندس فلاحي، استخلص فاتوة استهلاك الكهرباء والغاز مرتين متتاليتين، وإن لم يتّهم فرع الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ببوسالم لثقته بان ما تم دفعه سيخصم بمجرد الاعلام او التدقيق الذي يقع مع فترة رفع العداد إلا أنه يستغرب حصول ما اعتبره أخطاء.

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