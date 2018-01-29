الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الاثنين 29 جانفي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
غدا الثلاثاء.. جلسة عامة للبرلمان للنظر في 3 مشاريع قوانين
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق
خالد الحدّاد
مبادرة جريئة وبارقة أمل
المبادرة الّتي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة بارقة أمل حقيقيّة في اتّجاه الاستجابة للحاجيات الوطنيّة العاجلة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الاحد 28 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الاثنين 29 جانفي 2018 الرابطة 1- الدفعة الثانية من الجولة 16: النتائج والترتيب في اللحظات الأخيرة.. ظهور مرشح غير متوقع لمنافسة السيسي... تونس تهزم مصر وتتوج ببطولة افريقيا لكرة اليد أعوان ديوان التجارة يوقفون توزيع السكر والقهوة والارز وثائقي "قلعة الزيتونة": غوص في الذاكرة... واحتفاء بالشجرة... عارضة أزياء تونسية لا تعرف تاريخ استقلال تونس ولا عدد...
السياسي
غدا الثلاثاء.. جلسة عامة للبرلمان للنظر في 3 مشاريع قوانين
29 جانفي 2018 | 14:13

يعقد مجلس نواب الشعب ،غدا الثلاثاء، جلسة عامة سيتضمن جدول أعمالها النظر في ثلاثة مشاريع قوانين .

وتتمثل مشاريع القوانين والتي حددها الاجتماع الأخير لمكتب البرلمان يوم الخميس الماضي، في النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2017/80 يتعلق بالموافقة على تعديل الفصل 14 من النظام الأساسي للمنظمة العالمية للسياحة وقد تعهدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بالنظر في مشروع هذا القانون.

أما مشروع القانون الثاني والذي تعهدت به لجنة المالية والتخطيط والتنمية فيتمثل في مشروع قانون عدد 105/2017 ويتصل بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب مبرم بتاريخ 8 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بخط التمويل المسند لفائدة بنك الإسكان لتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة جدا والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات ذات الحجم البيني. ووفق الفصل الوحيد لنص المشروع تبلغ قيمة خط التمويل 120 مليون يورو (حوالي 356 مليون دينار )

 وستنظر الجلسة العامة للبرلمان يوم غد أيضا في مشروع قانون عدد 2017/76 والمتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي ومجموعة من مؤسسات مالية أجنبية.

وقد تعهدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالنظر في مشروع القانون المذكور وتبلغ قيمة القرض الرقاعي المصدر 850 مليون يورو اي حوالي 2519 مليون دينار.

تقرؤون أيضا
استقالة 9 كوادر من حزب المستقبل والأمين العام للحزب يرد
29 جانفي 2018 السّاعة 20:09
أعلن تسعة أعضاء في المكتب التنفيذي لحزب المستقبل، استقالتهم بعد أن "ثبت لديهم، بما لا يدع مجالا للشك، أن...
المزيد >>
غدا الثلاثاء.. جلسة عامة للبرلمان للنظر في 3 مشاريع قوانين
29 جانفي 2018 السّاعة 14:13
يعقد مجلس نواب الشعب ،غدا الثلاثاء، جلسة عامة...
المزيد >>
العريض: "عبير موسي عندها نفس استئصالي لأنها ماتعرش قيمة الحرية"(فيدو)
29 جانفي 2018 السّاعة 13:59
العريض: "عبير موسي عندها نفس استئصالي لأنها...
المزيد >>
الشواشي: "دخول التيار الديمقراطي للانتخابات البلدية بقائمات ائتلافية مسألة غير مطروحة"
29 جانفي 2018 السّاعة 13:51
قال الامين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
السياسي
غدا الثلاثاء.. جلسة عامة للبرلمان للنظر في 3 مشاريع قوانين
29 جانفي 2018 | 14:13

يعقد مجلس نواب الشعب ،غدا الثلاثاء، جلسة عامة سيتضمن جدول أعمالها النظر في ثلاثة مشاريع قوانين .

وتتمثل مشاريع القوانين والتي حددها الاجتماع الأخير لمكتب البرلمان يوم الخميس الماضي، في النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2017/80 يتعلق بالموافقة على تعديل الفصل 14 من النظام الأساسي للمنظمة العالمية للسياحة وقد تعهدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بالنظر في مشروع هذا القانون.

أما مشروع القانون الثاني والذي تعهدت به لجنة المالية والتخطيط والتنمية فيتمثل في مشروع قانون عدد 105/2017 ويتصل بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب مبرم بتاريخ 8 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بخط التمويل المسند لفائدة بنك الإسكان لتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة جدا والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات ذات الحجم البيني. ووفق الفصل الوحيد لنص المشروع تبلغ قيمة خط التمويل 120 مليون يورو (حوالي 356 مليون دينار )

 وستنظر الجلسة العامة للبرلمان يوم غد أيضا في مشروع قانون عدد 2017/76 والمتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي ومجموعة من مؤسسات مالية أجنبية.

وقد تعهدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالنظر في مشروع القانون المذكور وتبلغ قيمة القرض الرقاعي المصدر 850 مليون يورو اي حوالي 2519 مليون دينار.

تقرؤون أيضا
استقالة 9 كوادر من حزب المستقبل والأمين العام للحزب يرد
29 جانفي 2018 السّاعة 20:09
أعلن تسعة أعضاء في المكتب التنفيذي لحزب المستقبل، استقالتهم بعد أن "ثبت لديهم، بما لا يدع مجالا للشك، أن...
المزيد >>
غدا الثلاثاء.. جلسة عامة للبرلمان للنظر في 3 مشاريع قوانين
29 جانفي 2018 السّاعة 14:13
يعقد مجلس نواب الشعب ،غدا الثلاثاء، جلسة عامة...
المزيد >>
العريض: "عبير موسي عندها نفس استئصالي لأنها ماتعرش قيمة الحرية"(فيدو)
29 جانفي 2018 السّاعة 13:59
العريض: "عبير موسي عندها نفس استئصالي لأنها...
المزيد >>
الشواشي: "دخول التيار الديمقراطي للانتخابات البلدية بقائمات ائتلافية مسألة غير مطروحة"
29 جانفي 2018 السّاعة 13:51
قال الامين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
مبادرة جريئة وبارقة أمل
المبادرة الّتي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة بارقة أمل حقيقيّة في اتّجاه الاستجابة للحاجيات الوطنيّة العاجلة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الاحد 28 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الاثنين 29 جانفي 2018 الرابطة 1- الدفعة الثانية من الجولة 16: النتائج والترتيب في اللحظات الأخيرة.. ظهور مرشح غير متوقع لمنافسة السيسي... تونس تهزم مصر وتتوج ببطولة افريقيا لكرة اليد أعوان ديوان التجارة يوقفون توزيع السكر والقهوة والارز وثائقي "قلعة الزيتونة": غوص في الذاكرة... واحتفاء بالشجرة... عارضة أزياء تونسية لا تعرف تاريخ استقلال تونس ولا عدد...
﻿