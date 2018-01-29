غدا الثلاثاء.. جلسة عامة للبرلمان للنظر في 3 مشاريع قوانين

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يعقد مجلس نواب الشعب ،غدا الثلاثاء، جلسة عامة سيتضمن جدول أعمالها النظر في ثلاثة مشاريع قوانين .
وتتمثل مشاريع القوانين والتي حددها الاجتماع الأخير لمكتب البرلمان يوم الخميس الماضي، في النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2017/80 يتعلق بالموافقة على تعديل الفصل 14 من النظام الأساسي للمنظمة العالمية للسياحة وقد تعهدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بالنظر في مشروع هذا القانون.
أما مشروع القانون الثاني والذي تعهدت به لجنة المالية والتخطيط والتنمية فيتمثل في مشروع قانون عدد 105/2017 ويتصل بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب مبرم بتاريخ 8 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بخط التمويل المسند لفائدة بنك الإسكان لتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة جدا والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات ذات الحجم البيني. ووفق الفصل الوحيد لنص المشروع تبلغ قيمة خط التمويل 120 مليون يورو (حوالي 356 مليون دينار )
وستنظر الجلسة العامة للبرلمان يوم غد أيضا في مشروع قانون عدد 2017/76 والمتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي ومجموعة من مؤسسات مالية أجنبية.
وقد تعهدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالنظر في مشروع القانون المذكور وتبلغ قيمة القرض الرقاعي المصدر 850 مليون يورو اي حوالي 2519 مليون دينار.
يعقد مجلس نواب الشعب ،غدا الثلاثاء، جلسة عامة سيتضمن جدول أعمالها النظر في ثلاثة مشاريع قوانين .
وتتمثل مشاريع القوانين والتي حددها الاجتماع الأخير لمكتب البرلمان يوم الخميس الماضي، في النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2017/80 يتعلق بالموافقة على تعديل الفصل 14 من النظام الأساسي للمنظمة العالمية للسياحة وقد تعهدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بالنظر في مشروع هذا القانون.
أما مشروع القانون الثاني والذي تعهدت به لجنة المالية والتخطيط والتنمية فيتمثل في مشروع قانون عدد 105/2017 ويتصل بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب مبرم بتاريخ 8 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بخط التمويل المسند لفائدة بنك الإسكان لتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة جدا والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات ذات الحجم البيني. ووفق الفصل الوحيد لنص المشروع تبلغ قيمة خط التمويل 120 مليون يورو (حوالي 356 مليون دينار )
وستنظر الجلسة العامة للبرلمان يوم غد أيضا في مشروع قانون عدد 2017/76 والمتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي ومجموعة من مؤسسات مالية أجنبية.
وقد تعهدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالنظر في مشروع القانون المذكور وتبلغ قيمة القرض الرقاعي المصدر 850 مليون يورو اي حوالي 2519 مليون دينار.
-
20:09استقالة 9 كوادر من حزب المستقبل والأمين العام للحزب يرد
29 جانفي 2018
-
19:56الأهلي القطري يتعاقد مع حمزة يونس
29 جانفي 2018
-
19:43الشاهد يصل الى المغرب
29 جانفي 2018
-
19:37كافاني مرشح لصفقة تبادلية مع ريال مدريد
29 جانفي 2018
-
19:27احتجزوا شخصا في احدى الضيعات: القبض على عصابة مختصة في السرقات بقصر هلال
29 جانفي 2018
-
19:08القانون المتعلق بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين يدخل حيز النفاذ
29 جانفي 2018
-
18:5610 قتلى جراء شجار داخل سجن في البرازيل
29 جانفي 2018
-
-
18:34جمعية القضاة تفتح باب بيع الانخراطات بصفة استثنائية
29 جانفي 2018
-
18:17حزب الله: لدينا ما ندمر به الجيش الإسرائيلي
29 جانفي 2018
-
18:05الطبوبي من صفاقس: لا لحصر دور الاتحاد في المطلبية وتجاهل أدوارها الوطنية
29 جانفي 2018
-
17:52تطاوين الشمالية: وفاة طفلة الـ 5 سنوات بعد سقوطها في ماجل
29 جانفي 2018
-
17:39بالصور: رئيس الجمهورية يكرم المنتخب الوطني لكرة اليد
29 جانفي 2018
-
17:24العذاري: استثمارات البنك الافريقي للتنمية لسنة 2017 كانت قياسية
29 جانفي 2018
-
17:10محمد صلاح يحطم رقمًا عمره قرن مع ليفربول
29 جانفي 2018
-
16:55مقرين: عصابة سرقة المنازل في قبضة الامن
29 جانفي 2018
-
16:40الشبيكة: نجاة أب و إبنه بعد إحتراق سيارتهما بالكامل
29 جانفي 2018
-
16:27رجة ارضية بقوة 3,7 درجة غرب مدينة وذرف
29 جانفي 2018
-
16:12إزاحة الستار عن تفاصيل الصفقة الأغلى في تاريخ آرسنال
29 جانفي 2018
-