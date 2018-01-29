الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الاثنين 29 جانفي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
ساقية سيدي يوسف: حجز صفيحتين من ' الزطلة' داخل سيارة ذات ترقيم جزائري
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق
خالد الحدّاد
مبادرة جريئة وبارقة أمل
المبادرة الّتي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة بارقة أمل حقيقيّة في اتّجاه الاستجابة للحاجيات الوطنيّة العاجلة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الاحد 28 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الاثنين 29 جانفي 2018 الرابطة 1- الدفعة الثانية من الجولة 16: النتائج والترتيب في اللحظات الأخيرة.. ظهور مرشح غير متوقع لمنافسة السيسي... تونس تهزم مصر وتتوج ببطولة افريقيا لكرة اليد أعوان ديوان التجارة يوقفون توزيع السكر والقهوة والارز وثائقي "قلعة الزيتونة": غوص في الذاكرة... واحتفاء بالشجرة... عارضة أزياء تونسية لا تعرف تاريخ استقلال تونس ولا عدد...
الأولى
ساقية سيدي يوسف: حجز صفيحتين من ' الزطلة' داخل سيارة ذات ترقيم جزائري
29 جانفي 2018 | 14:06

تمكنت فرقة تفتيش المسافرين بالمكتب الحدودي بساقية سيدي يوسف خلال الساعات الأولى من يوم الأحد 28 جانفي 2018 من حجز صفيحتين من مادة القنب الهندي المخدرة تزن 180 غرام مخفية أسفل الكراسي الخلفية لسيارة ذات ترقيم جزائري.

وكان على متن هذه السيارة خمسة مواطنين جزائريين قادمين من القطر الجزائري، و قد تمّ إتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم بعد إستشارة النيابة العمومية.

من جهة أخرى، و بعد أطنان الزيتون المهرّبة من القطر الجزائري والتي تولت مصالح الديوانة حجزها بجهة القصرين، تمكنت نفس الفرقة خلال نهاية الأسبوع المنقضي من حجز بضاعة مهربة متمثلة في 1000كغ من مادة البخور "داد" و 325 ألف كيس بلاستيكي معدّ للإستعمال الغذائي محملة على متن سيارتين ذات صبغة تجارية بقيمة جملية فاقت 66 ألف دينار.

وفي نفس الإطار، تمكنت فرقة الحراسة و التفتيشات الديوانية بنابل من إحباط عمليتي تهريب لعدد 920 خرطوشة سجائر تحمل علامات أجنبية مقلّدة على متن سيارة ذات ترقيم تونسي رفض سائقها الإمتثال لإشارة أعوان الديوانة، فتمّت مطاردته على الطريق الوطنية رقم 1 و إيقافه ثمّ مرافقته إلى مقرّ الفرقة أين تمّ تحرير محضر حجز في الغرض و قد قدرت قيمة المحجوز بإعتبار وسيلة النقل ب 82 ألف دينار.

وات
تقرؤون أيضا
استقالة 9 كوادر من حزب المستقبل والأمين العام للحزب يرد
29 جانفي 2018 السّاعة 20:09
أعلن تسعة أعضاء في المكتب التنفيذي لحزب المستقبل، استقالتهم بعد أن "ثبت لديهم، بما لا يدع مجالا للشك، أن...
المزيد >>
الأهلي القطري يتعاقد مع حمزة يونس
29 جانفي 2018 السّاعة 19:56
أعلن الأهلي القطري تعاقده رسميا مع المهاجم التونسي حمزة يونس لمدة موسم ونصف، ليكون بديلا للكولومبي نازاريت...
المزيد >>
الشاهد يصل الى المغرب
29 جانفي 2018 السّاعة 19:43
وصل مساء اليوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد للمملكة المغربية في زيارة عمل يمثل خلالها تونس في مؤتمر "الازدهار...
المزيد >>
كافاني مرشح لصفقة تبادلية مع ريال مدريد
29 جانفي 2018 السّاعة 19:37
كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الاثنين، عن استهداف باريس سان جيرمان، للاعب ريال مدريد، في ظل أنباء عن...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
ساقية سيدي يوسف: حجز صفيحتين من ' الزطلة' داخل سيارة ذات ترقيم جزائري
29 جانفي 2018 | 14:06

تمكنت فرقة تفتيش المسافرين بالمكتب الحدودي بساقية سيدي يوسف خلال الساعات الأولى من يوم الأحد 28 جانفي 2018 من حجز صفيحتين من مادة القنب الهندي المخدرة تزن 180 غرام مخفية أسفل الكراسي الخلفية لسيارة ذات ترقيم جزائري.

وكان على متن هذه السيارة خمسة مواطنين جزائريين قادمين من القطر الجزائري، و قد تمّ إتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم بعد إستشارة النيابة العمومية.

من جهة أخرى، و بعد أطنان الزيتون المهرّبة من القطر الجزائري والتي تولت مصالح الديوانة حجزها بجهة القصرين، تمكنت نفس الفرقة خلال نهاية الأسبوع المنقضي من حجز بضاعة مهربة متمثلة في 1000كغ من مادة البخور "داد" و 325 ألف كيس بلاستيكي معدّ للإستعمال الغذائي محملة على متن سيارتين ذات صبغة تجارية بقيمة جملية فاقت 66 ألف دينار.

وفي نفس الإطار، تمكنت فرقة الحراسة و التفتيشات الديوانية بنابل من إحباط عمليتي تهريب لعدد 920 خرطوشة سجائر تحمل علامات أجنبية مقلّدة على متن سيارة ذات ترقيم تونسي رفض سائقها الإمتثال لإشارة أعوان الديوانة، فتمّت مطاردته على الطريق الوطنية رقم 1 و إيقافه ثمّ مرافقته إلى مقرّ الفرقة أين تمّ تحرير محضر حجز في الغرض و قد قدرت قيمة المحجوز بإعتبار وسيلة النقل ب 82 ألف دينار.

وات
تقرؤون أيضا
استقالة 9 كوادر من حزب المستقبل والأمين العام للحزب يرد
29 جانفي 2018 السّاعة 20:09
أعلن تسعة أعضاء في المكتب التنفيذي لحزب المستقبل، استقالتهم بعد أن "ثبت لديهم، بما لا يدع مجالا للشك، أن...
المزيد >>
الأهلي القطري يتعاقد مع حمزة يونس
29 جانفي 2018 السّاعة 19:56
أعلن الأهلي القطري تعاقده رسميا مع المهاجم التونسي حمزة يونس لمدة موسم ونصف، ليكون بديلا للكولومبي نازاريت...
المزيد >>
الشاهد يصل الى المغرب
29 جانفي 2018 السّاعة 19:43
وصل مساء اليوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد للمملكة المغربية في زيارة عمل يمثل خلالها تونس في مؤتمر "الازدهار...
المزيد >>
كافاني مرشح لصفقة تبادلية مع ريال مدريد
29 جانفي 2018 السّاعة 19:37
كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الاثنين، عن استهداف باريس سان جيرمان، للاعب ريال مدريد، في ظل أنباء عن...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
مبادرة جريئة وبارقة أمل
المبادرة الّتي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة بارقة أمل حقيقيّة في اتّجاه الاستجابة للحاجيات الوطنيّة العاجلة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الاحد 28 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الاثنين 29 جانفي 2018 الرابطة 1- الدفعة الثانية من الجولة 16: النتائج والترتيب في اللحظات الأخيرة.. ظهور مرشح غير متوقع لمنافسة السيسي... تونس تهزم مصر وتتوج ببطولة افريقيا لكرة اليد أعوان ديوان التجارة يوقفون توزيع السكر والقهوة والارز وثائقي "قلعة الزيتونة": غوص في الذاكرة... واحتفاء بالشجرة... عارضة أزياء تونسية لا تعرف تاريخ استقلال تونس ولا عدد...
﻿