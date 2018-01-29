ساقية سيدي يوسف: حجز صفيحتين من ' الزطلة' داخل سيارة ذات ترقيم جزائري

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تمكنت فرقة تفتيش المسافرين بالمكتب الحدودي بساقية سيدي يوسف خلال الساعات الأولى من يوم الأحد 28 جانفي 2018 من حجز صفيحتين من مادة القنب الهندي المخدرة تزن 180 غرام مخفية أسفل الكراسي الخلفية لسيارة ذات ترقيم جزائري.
وكان على متن هذه السيارة خمسة مواطنين جزائريين قادمين من القطر الجزائري، و قد تمّ إتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم بعد إستشارة النيابة العمومية.
من جهة أخرى، و بعد أطنان الزيتون المهرّبة من القطر الجزائري والتي تولت مصالح الديوانة حجزها بجهة القصرين، تمكنت نفس الفرقة خلال نهاية الأسبوع المنقضي من حجز بضاعة مهربة متمثلة في 1000كغ من مادة البخور "داد" و 325 ألف كيس بلاستيكي معدّ للإستعمال الغذائي محملة على متن سيارتين ذات صبغة تجارية بقيمة جملية فاقت 66 ألف دينار.
وفي نفس الإطار، تمكنت فرقة الحراسة و التفتيشات الديوانية بنابل من إحباط عمليتي تهريب لعدد 920 خرطوشة سجائر تحمل علامات أجنبية مقلّدة على متن سيارة ذات ترقيم تونسي رفض سائقها الإمتثال لإشارة أعوان الديوانة، فتمّت مطاردته على الطريق الوطنية رقم 1 و إيقافه ثمّ مرافقته إلى مقرّ الفرقة أين تمّ تحرير محضر حجز في الغرض و قد قدرت قيمة المحجوز بإعتبار وسيلة النقل ب 82 ألف دينار.
تمكنت فرقة تفتيش المسافرين بالمكتب الحدودي بساقية سيدي يوسف خلال الساعات الأولى من يوم الأحد 28 جانفي 2018 من حجز صفيحتين من مادة القنب الهندي المخدرة تزن 180 غرام مخفية أسفل الكراسي الخلفية لسيارة ذات ترقيم جزائري.
وكان على متن هذه السيارة خمسة مواطنين جزائريين قادمين من القطر الجزائري، و قد تمّ إتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم بعد إستشارة النيابة العمومية.
من جهة أخرى، و بعد أطنان الزيتون المهرّبة من القطر الجزائري والتي تولت مصالح الديوانة حجزها بجهة القصرين، تمكنت نفس الفرقة خلال نهاية الأسبوع المنقضي من حجز بضاعة مهربة متمثلة في 1000كغ من مادة البخور "داد" و 325 ألف كيس بلاستيكي معدّ للإستعمال الغذائي محملة على متن سيارتين ذات صبغة تجارية بقيمة جملية فاقت 66 ألف دينار.
وفي نفس الإطار، تمكنت فرقة الحراسة و التفتيشات الديوانية بنابل من إحباط عمليتي تهريب لعدد 920 خرطوشة سجائر تحمل علامات أجنبية مقلّدة على متن سيارة ذات ترقيم تونسي رفض سائقها الإمتثال لإشارة أعوان الديوانة، فتمّت مطاردته على الطريق الوطنية رقم 1 و إيقافه ثمّ مرافقته إلى مقرّ الفرقة أين تمّ تحرير محضر حجز في الغرض و قد قدرت قيمة المحجوز بإعتبار وسيلة النقل ب 82 ألف دينار.
-
20:09استقالة 9 كوادر من حزب المستقبل والأمين العام للحزب يرد
29 جانفي 2018
-
19:56الأهلي القطري يتعاقد مع حمزة يونس
29 جانفي 2018
-
19:43الشاهد يصل الى المغرب
29 جانفي 2018
-
19:37كافاني مرشح لصفقة تبادلية مع ريال مدريد
29 جانفي 2018
-
19:27احتجزوا شخصا في احدى الضيعات: القبض على عصابة مختصة في السرقات بقصر هلال
29 جانفي 2018
-
19:08القانون المتعلق بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين يدخل حيز النفاذ
29 جانفي 2018
-
18:5610 قتلى جراء شجار داخل سجن في البرازيل
29 جانفي 2018
-
-
18:34جمعية القضاة تفتح باب بيع الانخراطات بصفة استثنائية
29 جانفي 2018
-
18:17حزب الله: لدينا ما ندمر به الجيش الإسرائيلي
29 جانفي 2018
-
18:05الطبوبي من صفاقس: لا لحصر دور الاتحاد في المطلبية وتجاهل أدوارها الوطنية
29 جانفي 2018
-
17:52تطاوين الشمالية: وفاة طفلة الـ 5 سنوات بعد سقوطها في ماجل
29 جانفي 2018
-
17:39بالصور: رئيس الجمهورية يكرم المنتخب الوطني لكرة اليد
29 جانفي 2018
-
17:24العذاري: استثمارات البنك الافريقي للتنمية لسنة 2017 كانت قياسية
29 جانفي 2018
-
17:10محمد صلاح يحطم رقمًا عمره قرن مع ليفربول
29 جانفي 2018
-
16:55مقرين: عصابة سرقة المنازل في قبضة الامن
29 جانفي 2018
-
16:40الشبيكة: نجاة أب و إبنه بعد إحتراق سيارتهما بالكامل
29 جانفي 2018
-
16:27رجة ارضية بقوة 3,7 درجة غرب مدينة وذرف
29 جانفي 2018
-
16:12إزاحة الستار عن تفاصيل الصفقة الأغلى في تاريخ آرسنال
29 جانفي 2018
-