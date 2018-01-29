ساقية سيدي يوسف: حجز صفيحتين من ' الزطلة' داخل سيارة ذات ترقيم جزائري

تمكنت فرقة تفتيش المسافرين بالمكتب الحدودي بساقية سيدي يوسف خلال الساعات الأولى من يوم الأحد 28 جانفي 2018 من حجز صفيحتين من مادة القنب الهندي المخدرة تزن 180 غرام مخفية أسفل الكراسي الخلفية لسيارة ذات ترقيم جزائري.

وكان على متن هذه السيارة خمسة مواطنين جزائريين قادمين من القطر الجزائري، و قد تمّ إتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم بعد إستشارة النيابة العمومية.

من جهة أخرى، و بعد أطنان الزيتون المهرّبة من القطر الجزائري والتي تولت مصالح الديوانة حجزها بجهة القصرين، تمكنت نفس الفرقة خلال نهاية الأسبوع المنقضي من حجز بضاعة مهربة متمثلة في 1000كغ من مادة البخور "داد" و 325 ألف كيس بلاستيكي معدّ للإستعمال الغذائي محملة على متن سيارتين ذات صبغة تجارية بقيمة جملية فاقت 66 ألف دينار.

وفي نفس الإطار، تمكنت فرقة الحراسة و التفتيشات الديوانية بنابل من إحباط عمليتي تهريب لعدد 920 خرطوشة سجائر تحمل علامات أجنبية مقلّدة على متن سيارة ذات ترقيم تونسي رفض سائقها الإمتثال لإشارة أعوان الديوانة، فتمّت مطاردته على الطريق الوطنية رقم 1 و إيقافه ثمّ مرافقته إلى مقرّ الفرقة أين تمّ تحرير محضر حجز في الغرض و قد قدرت قيمة المحجوز بإعتبار وسيلة النقل ب 82 ألف دينار.

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