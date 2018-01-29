الشواشي: "دخول التيار الديمقراطي للانتخابات البلدية بقائمات ائتلافية مسألة غير مطروحة"

قال الامين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي أنّ الحديث عن دخول حزبه للإنتخابات البلدية بقائمات ائتلافية على المستوى الوطني مع عدد من الأحزاب "مسألة غير مطروحة" مبيّنا أن الأولوية ستكون للقائمات "التيّارية" وللقائمات المنفتحة على المستقلين .

وبيّن اليوم الإثنين أنّ التيار الديمقراطي سيشارك بقائمات مشتركة ثنائية مع عدد من الأحزاب على غرار الجبهة الشعبية وحركة الشعب وحراك تونس الإرادة والتكتل من أجل العمل والحريات في بعض الجهات حيث يعجز فيها عن تقديم قائمات حزبيّة خاصة به أو مع مستقلين مؤكدا أنه لن يكون هناك إئتلاف إنتخابي رغم انفتاح حزبه على بقية الأحزاب التي تتوفرأرضية مشتركة والتقارب معها .