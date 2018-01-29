الشواشي: "دخول التيار الديمقراطي للانتخابات البلدية بقائمات ائتلافية مسألة غير مطروحة"

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قال الامين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي أنّ الحديث عن دخول حزبه للإنتخابات البلدية بقائمات ائتلافية على المستوى الوطني مع عدد من الأحزاب "مسألة غير مطروحة" مبيّنا أن الأولوية ستكون للقائمات "التيّارية" وللقائمات المنفتحة على المستقلين .
وبيّن اليوم الإثنين أنّ التيار الديمقراطي سيشارك بقائمات مشتركة ثنائية مع عدد من الأحزاب على غرار الجبهة الشعبية وحركة الشعب وحراك تونس الإرادة والتكتل من أجل العمل والحريات في بعض الجهات حيث يعجز فيها عن تقديم قائمات حزبيّة خاصة به أو مع مستقلين مؤكدا أنه لن يكون هناك إئتلاف إنتخابي رغم انفتاح حزبه على بقية الأحزاب التي تتوفرأرضية مشتركة والتقارب معها .
قال الامين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي أنّ الحديث عن دخول حزبه للإنتخابات البلدية بقائمات ائتلافية على المستوى الوطني مع عدد من الأحزاب "مسألة غير مطروحة" مبيّنا أن الأولوية ستكون للقائمات "التيّارية" وللقائمات المنفتحة على المستقلين .
وبيّن اليوم الإثنين أنّ التيار الديمقراطي سيشارك بقائمات مشتركة ثنائية مع عدد من الأحزاب على غرار الجبهة الشعبية وحركة الشعب وحراك تونس الإرادة والتكتل من أجل العمل والحريات في بعض الجهات حيث يعجز فيها عن تقديم قائمات حزبيّة خاصة به أو مع مستقلين مؤكدا أنه لن يكون هناك إئتلاف إنتخابي رغم انفتاح حزبه على بقية الأحزاب التي تتوفرأرضية مشتركة والتقارب معها .
-
20:09استقالة 9 كوادر من حزب المستقبل والأمين العام للحزب يرد
29 جانفي 2018
-
19:56الأهلي القطري يتعاقد مع حمزة يونس
29 جانفي 2018
-
19:43الشاهد يصل الى المغرب
29 جانفي 2018
-
19:37كافاني مرشح لصفقة تبادلية مع ريال مدريد
29 جانفي 2018
-
19:27احتجزوا شخصا في احدى الضيعات: القبض على عصابة مختصة في السرقات بقصر هلال
29 جانفي 2018
-
19:08القانون المتعلق بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين يدخل حيز النفاذ
29 جانفي 2018
-
18:5610 قتلى جراء شجار داخل سجن في البرازيل
29 جانفي 2018
-
-
18:34جمعية القضاة تفتح باب بيع الانخراطات بصفة استثنائية
29 جانفي 2018
-
18:17حزب الله: لدينا ما ندمر به الجيش الإسرائيلي
29 جانفي 2018
-
18:05الطبوبي من صفاقس: لا لحصر دور الاتحاد في المطلبية وتجاهل أدوارها الوطنية
29 جانفي 2018
-
17:52تطاوين الشمالية: وفاة طفلة الـ 5 سنوات بعد سقوطها في ماجل
29 جانفي 2018
-
17:39بالصور: رئيس الجمهورية يكرم المنتخب الوطني لكرة اليد
29 جانفي 2018
-
17:24العذاري: استثمارات البنك الافريقي للتنمية لسنة 2017 كانت قياسية
29 جانفي 2018
-
17:10محمد صلاح يحطم رقمًا عمره قرن مع ليفربول
29 جانفي 2018
-
16:55مقرين: عصابة سرقة المنازل في قبضة الامن
29 جانفي 2018
-
16:40الشبيكة: نجاة أب و إبنه بعد إحتراق سيارتهما بالكامل
29 جانفي 2018
-
16:27رجة ارضية بقوة 3,7 درجة غرب مدينة وذرف
29 جانفي 2018
-
16:12إزاحة الستار عن تفاصيل الصفقة الأغلى في تاريخ آرسنال
29 جانفي 2018
-