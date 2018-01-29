قبلي: وقفة احتجاجية للمعلّمين النّواب

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

وطالب المحتجيّن بضرورة القطع مع ما اسموه سياسة التسييس والمماطلة المنتهجة من طرف وزارة التربية.

قبلي- الشروق اون لاين- دلال بوجبلي: نفّذ اليوم الاثنين 29 جانفي 2018 المعلمين النّواب دفعة سنوات 2016 و 2017 بولاية قبلي وقفة احتجاجية امام مقر المندوبية الجهوية للتربية وذلك للمطالبة بتسوية وضعيّتهم وتحديد سقف زمني لعملية الانتداب.