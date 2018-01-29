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يوم الاثنين 29 جانفي 2018
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في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق
خالد الحدّاد
مبادرة جريئة وبارقة أمل
المبادرة الّتي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة بارقة أمل حقيقيّة في اتّجاه الاستجابة للحاجيات الوطنيّة العاجلة...
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شروق الجهات
قبلي: وقفة احتجاجية للمعلّمين النّواب
29 جانفي 2018 | 13:46

قبلي- الشروق اون لاين- دلال بوجبلي: نفّذ اليوم الاثنين 29 جانفي 2018 المعلمين النّواب دفعة سنوات 2016 و 2017 بولاية قبلي وقفة احتجاجية امام مقر المندوبية الجهوية للتربية وذلك للمطالبة بتسوية وضعيّتهم وتحديد سقف زمني لعملية الانتداب.

وطالب المحتجيّن  بضرورة القطع مع ما اسموه سياسة التسييس والمماطلة المنتهجة من طرف وزارة التربية.

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شروق الجهات
قبلي: وقفة احتجاجية للمعلّمين النّواب
29 جانفي 2018 | 13:46

قبلي- الشروق اون لاين- دلال بوجبلي: نفّذ اليوم الاثنين 29 جانفي 2018 المعلمين النّواب دفعة سنوات 2016 و 2017 بولاية قبلي وقفة احتجاجية امام مقر المندوبية الجهوية للتربية وذلك للمطالبة بتسوية وضعيّتهم وتحديد سقف زمني لعملية الانتداب.

وطالب المحتجيّن  بضرورة القطع مع ما اسموه سياسة التسييس والمماطلة المنتهجة من طرف وزارة التربية.

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تطاوين الشمالية: وفاة طفلة الـ 5 سنوات بعد سقوطها في ماجل‎
29 جانفي 2018 السّاعة 17:52
تطاوين – الشروق اون لاين - يثرب مشيري: انتشلت، اليوم الاثنين وحدات النجدة والانقاذ التابعة للحماية المدنية...
المزيد >>
الشبيكة: نجاة أب و إبنه بعد إحتراق سيارتهما بالكامل
29 جانفي 2018 السّاعة 16:40
مكتب القيروان- الشروق اون لاين – جمال الذهبي: نجا اب و إبنه مساء اليوم الإثنين من موت محقق عندما شب حريق في...
المزيد >>
رجة ارضية بقوة 3,7 درجة غرب مدينة وذرف
29 جانفي 2018 السّاعة 16:27
أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي، ان محطات الرصد سجلت رجة ارضية على الساعة الثانية و29 دقيقة من ظهر اليوم...
المزيد >>
بوسالم: عدم جاهزية بعض المؤسسات العمومية بالمدينة لاستخلاص الادعاءات يثير امتعاض المواطنين
29 جانفي 2018 السّاعة 14:25
عبّر عدد من المواطنين القاطنين بمعتمدية بوسالم من ولاية جندوبة عن امعتضاهم من نسق سير الخدمات الادارية بعدد...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
مبادرة جريئة وبارقة أمل
المبادرة الّتي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة بارقة أمل حقيقيّة في اتّجاه الاستجابة للحاجيات الوطنيّة العاجلة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الاحد 28 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الاثنين 29 جانفي 2018 الرابطة 1- الدفعة الثانية من الجولة 16: النتائج والترتيب في اللحظات الأخيرة.. ظهور مرشح غير متوقع لمنافسة السيسي... تونس تهزم مصر وتتوج ببطولة افريقيا لكرة اليد أعوان ديوان التجارة يوقفون توزيع السكر والقهوة والارز وثائقي "قلعة الزيتونة": غوص في الذاكرة... واحتفاء بالشجرة... عارضة أزياء تونسية لا تعرف تاريخ استقلال تونس ولا عدد...
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