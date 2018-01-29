بن عروس: المركز الوطني للجلود والاحذية يعمل على 21 مشروع بحث علمي

افاد المدير العام للمركز الوطني للجلود والاحذية نبيل بن بشير مراسل (وات) ببن عروس، ان المركز يعمل على 13 مشروع بحث علمي على المستوى الوطني، و8 مشاريع بحثية على المستوى الدولي، لتطوير اليات العمل في مجالات المدابغ والاحذية والصناعات الجلدية.

واضاف بن بشير ان من اهم الاهداف التي يعمل عليها المركز خلال السنة الحالية تطوير عمل المخابر داخل المركز بما يساهم في تقديم الخدمات المطلوبة لكافة المتعاملين معه، واشار الى انه تم احداث مخبر جديد للكيمياء بمواصفات دولية سيعزز الامكانيات الموجودة ويفتح الباب امام المختصين للانخراط اكثر في متطلبات الجودة.

وبين ان تطوير اليات العمل داخل مخبر التجارب على الاحذية، سيمكن من تلبية متطلبات المتعاملين مع المركز وخاصة في الجوانب المتعلقة بالاستشارات الفنية وتقييم جودة المنتوج وتقييم المواصفات المطلوبة بالنسبة للصفقات العمومية في المجال.

واوضح بن بشير انه للتقليص من استهلاك المواد الملوثة في القطاع، فان المركز منخرط في مشروع نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة في منطقة جنوب المتوسط (ماد تاست2) الممول من الاتحاد الاوروبي والذي تنفذه منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية بالتعاون مع خطة عمل البحر الابيض المتوسط التابعة لبرنامج الامم المتحدة للبيئة، والهادف الى عرض واستعمال افضل الممارسات في الانتاج الفعال والنظيف للموارد من خلال منتجات عالية الجودة.

يذكر ان المركز الوطني للجلود والاحذية الذي تأسس سنة 1969 بالمنطقة الصناعية بسيدي رزيق هو اول مركز يتحصل على شهادة المواصفات ايزو 9001 واول مركز معتمد للتجارب اليزيو ميكانيكية ايزو 17025 .