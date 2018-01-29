بن عروس: المركز الوطني للجلود والاحذية يعمل على 21 مشروع بحث علمي

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افاد المدير العام للمركز الوطني للجلود والاحذية نبيل بن بشير مراسل (وات) ببن عروس، ان المركز يعمل على 13 مشروع بحث علمي على المستوى الوطني، و8 مشاريع بحثية على المستوى الدولي، لتطوير اليات العمل في مجالات المدابغ والاحذية والصناعات الجلدية.
واضاف بن بشير ان من اهم الاهداف التي يعمل عليها المركز خلال السنة الحالية تطوير عمل المخابر داخل المركز بما يساهم في تقديم الخدمات المطلوبة لكافة المتعاملين معه، واشار الى انه تم احداث مخبر جديد للكيمياء بمواصفات دولية سيعزز الامكانيات الموجودة ويفتح الباب امام المختصين للانخراط اكثر في متطلبات الجودة.
وبين ان تطوير اليات العمل داخل مخبر التجارب على الاحذية، سيمكن من تلبية متطلبات المتعاملين مع المركز وخاصة في الجوانب المتعلقة بالاستشارات الفنية وتقييم جودة المنتوج وتقييم المواصفات المطلوبة بالنسبة للصفقات العمومية في المجال.
واوضح بن بشير انه للتقليص من استهلاك المواد الملوثة في القطاع، فان المركز منخرط في مشروع نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة في منطقة جنوب المتوسط (ماد تاست2) الممول من الاتحاد الاوروبي والذي تنفذه منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية بالتعاون مع خطة عمل البحر الابيض المتوسط التابعة لبرنامج الامم المتحدة للبيئة، والهادف الى عرض واستعمال افضل الممارسات في الانتاج الفعال والنظيف للموارد من خلال منتجات عالية الجودة.
يذكر ان المركز الوطني للجلود والاحذية الذي تأسس سنة 1969 بالمنطقة الصناعية بسيدي رزيق هو اول مركز يتحصل على شهادة المواصفات ايزو 9001 واول مركز معتمد للتجارب اليزيو ميكانيكية ايزو 17025 .
افاد المدير العام للمركز الوطني للجلود والاحذية نبيل بن بشير مراسل (وات) ببن عروس، ان المركز يعمل على 13 مشروع بحث علمي على المستوى الوطني، و8 مشاريع بحثية على المستوى الدولي، لتطوير اليات العمل في مجالات المدابغ والاحذية والصناعات الجلدية.
واضاف بن بشير ان من اهم الاهداف التي يعمل عليها المركز خلال السنة الحالية تطوير عمل المخابر داخل المركز بما يساهم في تقديم الخدمات المطلوبة لكافة المتعاملين معه، واشار الى انه تم احداث مخبر جديد للكيمياء بمواصفات دولية سيعزز الامكانيات الموجودة ويفتح الباب امام المختصين للانخراط اكثر في متطلبات الجودة.
وبين ان تطوير اليات العمل داخل مخبر التجارب على الاحذية، سيمكن من تلبية متطلبات المتعاملين مع المركز وخاصة في الجوانب المتعلقة بالاستشارات الفنية وتقييم جودة المنتوج وتقييم المواصفات المطلوبة بالنسبة للصفقات العمومية في المجال.
واوضح بن بشير انه للتقليص من استهلاك المواد الملوثة في القطاع، فان المركز منخرط في مشروع نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة في منطقة جنوب المتوسط (ماد تاست2) الممول من الاتحاد الاوروبي والذي تنفذه منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية بالتعاون مع خطة عمل البحر الابيض المتوسط التابعة لبرنامج الامم المتحدة للبيئة، والهادف الى عرض واستعمال افضل الممارسات في الانتاج الفعال والنظيف للموارد من خلال منتجات عالية الجودة.
يذكر ان المركز الوطني للجلود والاحذية الذي تأسس سنة 1969 بالمنطقة الصناعية بسيدي رزيق هو اول مركز يتحصل على شهادة المواصفات ايزو 9001 واول مركز معتمد للتجارب اليزيو ميكانيكية ايزو 17025 .
-
20:09استقالة 9 كوادر من حزب المستقبل والأمين العام للحزب يرد
29 جانفي 2018
-
19:56الأهلي القطري يتعاقد مع حمزة يونس
29 جانفي 2018
-
19:43الشاهد يصل الى المغرب
29 جانفي 2018
-
19:37كافاني مرشح لصفقة تبادلية مع ريال مدريد
29 جانفي 2018
-
19:27احتجزوا شخصا في احدى الضيعات: القبض على عصابة مختصة في السرقات بقصر هلال
29 جانفي 2018
-
19:08القانون المتعلق بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين يدخل حيز النفاذ
29 جانفي 2018
-
18:5610 قتلى جراء شجار داخل سجن في البرازيل
29 جانفي 2018
-
-
18:34جمعية القضاة تفتح باب بيع الانخراطات بصفة استثنائية
29 جانفي 2018
-
18:17حزب الله: لدينا ما ندمر به الجيش الإسرائيلي
29 جانفي 2018
-
18:05الطبوبي من صفاقس: لا لحصر دور الاتحاد في المطلبية وتجاهل أدوارها الوطنية
29 جانفي 2018
-
17:52تطاوين الشمالية: وفاة طفلة الـ 5 سنوات بعد سقوطها في ماجل
29 جانفي 2018
-
17:39بالصور: رئيس الجمهورية يكرم المنتخب الوطني لكرة اليد
29 جانفي 2018
-
17:24العذاري: استثمارات البنك الافريقي للتنمية لسنة 2017 كانت قياسية
29 جانفي 2018
-
17:10محمد صلاح يحطم رقمًا عمره قرن مع ليفربول
29 جانفي 2018
-
16:55مقرين: عصابة سرقة المنازل في قبضة الامن
29 جانفي 2018
-
16:40الشبيكة: نجاة أب و إبنه بعد إحتراق سيارتهما بالكامل
29 جانفي 2018
-
16:27رجة ارضية بقوة 3,7 درجة غرب مدينة وذرف
29 جانفي 2018
-
16:12إزاحة الستار عن تفاصيل الصفقة الأغلى في تاريخ آرسنال
29 جانفي 2018
-