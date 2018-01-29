الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الاثنين 29 جانفي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
بن عروس: المركز الوطني للجلود والاحذية يعمل على 21 مشروع بحث علمي
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق
خالد الحدّاد
مبادرة جريئة وبارقة أمل
المبادرة الّتي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة بارقة أمل حقيقيّة في اتّجاه الاستجابة للحاجيات الوطنيّة العاجلة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الاحد 28 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الاثنين 29 جانفي 2018 الرابطة 1- الدفعة الثانية من الجولة 16: النتائج والترتيب في اللحظات الأخيرة.. ظهور مرشح غير متوقع لمنافسة السيسي... تونس تهزم مصر وتتوج ببطولة افريقيا لكرة اليد أعوان ديوان التجارة يوقفون توزيع السكر والقهوة والارز وثائقي "قلعة الزيتونة": غوص في الذاكرة... واحتفاء بالشجرة... عارضة أزياء تونسية لا تعرف تاريخ استقلال تونس ولا عدد...
الأولى
بن عروس: المركز الوطني للجلود والاحذية يعمل على 21 مشروع بحث علمي
29 جانفي 2018 | 13:43

افاد المدير العام للمركز الوطني للجلود والاحذية نبيل بن بشير مراسل (وات) ببن عروس، ان المركز يعمل على 13 مشروع بحث علمي على المستوى الوطني، و8 مشاريع بحثية على المستوى الدولي، لتطوير اليات العمل في مجالات المدابغ والاحذية والصناعات الجلدية.

واضاف بن بشير ان من اهم الاهداف التي يعمل عليها المركز خلال السنة الحالية تطوير عمل المخابر داخل المركز بما يساهم في تقديم الخدمات المطلوبة لكافة المتعاملين معه، واشار الى انه تم احداث مخبر جديد للكيمياء بمواصفات دولية سيعزز الامكانيات الموجودة ويفتح الباب امام المختصين للانخراط اكثر في متطلبات الجودة.

وبين ان تطوير اليات العمل داخل مخبر التجارب على الاحذية، سيمكن من تلبية متطلبات المتعاملين مع المركز وخاصة في الجوانب المتعلقة بالاستشارات الفنية وتقييم جودة المنتوج وتقييم المواصفات المطلوبة بالنسبة للصفقات العمومية في المجال.

واوضح بن بشير انه للتقليص من استهلاك المواد الملوثة في القطاع، فان المركز منخرط في مشروع نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة في منطقة جنوب المتوسط (ماد تاست2) الممول من الاتحاد الاوروبي والذي تنفذه منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية بالتعاون مع خطة عمل البحر الابيض المتوسط التابعة لبرنامج الامم المتحدة للبيئة، والهادف الى عرض واستعمال افضل الممارسات في الانتاج الفعال والنظيف للموارد من خلال منتجات عالية الجودة.

يذكر ان المركز الوطني للجلود والاحذية الذي تأسس سنة 1969 بالمنطقة الصناعية بسيدي رزيق هو اول مركز يتحصل على شهادة المواصفات ايزو 9001 واول مركز معتمد للتجارب اليزيو ميكانيكية ايزو 17025 .

 

 

تقرؤون أيضا
استقالة 9 كوادر من حزب المستقبل والأمين العام للحزب يرد
29 جانفي 2018 السّاعة 20:09
أعلن تسعة أعضاء في المكتب التنفيذي لحزب المستقبل، استقالتهم بعد أن "ثبت لديهم، بما لا يدع مجالا للشك، أن...
المزيد >>
الأهلي القطري يتعاقد مع حمزة يونس
29 جانفي 2018 السّاعة 19:56
أعلن الأهلي القطري تعاقده رسميا مع المهاجم التونسي حمزة يونس لمدة موسم ونصف، ليكون بديلا للكولومبي نازاريت...
المزيد >>
الشاهد يصل الى المغرب
29 جانفي 2018 السّاعة 19:43
وصل مساء اليوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد للمملكة المغربية في زيارة عمل يمثل خلالها تونس في مؤتمر "الازدهار...
المزيد >>
كافاني مرشح لصفقة تبادلية مع ريال مدريد
29 جانفي 2018 السّاعة 19:37
كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الاثنين، عن استهداف باريس سان جيرمان، للاعب ريال مدريد، في ظل أنباء عن...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
بن عروس: المركز الوطني للجلود والاحذية يعمل على 21 مشروع بحث علمي
29 جانفي 2018 | 13:43

افاد المدير العام للمركز الوطني للجلود والاحذية نبيل بن بشير مراسل (وات) ببن عروس، ان المركز يعمل على 13 مشروع بحث علمي على المستوى الوطني، و8 مشاريع بحثية على المستوى الدولي، لتطوير اليات العمل في مجالات المدابغ والاحذية والصناعات الجلدية.

واضاف بن بشير ان من اهم الاهداف التي يعمل عليها المركز خلال السنة الحالية تطوير عمل المخابر داخل المركز بما يساهم في تقديم الخدمات المطلوبة لكافة المتعاملين معه، واشار الى انه تم احداث مخبر جديد للكيمياء بمواصفات دولية سيعزز الامكانيات الموجودة ويفتح الباب امام المختصين للانخراط اكثر في متطلبات الجودة.

وبين ان تطوير اليات العمل داخل مخبر التجارب على الاحذية، سيمكن من تلبية متطلبات المتعاملين مع المركز وخاصة في الجوانب المتعلقة بالاستشارات الفنية وتقييم جودة المنتوج وتقييم المواصفات المطلوبة بالنسبة للصفقات العمومية في المجال.

واوضح بن بشير انه للتقليص من استهلاك المواد الملوثة في القطاع، فان المركز منخرط في مشروع نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة في منطقة جنوب المتوسط (ماد تاست2) الممول من الاتحاد الاوروبي والذي تنفذه منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية بالتعاون مع خطة عمل البحر الابيض المتوسط التابعة لبرنامج الامم المتحدة للبيئة، والهادف الى عرض واستعمال افضل الممارسات في الانتاج الفعال والنظيف للموارد من خلال منتجات عالية الجودة.

يذكر ان المركز الوطني للجلود والاحذية الذي تأسس سنة 1969 بالمنطقة الصناعية بسيدي رزيق هو اول مركز يتحصل على شهادة المواصفات ايزو 9001 واول مركز معتمد للتجارب اليزيو ميكانيكية ايزو 17025 .

 

 

تقرؤون أيضا
استقالة 9 كوادر من حزب المستقبل والأمين العام للحزب يرد
29 جانفي 2018 السّاعة 20:09
أعلن تسعة أعضاء في المكتب التنفيذي لحزب المستقبل، استقالتهم بعد أن "ثبت لديهم، بما لا يدع مجالا للشك، أن...
المزيد >>
الأهلي القطري يتعاقد مع حمزة يونس
29 جانفي 2018 السّاعة 19:56
أعلن الأهلي القطري تعاقده رسميا مع المهاجم التونسي حمزة يونس لمدة موسم ونصف، ليكون بديلا للكولومبي نازاريت...
المزيد >>
الشاهد يصل الى المغرب
29 جانفي 2018 السّاعة 19:43
وصل مساء اليوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد للمملكة المغربية في زيارة عمل يمثل خلالها تونس في مؤتمر "الازدهار...
المزيد >>
كافاني مرشح لصفقة تبادلية مع ريال مدريد
29 جانفي 2018 السّاعة 19:37
كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الاثنين، عن استهداف باريس سان جيرمان، للاعب ريال مدريد، في ظل أنباء عن...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
مبادرة جريئة وبارقة أمل
المبادرة الّتي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة بارقة أمل حقيقيّة في اتّجاه الاستجابة للحاجيات الوطنيّة العاجلة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الاحد 28 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الاثنين 29 جانفي 2018 الرابطة 1- الدفعة الثانية من الجولة 16: النتائج والترتيب في اللحظات الأخيرة.. ظهور مرشح غير متوقع لمنافسة السيسي... تونس تهزم مصر وتتوج ببطولة افريقيا لكرة اليد أعوان ديوان التجارة يوقفون توزيع السكر والقهوة والارز وثائقي "قلعة الزيتونة": غوص في الذاكرة... واحتفاء بالشجرة... عارضة أزياء تونسية لا تعرف تاريخ استقلال تونس ولا عدد...
﻿