الجهيناوي يلقي كلمة رئيس الدولة في قمة الاتحاد الافريقي

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القى وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، لدى مشاركته في أشغال القمة العادية الثلاثين للاتحاد الإفريقي التي تنتظم بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا يومي 28 و29 جانفي 2018 كلمة رئيس الجمهورية حول مسارالإصلاح المؤسساتي والمالي للمنظمة الإفريقية.
وجدد الوزير في هذه الدورة التي تنعقد تحت شعار « الإنتصار في مكافحة الفساد: مسار مستدام لتحويل إفريقيا »، تأكيد دعم تونس للمساعي الرامية إلى تعزيز الاتحاد ومؤسساته وهياكله مؤكدا على أنّ الإصلاح المنشود يجب أن يتأسس على المبادئ والقواعد التي تضمن النجاعة والتي تتماشى والأهداف التي تصبو المنظمة إلى تحقيقها.
وشدد وزير الشؤون الخارجية على الطابع التشاركي والديمقراطي لمسار الإصلاح الذي يقتضي تشريك كلّ الدول الأعضاء مع الأخذ في الاعتبار رغبتها الحقيقية في تطوير المنظمة مع ما يتطلبه ذلك من وقت كاف للتوصل لإصلاحات عميقة كفيلة بتفادي النقائص المسجلة ودعم المؤسسات الإتحادية.
ودعا، في هذا الصدد، إلى مراجعة طرق تسيير الاجهزة التنفيذية واجراءات اتخاذ القرار فيها وقواعد الترشح للعمل بها والإستغلال الأمثل لمواردها وإلى اعتماد الحلول الكفيلة بفتح الآفاق لكل الدول الأعضاء وكافة الأقاليم للإسهام في دفع العمل الإفريقي المشترك على قدم لمساواة.
كما التقى وزير الخارجية ، على هامش مشاركته في أشغال الدورة العادية الثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي وزير خارجية جمهورية المالديف محمد عاصم واستعرض الوزيران خلال اللقاء واقع العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في أفق الاستحقاقات الثنائية المقبلة.
وقد أكّد الوزير من جانبه استعداد تونس لوضع خبراتها في مخـتلف المجالات على ذمة الأشقاء في المالديف.
كما بحث الوزير في لقاء مع نظيره البوركيني الفا باري نتائج الزيارة التي أداها رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى واغادوغو في أفريل 2017،وزيارة الوزير الأول البوركيني إلى تونس في أكتوبر من نفس السنة.حيث تطرق الوزيران إلى سبيل تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين في ضوء الزيارة المرتقبة للرئيس البوركيني روك مارك كريستيان كابوري إلى تونس، كما تبادلا وجهات النظر حول مشروع الإصلاح المؤسساتي والمالي للإتحاد الإفريقي وآليات دعم العمل الإفريقي المشترك.
وأجرى وزير الشؤون الخارجية سلسلة من اللقاءات مع وزراء خارجية كل من ليبيا والجزائر والمغرب، تناولت سبل تجاوز الأزمة الليبية والمساهمة في إيجاد حلّ سياسي لها عبر مواصلة الحوار بين الأطراف الليبية.
القى وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، لدى مشاركته في أشغال القمة العادية الثلاثين للاتحاد الإفريقي التي تنتظم بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا يومي 28 و29 جانفي 2018 كلمة رئيس الجمهورية حول مسارالإصلاح المؤسساتي والمالي للمنظمة الإفريقية.
وجدد الوزير في هذه الدورة التي تنعقد تحت شعار « الإنتصار في مكافحة الفساد: مسار مستدام لتحويل إفريقيا »، تأكيد دعم تونس للمساعي الرامية إلى تعزيز الاتحاد ومؤسساته وهياكله مؤكدا على أنّ الإصلاح المنشود يجب أن يتأسس على المبادئ والقواعد التي تضمن النجاعة والتي تتماشى والأهداف التي تصبو المنظمة إلى تحقيقها.
وشدد وزير الشؤون الخارجية على الطابع التشاركي والديمقراطي لمسار الإصلاح الذي يقتضي تشريك كلّ الدول الأعضاء مع الأخذ في الاعتبار رغبتها الحقيقية في تطوير المنظمة مع ما يتطلبه ذلك من وقت كاف للتوصل لإصلاحات عميقة كفيلة بتفادي النقائص المسجلة ودعم المؤسسات الإتحادية.
ودعا، في هذا الصدد، إلى مراجعة طرق تسيير الاجهزة التنفيذية واجراءات اتخاذ القرار فيها وقواعد الترشح للعمل بها والإستغلال الأمثل لمواردها وإلى اعتماد الحلول الكفيلة بفتح الآفاق لكل الدول الأعضاء وكافة الأقاليم للإسهام في دفع العمل الإفريقي المشترك على قدم لمساواة.
كما التقى وزير الخارجية ، على هامش مشاركته في أشغال الدورة العادية الثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي وزير خارجية جمهورية المالديف محمد عاصم واستعرض الوزيران خلال اللقاء واقع العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في أفق الاستحقاقات الثنائية المقبلة.
وقد أكّد الوزير من جانبه استعداد تونس لوضع خبراتها في مخـتلف المجالات على ذمة الأشقاء في المالديف.
كما بحث الوزير في لقاء مع نظيره البوركيني الفا باري نتائج الزيارة التي أداها رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى واغادوغو في أفريل 2017،وزيارة الوزير الأول البوركيني إلى تونس في أكتوبر من نفس السنة.حيث تطرق الوزيران إلى سبيل تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين في ضوء الزيارة المرتقبة للرئيس البوركيني روك مارك كريستيان كابوري إلى تونس، كما تبادلا وجهات النظر حول مشروع الإصلاح المؤسساتي والمالي للإتحاد الإفريقي وآليات دعم العمل الإفريقي المشترك.
وأجرى وزير الشؤون الخارجية سلسلة من اللقاءات مع وزراء خارجية كل من ليبيا والجزائر والمغرب، تناولت سبل تجاوز الأزمة الليبية والمساهمة في إيجاد حلّ سياسي لها عبر مواصلة الحوار بين الأطراف الليبية.
-
20:09استقالة 9 كوادر من حزب المستقبل والأمين العام للحزب يرد
29 جانفي 2018
-
19:56الأهلي القطري يتعاقد مع حمزة يونس
29 جانفي 2018
-
19:43الشاهد يصل الى المغرب
29 جانفي 2018
-
19:37كافاني مرشح لصفقة تبادلية مع ريال مدريد
29 جانفي 2018
-
19:27احتجزوا شخصا في احدى الضيعات: القبض على عصابة مختصة في السرقات بقصر هلال
29 جانفي 2018
-
19:08القانون المتعلق بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين يدخل حيز النفاذ
29 جانفي 2018
-
18:5610 قتلى جراء شجار داخل سجن في البرازيل
29 جانفي 2018
-
-
18:34جمعية القضاة تفتح باب بيع الانخراطات بصفة استثنائية
29 جانفي 2018
-
18:17حزب الله: لدينا ما ندمر به الجيش الإسرائيلي
29 جانفي 2018
-
18:05الطبوبي من صفاقس: لا لحصر دور الاتحاد في المطلبية وتجاهل أدوارها الوطنية
29 جانفي 2018
-
17:52تطاوين الشمالية: وفاة طفلة الـ 5 سنوات بعد سقوطها في ماجل
29 جانفي 2018
-
17:39بالصور: رئيس الجمهورية يكرم المنتخب الوطني لكرة اليد
29 جانفي 2018
-
17:24العذاري: استثمارات البنك الافريقي للتنمية لسنة 2017 كانت قياسية
29 جانفي 2018
-
17:10محمد صلاح يحطم رقمًا عمره قرن مع ليفربول
29 جانفي 2018
-
16:55مقرين: عصابة سرقة المنازل في قبضة الامن
29 جانفي 2018
-
16:40الشبيكة: نجاة أب و إبنه بعد إحتراق سيارتهما بالكامل
29 جانفي 2018
-
16:27رجة ارضية بقوة 3,7 درجة غرب مدينة وذرف
29 جانفي 2018
-
16:12إزاحة الستار عن تفاصيل الصفقة الأغلى في تاريخ آرسنال
29 جانفي 2018
-