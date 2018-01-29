نقابة المخرجين تدعو هيئة مكافحة الفساد إلى فتح ملف الانتاج بالتلفزة التونسية

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تونس- الشروق اون لاين- سهام السعيدي: اعلنت نقابة سلك الاخراج التلفزي خلال ندوة صحفية عقدتها صباح اليوم الاثنين بدار الموسيقي بمقر التلفزة التونسية عن غياب رؤية واضحة في انتاج البرامج والاعمال الدرامية بمؤسسة التلفزة .
كما اعلنت النقابة عن تغييب المخرجين من انتقاء البرامج والاعمال وعدم ابداء رأيهم في عملية الانتاج .
ودعت النقابة الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري "الهايكا" والنقابة الوطنية للصحفيين ورئاسة الحكومة الى التوافق والتسريع في تعيين رئيس مدير عام لمؤسسة التلفزة .
كما دعت النقابة الهيئة العليا لمكافحة الفساد لفتح ملف الانتاج بالتلفزة التونسية.
تونس- الشروق اون لاين- سهام السعيدي: اعلنت نقابة سلك الاخراج التلفزي خلال ندوة صحفية عقدتها صباح اليوم الاثنين بدار الموسيقي بمقر التلفزة التونسية عن غياب رؤية واضحة في انتاج البرامج والاعمال الدرامية بمؤسسة التلفزة .
كما اعلنت النقابة عن تغييب المخرجين من انتقاء البرامج والاعمال وعدم ابداء رأيهم في عملية الانتاج .
ودعت النقابة الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري "الهايكا" والنقابة الوطنية للصحفيين ورئاسة الحكومة الى التوافق والتسريع في تعيين رئيس مدير عام لمؤسسة التلفزة .
كما دعت النقابة الهيئة العليا لمكافحة الفساد لفتح ملف الانتاج بالتلفزة التونسية.
-
20:09استقالة 9 كوادر من حزب المستقبل والأمين العام للحزب يرد
29 جانفي 2018
-
19:56الأهلي القطري يتعاقد مع حمزة يونس
29 جانفي 2018
-
19:43الشاهد يصل الى المغرب
29 جانفي 2018
-
19:37كافاني مرشح لصفقة تبادلية مع ريال مدريد
29 جانفي 2018
-
19:27احتجزوا شخصا في احدى الضيعات: القبض على عصابة مختصة في السرقات بقصر هلال
29 جانفي 2018
-
19:08القانون المتعلق بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين يدخل حيز النفاذ
29 جانفي 2018
-
18:5610 قتلى جراء شجار داخل سجن في البرازيل
29 جانفي 2018
-
-
18:34جمعية القضاة تفتح باب بيع الانخراطات بصفة استثنائية
29 جانفي 2018
-
18:17حزب الله: لدينا ما ندمر به الجيش الإسرائيلي
29 جانفي 2018
-
18:05الطبوبي من صفاقس: لا لحصر دور الاتحاد في المطلبية وتجاهل أدوارها الوطنية
29 جانفي 2018
-
17:52تطاوين الشمالية: وفاة طفلة الـ 5 سنوات بعد سقوطها في ماجل
29 جانفي 2018
-
17:39بالصور: رئيس الجمهورية يكرم المنتخب الوطني لكرة اليد
29 جانفي 2018
-
17:24العذاري: استثمارات البنك الافريقي للتنمية لسنة 2017 كانت قياسية
29 جانفي 2018
-
17:10محمد صلاح يحطم رقمًا عمره قرن مع ليفربول
29 جانفي 2018
-
16:55مقرين: عصابة سرقة المنازل في قبضة الامن
29 جانفي 2018
-
16:40الشبيكة: نجاة أب و إبنه بعد إحتراق سيارتهما بالكامل
29 جانفي 2018
-
16:27رجة ارضية بقوة 3,7 درجة غرب مدينة وذرف
29 جانفي 2018
-
16:12إزاحة الستار عن تفاصيل الصفقة الأغلى في تاريخ آرسنال
29 جانفي 2018
-