نقابة المخرجين تدعو هيئة مكافحة الفساد إلى فتح ملف الانتاج بالتلفزة التونسية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تونس- الشروق اون لاين- سهام السعيدي: اعلنت نقابة سلك الاخراج التلفزي خلال ندوة صحفية عقدتها صباح اليوم الاثنين بدار الموسيقي بمقر التلفزة التونسية عن غياب رؤية واضحة في انتاج البرامج والاعمال الدرامية بمؤسسة التلفزة .

كما اعلنت النقابة عن تغييب المخرجين من انتقاء البرامج والاعمال وعدم ابداء رأيهم في عملية الانتاج .

ودعت النقابة الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري "الهايكا" والنقابة الوطنية للصحفيين ورئاسة الحكومة الى التوافق والتسريع في تعيين رئيس مدير عام لمؤسسة التلفزة .

كما دعت النقابة الهيئة العليا لمكافحة الفساد لفتح ملف الانتاج بالتلفزة التونسية.