الحوض المنجمي: شلل تام يصيب واقع الانتاج وغلق الطريق

مكتب قفصة - الشروق اون لاين - عبد الملك زعلاني: لا تزال التحركات الاحتجاجية متواصلة بمختلف مناطق الحوض المنجمي على خلفية النتائج الاخيرة لمناظرة انتداب 1700عون تنفيذ صلب شركة فسفاط قفصة.

وشهدت مدينة المتلوي صباح اليوم غلق الطريق الرابطة بين قفصة والمتلوي بالقرب من ادارة العتاد والصيانة لشركة فسفاط قفصة من قبل مجموعة من النسوة كمساندة للشباب المعتصم .

وقد اكدت العديد من النسوة على ضرورة تشغيل فرد من كل عائلة فيما لا تزال الاعتصامات بمدينة المظيلة مستمرة من قبل عدد من المحتجين والمطالبين بالتشغيل والتنمية فيما عرفت معتمدية ام العرائس اضراب جوع وحشي من قبل عدد من الشبان الذين عمدوا الى خياطة افواههم وبعد تدخل معتمد المنطقة تم اخلاء سبيل حافلة وشاحنات وتم الاتفاق بين المعتصمين والمعتمد على فتح باب الحوار مع السلط الجهوية وللاشارة فان هذه التحركات الاحتجاجية التي تشهدها مختلف مناطق الحوض المنجمي قد ادت حسب مصدر مسؤول بشركة فسفاط قفصة الى شلل شبه تام في مواقع الانتاج .