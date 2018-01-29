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يوم الاثنين 29 جانفي 2018
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الحوض المنجمي: شلل تام يصيب واقع الانتاج وغلق الطريق
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خالد الحدّاد
مبادرة جريئة وبارقة أمل
المبادرة الّتي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة بارقة أمل حقيقيّة في اتّجاه الاستجابة للحاجيات الوطنيّة العاجلة...
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الأولى
الحوض المنجمي: شلل تام يصيب واقع الانتاج وغلق الطريق
29 جانفي 2018 | 12:57

مكتب قفصة - الشروق اون لاين - عبد الملك زعلاني: لا تزال التحركات الاحتجاجية متواصلة بمختلف مناطق الحوض المنجمي على خلفية النتائج الاخيرة لمناظرة انتداب 1700عون تنفيذ صلب شركة فسفاط قفصة.

وشهدت مدينة المتلوي صباح اليوم غلق الطريق الرابطة بين قفصة والمتلوي بالقرب من ادارة العتاد والصيانة لشركة فسفاط قفصة من قبل مجموعة من النسوة كمساندة للشباب المعتصم .

وقد اكدت العديد من النسوة على ضرورة تشغيل فرد من كل عائلة فيما لا تزال  الاعتصامات بمدينة المظيلة مستمرة من قبل عدد من المحتجين والمطالبين بالتشغيل والتنمية فيما عرفت معتمدية ام العرائس اضراب جوع وحشي من قبل عدد من الشبان الذين عمدوا الى خياطة افواههم وبعد تدخل معتمد المنطقة تم اخلاء سبيل حافلة وشاحنات وتم الاتفاق بين المعتصمين والمعتمد على فتح باب الحوار مع السلط الجهوية وللاشارة فان هذه التحركات الاحتجاجية التي تشهدها مختلف مناطق الحوض المنجمي قد ادت حسب مصدر مسؤول بشركة فسفاط قفصة الى شلل  شبه تام في مواقع الانتاج .

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الأولى
الحوض المنجمي: شلل تام يصيب واقع الانتاج وغلق الطريق
29 جانفي 2018 | 12:57

مكتب قفصة - الشروق اون لاين - عبد الملك زعلاني: لا تزال التحركات الاحتجاجية متواصلة بمختلف مناطق الحوض المنجمي على خلفية النتائج الاخيرة لمناظرة انتداب 1700عون تنفيذ صلب شركة فسفاط قفصة.

وشهدت مدينة المتلوي صباح اليوم غلق الطريق الرابطة بين قفصة والمتلوي بالقرب من ادارة العتاد والصيانة لشركة فسفاط قفصة من قبل مجموعة من النسوة كمساندة للشباب المعتصم .

وقد اكدت العديد من النسوة على ضرورة تشغيل فرد من كل عائلة فيما لا تزال  الاعتصامات بمدينة المظيلة مستمرة من قبل عدد من المحتجين والمطالبين بالتشغيل والتنمية فيما عرفت معتمدية ام العرائس اضراب جوع وحشي من قبل عدد من الشبان الذين عمدوا الى خياطة افواههم وبعد تدخل معتمد المنطقة تم اخلاء سبيل حافلة وشاحنات وتم الاتفاق بين المعتصمين والمعتمد على فتح باب الحوار مع السلط الجهوية وللاشارة فان هذه التحركات الاحتجاجية التي تشهدها مختلف مناطق الحوض المنجمي قد ادت حسب مصدر مسؤول بشركة فسفاط قفصة الى شلل  شبه تام في مواقع الانتاج .

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استقالة 9 كوادر من حزب المستقبل والأمين العام للحزب يرد
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أعلن تسعة أعضاء في المكتب التنفيذي لحزب المستقبل، استقالتهم بعد أن "ثبت لديهم، بما لا يدع مجالا للشك، أن...
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الأهلي القطري يتعاقد مع حمزة يونس
29 جانفي 2018 السّاعة 19:56
أعلن الأهلي القطري تعاقده رسميا مع المهاجم التونسي حمزة يونس لمدة موسم ونصف، ليكون بديلا للكولومبي نازاريت...
المزيد >>
الشاهد يصل الى المغرب
29 جانفي 2018 السّاعة 19:43
وصل مساء اليوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد للمملكة المغربية في زيارة عمل يمثل خلالها تونس في مؤتمر "الازدهار...
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كافاني مرشح لصفقة تبادلية مع ريال مدريد
29 جانفي 2018 السّاعة 19:37
كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الاثنين، عن استهداف باريس سان جيرمان، للاعب ريال مدريد، في ظل أنباء عن...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
مبادرة جريئة وبارقة أمل
المبادرة الّتي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة بارقة أمل حقيقيّة في اتّجاه الاستجابة للحاجيات الوطنيّة العاجلة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الاحد 28 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الاثنين 29 جانفي 2018 الرابطة 1- الدفعة الثانية من الجولة 16: النتائج والترتيب في اللحظات الأخيرة.. ظهور مرشح غير متوقع لمنافسة السيسي... تونس تهزم مصر وتتوج ببطولة افريقيا لكرة اليد أعوان ديوان التجارة يوقفون توزيع السكر والقهوة والارز وثائقي "قلعة الزيتونة": غوص في الذاكرة... واحتفاء بالشجرة... عارضة أزياء تونسية لا تعرف تاريخ استقلال تونس ولا عدد...
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