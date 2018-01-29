سجنان: الاحتفاظ بقريب شيخ عثر عليه مدفونا

مكتب الشروق اون لاين- بنزرت – بشير: علمت الشروق اون لاين انه تم ايقاف شخص في العقد الخامس من العمر من اجل الاشتباه في تورطه في جريمة القتل العمد التي اهتزت لها معتمدية سجنان من ولاية بنزرت وذلك بعد العثور على شيخ جثة هامدة بمنطقة السميرة عشية امس الاحد بعد اختفاءه عن انظار عائلته لمدة شهرا كاملا وانقطاع اخباره .

وحسب المعطيات الاولية التي نسوقها باحتراز فان المشتبه فيه يعد من اقارب الهالك ويبدو ان هناك خلافات قديمة جدت بين الهالك والمشتبه فيه .

وقد تم ايقاف المظنون فيه في مناسبتين لتوفّر عددا من المؤشرات التي ترجح امكانية الاشتباه في كونه احد المورطين في الجريمة .

ولا تزال الابحاث جارية من قبل فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بماطر للوقوف عند ملابسات الواقعة الاليمة.