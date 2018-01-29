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يوم الاثنين 29 جانفي 2018
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سجنان: الاحتفاظ بقريب شيخ عثر عليه مدفونا
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خالد الحدّاد
مبادرة جريئة وبارقة أمل
المبادرة الّتي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة بارقة أمل حقيقيّة في اتّجاه الاستجابة للحاجيات الوطنيّة العاجلة...
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الأولى
سجنان: الاحتفاظ بقريب شيخ عثر عليه مدفونا
29 جانفي 2018 | 12:43

 مكتب الشروق اون لاين- بنزرت – بشير: علمت الشروق اون لاين انه تم ايقاف شخص في العقد الخامس من العمر من اجل  الاشتباه  في تورطه في جريمة القتل العمد التي اهتزت لها معتمدية سجنان من ولاية بنزرت وذلك بعد العثور على شيخ جثة هامدة بمنطقة السميرة عشية امس الاحد بعد اختفاءه عن انظار عائلته لمدة  شهرا كاملا وانقطاع اخباره .

وحسب المعطيات الاولية  التي نسوقها باحتراز فان المشتبه فيه يعد من اقارب الهالك ويبدو ان هناك  خلافات قديمة جدت بين الهالك والمشتبه فيه  .

وقد تم ايقاف المظنون فيه في مناسبتين لتوفّر عددا من المؤشرات التي ترجح امكانية الاشتباه في كونه احد المورطين في الجريمة . 

ولا تزال الابحاث جارية من قبل فرقة الابحاث والتفتيش للحرس  الوطني بماطر للوقوف عند ملابسات الواقعة الاليمة. 

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الأولى
سجنان: الاحتفاظ بقريب شيخ عثر عليه مدفونا
29 جانفي 2018 | 12:43

 مكتب الشروق اون لاين- بنزرت – بشير: علمت الشروق اون لاين انه تم ايقاف شخص في العقد الخامس من العمر من اجل  الاشتباه  في تورطه في جريمة القتل العمد التي اهتزت لها معتمدية سجنان من ولاية بنزرت وذلك بعد العثور على شيخ جثة هامدة بمنطقة السميرة عشية امس الاحد بعد اختفاءه عن انظار عائلته لمدة  شهرا كاملا وانقطاع اخباره .

وحسب المعطيات الاولية  التي نسوقها باحتراز فان المشتبه فيه يعد من اقارب الهالك ويبدو ان هناك  خلافات قديمة جدت بين الهالك والمشتبه فيه  .

وقد تم ايقاف المظنون فيه في مناسبتين لتوفّر عددا من المؤشرات التي ترجح امكانية الاشتباه في كونه احد المورطين في الجريمة . 

ولا تزال الابحاث جارية من قبل فرقة الابحاث والتفتيش للحرس  الوطني بماطر للوقوف عند ملابسات الواقعة الاليمة. 

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استقالة 9 كوادر من حزب المستقبل والأمين العام للحزب يرد
29 جانفي 2018 السّاعة 20:09
أعلن تسعة أعضاء في المكتب التنفيذي لحزب المستقبل، استقالتهم بعد أن "ثبت لديهم، بما لا يدع مجالا للشك، أن...
المزيد >>
الأهلي القطري يتعاقد مع حمزة يونس
29 جانفي 2018 السّاعة 19:56
أعلن الأهلي القطري تعاقده رسميا مع المهاجم التونسي حمزة يونس لمدة موسم ونصف، ليكون بديلا للكولومبي نازاريت...
المزيد >>
الشاهد يصل الى المغرب
29 جانفي 2018 السّاعة 19:43
وصل مساء اليوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد للمملكة المغربية في زيارة عمل يمثل خلالها تونس في مؤتمر "الازدهار...
المزيد >>
كافاني مرشح لصفقة تبادلية مع ريال مدريد
29 جانفي 2018 السّاعة 19:37
كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الاثنين، عن استهداف باريس سان جيرمان، للاعب ريال مدريد، في ظل أنباء عن...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
مبادرة جريئة وبارقة أمل
المبادرة الّتي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة بارقة أمل حقيقيّة في اتّجاه الاستجابة للحاجيات الوطنيّة العاجلة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الاحد 28 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الاثنين 29 جانفي 2018 الرابطة 1- الدفعة الثانية من الجولة 16: النتائج والترتيب في اللحظات الأخيرة.. ظهور مرشح غير متوقع لمنافسة السيسي... تونس تهزم مصر وتتوج ببطولة افريقيا لكرة اليد أعوان ديوان التجارة يوقفون توزيع السكر والقهوة والارز وثائقي "قلعة الزيتونة": غوص في الذاكرة... واحتفاء بالشجرة... عارضة أزياء تونسية لا تعرف تاريخ استقلال تونس ولا عدد...
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