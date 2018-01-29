الشابة: إحباط 3 عمليات إبحار خلسة وإيقاف 62 شخصا

-
20:09استقالة 9 كوادر من حزب المستقبل والأمين العام للحزب يرد
29 جانفي 2018
-
19:56الأهلي القطري يتعاقد مع حمزة يونس
29 جانفي 2018
-
19:43الشاهد يصل الى المغرب
29 جانفي 2018
-
19:37كافاني مرشح لصفقة تبادلية مع ريال مدريد
29 جانفي 2018
-
19:27احتجزوا شخصا في احدى الضيعات: القبض على عصابة مختصة في السرقات بقصر هلال
29 جانفي 2018
-
19:08القانون المتعلق بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين يدخل حيز النفاذ
29 جانفي 2018
-
18:5610 قتلى جراء شجار داخل سجن في البرازيل
29 جانفي 2018
-
-
18:34جمعية القضاة تفتح باب بيع الانخراطات بصفة استثنائية
29 جانفي 2018
-
18:17حزب الله: لدينا ما ندمر به الجيش الإسرائيلي
29 جانفي 2018
-
18:05الطبوبي من صفاقس: لا لحصر دور الاتحاد في المطلبية وتجاهل أدوارها الوطنية
29 جانفي 2018
-
17:52تطاوين الشمالية: وفاة طفلة الـ 5 سنوات بعد سقوطها في ماجل
29 جانفي 2018
-
17:39بالصور: رئيس الجمهورية يكرم المنتخب الوطني لكرة اليد
29 جانفي 2018
-
17:24العذاري: استثمارات البنك الافريقي للتنمية لسنة 2017 كانت قياسية
29 جانفي 2018
-
17:10محمد صلاح يحطم رقمًا عمره قرن مع ليفربول
29 جانفي 2018
-
16:55مقرين: عصابة سرقة المنازل في قبضة الامن
29 جانفي 2018
-
16:40الشبيكة: نجاة أب و إبنه بعد إحتراق سيارتهما بالكامل
29 جانفي 2018
-
16:27رجة ارضية بقوة 3,7 درجة غرب مدينة وذرف
29 جانفي 2018
-
16:12إزاحة الستار عن تفاصيل الصفقة الأغلى في تاريخ آرسنال
29 جانفي 2018
-
مكتب المهدية –الشروق أون لاين - سامي: تمكّنت وحدات الحرس البحري بالمهدية ليلة الأحد، وصباح اليوم الاثنين من احباط 3 عمليات هجرة سرية، وايقاف 62 شخصا جلّهم أصيلي تونس العاصمة، وسوسة، وملولش من بينهم زوج وزوجته، و3 أطفال قصّر لا تتجاوز أعمارهم 15 سنة.
وأفادنا مصدر أمني أنه تم إحباط عمليتي هجرة سرية على مستوى البر بشواطئ الشابة وقع خلالها ايقاف 22 شخصا، كما نجحت الوحدات الأمنية في احباط عملية ابحار خلسة ثالثة على بعد حوالي 20 ميلا من ميناء الشابة تم خلالها ايقاف 40 شخصا آخرين، إضافة الى حجز شاحنتين من نوع "أو آم" وشاحنة من نوع "ستافات"، ومركب صيد، ومبلغ مالي قدره 5 آلاف و500 دينار تونسي.
مكتب المهدية –الشروق أون لاين - سامي: تمكّنت وحدات الحرس البحري بالمهدية ليلة الأحد، وصباح اليوم الاثنين من احباط 3 عمليات هجرة سرية، وايقاف 62 شخصا جلّهم أصيلي تونس العاصمة، وسوسة، وملولش من بينهم زوج وزوجته، و3 أطفال قصّر لا تتجاوز أعمارهم 15 سنة.
وأفادنا مصدر أمني أنه تم إحباط عمليتي هجرة سرية على مستوى البر بشواطئ الشابة وقع خلالها ايقاف 22 شخصا، كما نجحت الوحدات الأمنية في احباط عملية ابحار خلسة ثالثة على بعد حوالي 20 ميلا من ميناء الشابة تم خلالها ايقاف 40 شخصا آخرين، إضافة الى حجز شاحنتين من نوع "أو آم" وشاحنة من نوع "ستافات"، ومركب صيد، ومبلغ مالي قدره 5 آلاف و500 دينار تونسي.
-
20:09استقالة 9 كوادر من حزب المستقبل والأمين العام للحزب يرد
29 جانفي 2018
-
19:56الأهلي القطري يتعاقد مع حمزة يونس
29 جانفي 2018
-
19:43الشاهد يصل الى المغرب
29 جانفي 2018
-
19:37كافاني مرشح لصفقة تبادلية مع ريال مدريد
29 جانفي 2018
-
19:27احتجزوا شخصا في احدى الضيعات: القبض على عصابة مختصة في السرقات بقصر هلال
29 جانفي 2018
-
19:08القانون المتعلق بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين يدخل حيز النفاذ
29 جانفي 2018
-
18:5610 قتلى جراء شجار داخل سجن في البرازيل
29 جانفي 2018
-
-
18:34جمعية القضاة تفتح باب بيع الانخراطات بصفة استثنائية
29 جانفي 2018
-
18:17حزب الله: لدينا ما ندمر به الجيش الإسرائيلي
29 جانفي 2018
-
18:05الطبوبي من صفاقس: لا لحصر دور الاتحاد في المطلبية وتجاهل أدوارها الوطنية
29 جانفي 2018
-
17:52تطاوين الشمالية: وفاة طفلة الـ 5 سنوات بعد سقوطها في ماجل
29 جانفي 2018
-
17:39بالصور: رئيس الجمهورية يكرم المنتخب الوطني لكرة اليد
29 جانفي 2018
-
17:24العذاري: استثمارات البنك الافريقي للتنمية لسنة 2017 كانت قياسية
29 جانفي 2018
-
17:10محمد صلاح يحطم رقمًا عمره قرن مع ليفربول
29 جانفي 2018
-
16:55مقرين: عصابة سرقة المنازل في قبضة الامن
29 جانفي 2018
-
16:40الشبيكة: نجاة أب و إبنه بعد إحتراق سيارتهما بالكامل
29 جانفي 2018
-
16:27رجة ارضية بقوة 3,7 درجة غرب مدينة وذرف
29 جانفي 2018
-
16:12إزاحة الستار عن تفاصيل الصفقة الأغلى في تاريخ آرسنال
29 جانفي 2018
-