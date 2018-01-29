الشابة: إحباط 3 عمليات إبحار خلسة وإيقاف 62 شخصا

مكتب المهدية –الشروق أون لاين - سامي: تمكّنت وحدات الحرس البحري بالمهدية ليلة الأحد، وصباح اليوم الاثنين من احباط 3 عمليات هجرة سرية، وايقاف 62 شخصا جلّهم أصيلي تونس العاصمة، وسوسة، وملولش من بينهم زوج وزوجته، و3 أطفال قصّر لا تتجاوز أعمارهم 15 سنة.

وأفادنا مصدر أمني أنه تم إحباط عمليتي هجرة سرية على مستوى البر بشواطئ الشابة وقع خلالها ايقاف 22 شخصا، كما نجحت الوحدات الأمنية في احباط عملية ابحار خلسة ثالثة على بعد حوالي 20 ميلا من ميناء الشابة تم خلالها ايقاف 40 شخصا آخرين، إضافة الى حجز شاحنتين من نوع "أو آم" وشاحنة من نوع "ستافات"، ومركب صيد، ومبلغ مالي قدره 5 آلاف و500 دينار تونسي.