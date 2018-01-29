الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الاثنين 29 جانفي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
الشابة: إحباط 3 عمليات إبحار خلسة وإيقاف 62 شخصا
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق
خالد الحدّاد
مبادرة جريئة وبارقة أمل
المبادرة الّتي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة بارقة أمل حقيقيّة في اتّجاه الاستجابة للحاجيات الوطنيّة العاجلة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الاحد 28 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الاثنين 29 جانفي 2018 الرابطة 1- الدفعة الثانية من الجولة 16: النتائج والترتيب في اللحظات الأخيرة.. ظهور مرشح غير متوقع لمنافسة السيسي... تونس تهزم مصر وتتوج ببطولة افريقيا لكرة اليد أعوان ديوان التجارة يوقفون توزيع السكر والقهوة والارز وثائقي "قلعة الزيتونة": غوص في الذاكرة... واحتفاء بالشجرة... عارضة أزياء تونسية لا تعرف تاريخ استقلال تونس ولا عدد...
الأولى
الشابة: إحباط 3 عمليات إبحار خلسة وإيقاف 62 شخصا
29 جانفي 2018 | 12:39

 مكتب المهدية –الشروق أون لاين - سامي: تمكّنت وحدات الحرس البحري بالمهدية  ليلة الأحد، وصباح اليوم الاثنين من احباط 3 عمليات هجرة سرية، وايقاف 62 شخصا جلّهم أصيلي تونس العاصمة، وسوسة، وملولش من بينهم زوج وزوجته، و3 أطفال قصّر لا تتجاوز أعمارهم 15 سنة.

 وأفادنا مصدر أمني أنه تم إحباط عمليتي هجرة سرية على مستوى البر بشواطئ الشابة وقع خلالها ايقاف 22 شخصا، كما نجحت الوحدات الأمنية في احباط عملية ابحار خلسة ثالثة على بعد حوالي 20 ميلا من ميناء الشابة تم خلالها ايقاف 40 شخصا آخرين، إضافة الى حجز شاحنتين من نوع "أو آم"  وشاحنة من نوع "ستافات"، ومركب صيد، ومبلغ مالي قدره 5 آلاف و500 دينار تونسي.

تقرؤون أيضا
استقالة 9 كوادر من حزب المستقبل والأمين العام للحزب يرد
29 جانفي 2018 السّاعة 20:09
أعلن تسعة أعضاء في المكتب التنفيذي لحزب المستقبل، استقالتهم بعد أن "ثبت لديهم، بما لا يدع مجالا للشك، أن...
المزيد >>
الأهلي القطري يتعاقد مع حمزة يونس
29 جانفي 2018 السّاعة 19:56
أعلن الأهلي القطري تعاقده رسميا مع المهاجم التونسي حمزة يونس لمدة موسم ونصف، ليكون بديلا للكولومبي نازاريت...
المزيد >>
الشاهد يصل الى المغرب
29 جانفي 2018 السّاعة 19:43
وصل مساء اليوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد للمملكة المغربية في زيارة عمل يمثل خلالها تونس في مؤتمر "الازدهار...
المزيد >>
كافاني مرشح لصفقة تبادلية مع ريال مدريد
29 جانفي 2018 السّاعة 19:37
كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الاثنين، عن استهداف باريس سان جيرمان، للاعب ريال مدريد، في ظل أنباء عن...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
الشابة: إحباط 3 عمليات إبحار خلسة وإيقاف 62 شخصا
29 جانفي 2018 | 12:39

 مكتب المهدية –الشروق أون لاين - سامي: تمكّنت وحدات الحرس البحري بالمهدية  ليلة الأحد، وصباح اليوم الاثنين من احباط 3 عمليات هجرة سرية، وايقاف 62 شخصا جلّهم أصيلي تونس العاصمة، وسوسة، وملولش من بينهم زوج وزوجته، و3 أطفال قصّر لا تتجاوز أعمارهم 15 سنة.

 وأفادنا مصدر أمني أنه تم إحباط عمليتي هجرة سرية على مستوى البر بشواطئ الشابة وقع خلالها ايقاف 22 شخصا، كما نجحت الوحدات الأمنية في احباط عملية ابحار خلسة ثالثة على بعد حوالي 20 ميلا من ميناء الشابة تم خلالها ايقاف 40 شخصا آخرين، إضافة الى حجز شاحنتين من نوع "أو آم"  وشاحنة من نوع "ستافات"، ومركب صيد، ومبلغ مالي قدره 5 آلاف و500 دينار تونسي.

تقرؤون أيضا
استقالة 9 كوادر من حزب المستقبل والأمين العام للحزب يرد
29 جانفي 2018 السّاعة 20:09
أعلن تسعة أعضاء في المكتب التنفيذي لحزب المستقبل، استقالتهم بعد أن "ثبت لديهم، بما لا يدع مجالا للشك، أن...
المزيد >>
الأهلي القطري يتعاقد مع حمزة يونس
29 جانفي 2018 السّاعة 19:56
أعلن الأهلي القطري تعاقده رسميا مع المهاجم التونسي حمزة يونس لمدة موسم ونصف، ليكون بديلا للكولومبي نازاريت...
المزيد >>
الشاهد يصل الى المغرب
29 جانفي 2018 السّاعة 19:43
وصل مساء اليوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد للمملكة المغربية في زيارة عمل يمثل خلالها تونس في مؤتمر "الازدهار...
المزيد >>
كافاني مرشح لصفقة تبادلية مع ريال مدريد
29 جانفي 2018 السّاعة 19:37
كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الاثنين، عن استهداف باريس سان جيرمان، للاعب ريال مدريد، في ظل أنباء عن...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
مبادرة جريئة وبارقة أمل
المبادرة الّتي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة بارقة أمل حقيقيّة في اتّجاه الاستجابة للحاجيات الوطنيّة العاجلة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الاحد 28 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الاثنين 29 جانفي 2018 الرابطة 1- الدفعة الثانية من الجولة 16: النتائج والترتيب في اللحظات الأخيرة.. ظهور مرشح غير متوقع لمنافسة السيسي... تونس تهزم مصر وتتوج ببطولة افريقيا لكرة اليد أعوان ديوان التجارة يوقفون توزيع السكر والقهوة والارز وثائقي "قلعة الزيتونة": غوص في الذاكرة... واحتفاء بالشجرة... عارضة أزياء تونسية لا تعرف تاريخ استقلال تونس ولا عدد...
﻿