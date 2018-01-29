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أفاد النقابي والوزير السابق عبيد البريكي اليوم الإثنين 29 جانفي 2018، أن المشاركين في أعمال الندوة الوطنية لمبادرة تجميع اليسار والتي تواصلت على مدى يومين بالحمامات، اتفقوا على تسمية هذه المبادرة بـحركة تونس إلى الأمام.
وأوضح عبيد البريكي أن من بين ورقات العمل التي تمت مناقشتها ورقة تنظيمية حددت فيها مكونات الهيئة التأسيسية للمبادرة الجديدة بالاضافة الى تحديد تاريخ لا يتجاوز شهر نوفمبر 2018 لعقد مؤتمر تأسيسي ستتولى الهيئة التأسيسية الإعداد له، مضيفا أن هذه الهيئة وقتية و ستتولى الإشراف على بعض المسائل التنظيمية وتنتهي مهامها بعقد المؤتمر التأسيسي.
وذكر البريكي أن الهيئة التأسيسية تتركب في الوقت الحالي من 6 أحزاب وعدد كبير من المستقلين والنقابيين مع مشاركة هامة للنساء والشباب، مضيفا أن هذه الهيئة ستبقى مفتوحة لانضمام كل حزب سياسي أو شخصية وطنية مستقلة تتبنى أرضية مبادرة حركة تونس إلى الأمام، وفق تعبيره.
وبخصوص تركيبة الهيئة السياسية بين البريكي أنها تضم مستقلين و نقابيين ،إلى جانب حزبين إثنين أعلنا عن نية حل نفسيهما بمجرد الاتفاق على المبادرة الجديدة أما بقية الأحزاب فأكد ممثلوها إنها تبقى مشاركة في الهيئة التأسيسية للمبادرة الوليدة على أن لا تكون عملية حل نفسها بشكل فوري بل وفق التطور الذي يحصل في علاقة بهذه المبادرة وفق تعبيره.
ولفت عبيد البريكي إلى أن المشاركون تداولوا أيضا في اجتماع الحمامات في ورقة عمل ثانية تعلقت بدوافع وأهداف توحيد اليسار، وقد تم تبني هذه الورقة مع بعض التعديلات ، مضيفا أن الورقة الثالثة فلخصت المبادئ الأساسية الإقتصادية والإجتماعية والسياسية التي اتفقت حولها الأطياف اليسارية المشاركة في المبادرة المجمعة لليسار وستكون هذه الورقة منطلقا ،حسب البريكي، لبلورة برنامج اجتماعي واقتصادي على أساس تشاركي.
أفاد النقابي والوزير السابق عبيد البريكي اليوم الإثنين 29 جانفي 2018، أن المشاركين في أعمال الندوة الوطنية لمبادرة تجميع اليسار والتي تواصلت على مدى يومين بالحمامات، اتفقوا على تسمية هذه المبادرة بـحركة تونس إلى الأمام.
وأوضح عبيد البريكي أن من بين ورقات العمل التي تمت مناقشتها ورقة تنظيمية حددت فيها مكونات الهيئة التأسيسية للمبادرة الجديدة بالاضافة الى تحديد تاريخ لا يتجاوز شهر نوفمبر 2018 لعقد مؤتمر تأسيسي ستتولى الهيئة التأسيسية الإعداد له، مضيفا أن هذه الهيئة وقتية و ستتولى الإشراف على بعض المسائل التنظيمية وتنتهي مهامها بعقد المؤتمر التأسيسي.
وذكر البريكي أن الهيئة التأسيسية تتركب في الوقت الحالي من 6 أحزاب وعدد كبير من المستقلين والنقابيين مع مشاركة هامة للنساء والشباب، مضيفا أن هذه الهيئة ستبقى مفتوحة لانضمام كل حزب سياسي أو شخصية وطنية مستقلة تتبنى أرضية مبادرة حركة تونس إلى الأمام، وفق تعبيره.
وبخصوص تركيبة الهيئة السياسية بين البريكي أنها تضم مستقلين و نقابيين ،إلى جانب حزبين إثنين أعلنا عن نية حل نفسيهما بمجرد الاتفاق على المبادرة الجديدة أما بقية الأحزاب فأكد ممثلوها إنها تبقى مشاركة في الهيئة التأسيسية للمبادرة الوليدة على أن لا تكون عملية حل نفسها بشكل فوري بل وفق التطور الذي يحصل في علاقة بهذه المبادرة وفق تعبيره.
ولفت عبيد البريكي إلى أن المشاركون تداولوا أيضا في اجتماع الحمامات في ورقة عمل ثانية تعلقت بدوافع وأهداف توحيد اليسار، وقد تم تبني هذه الورقة مع بعض التعديلات ، مضيفا أن الورقة الثالثة فلخصت المبادئ الأساسية الإقتصادية والإجتماعية والسياسية التي اتفقت حولها الأطياف اليسارية المشاركة في المبادرة المجمعة لليسار وستكون هذه الورقة منطلقا ،حسب البريكي، لبلورة برنامج اجتماعي واقتصادي على أساس تشاركي.
-
20:09استقالة 9 كوادر من حزب المستقبل والأمين العام للحزب يرد
29 جانفي 2018
-
19:56الأهلي القطري يتعاقد مع حمزة يونس
29 جانفي 2018
-
19:43الشاهد يصل الى المغرب
29 جانفي 2018
-
19:37كافاني مرشح لصفقة تبادلية مع ريال مدريد
29 جانفي 2018
-
19:27احتجزوا شخصا في احدى الضيعات: القبض على عصابة مختصة في السرقات بقصر هلال
29 جانفي 2018
-
19:08القانون المتعلق بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين يدخل حيز النفاذ
29 جانفي 2018
-
18:5610 قتلى جراء شجار داخل سجن في البرازيل
29 جانفي 2018
-
-
18:34جمعية القضاة تفتح باب بيع الانخراطات بصفة استثنائية
29 جانفي 2018
-
18:17حزب الله: لدينا ما ندمر به الجيش الإسرائيلي
29 جانفي 2018
-
18:05الطبوبي من صفاقس: لا لحصر دور الاتحاد في المطلبية وتجاهل أدوارها الوطنية
29 جانفي 2018
-
17:52تطاوين الشمالية: وفاة طفلة الـ 5 سنوات بعد سقوطها في ماجل
29 جانفي 2018
-
17:39بالصور: رئيس الجمهورية يكرم المنتخب الوطني لكرة اليد
29 جانفي 2018
-
17:24العذاري: استثمارات البنك الافريقي للتنمية لسنة 2017 كانت قياسية
29 جانفي 2018
-
17:10محمد صلاح يحطم رقمًا عمره قرن مع ليفربول
29 جانفي 2018
-
16:55مقرين: عصابة سرقة المنازل في قبضة الامن
29 جانفي 2018
-
16:40الشبيكة: نجاة أب و إبنه بعد إحتراق سيارتهما بالكامل
29 جانفي 2018
-
16:27رجة ارضية بقوة 3,7 درجة غرب مدينة وذرف
29 جانفي 2018
-
16:12إزاحة الستار عن تفاصيل الصفقة الأغلى في تاريخ آرسنال
29 جانفي 2018
-