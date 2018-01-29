جمعية "من حقي" تطالب بتسريع النظر في وضعية أرملة الشهيد معتمد مطماطة الجديدة

طالبت جمعية "من حقي" في بيان لها اليوم الاثنين، رئيس الحكومة يوسف الشاهد بتسريع النظر في وضعية أرملة شهيد الواجب معتمد مطماطة الجديدة (ولاية قابس) محسن بن عاسي الذي جرفته مياه فيضانات واد "بني زلطن" في نوفمبر المنقضي، وهو يحاول مع رئيس مركز الحرس الوطني مهدي الحداد فك عزلة تلاميذ المدرسة الابتدائية "لفام" التي حاصرتها المياه.

ودعت الجمعية في ذات البلاغ الى حفظ كرامة أسرة شهيد الواجب وإلتزامها بالوعود التي أعلنت عنها يوم جنازته بتمكين عائلته من مسكن لائق على اعتبار انها ما زالت تقطن بالمسكن الوظيفي في مقرّ المعتمدية بمطماطة الجديدة وسيكون عليها مغادرة المسكن بمجرد تعيين معتمد جديد.

وطالبت بالصرف العاجل لراتب الفقيد وكل مستحقاته وتمكين أرملته من شغل وانتدابها بوزارة التربية (على اعتبار انها متحصلة على الأستاذية في التاريخ منذ سنة 2007)، خاصة وانها تعيش على المساعدات من أهلها وأصدقاء الفقيد، بعد قطع راتبه.

وأكدت الجمعية من جهة أخرى في ذات البيان، على ضرورة متابعة وضعيات عائلات شهداء الوطن من المؤسستين العسكرية والأمنية، وشددت على ان تكريم الشهداء والوفاء لدمائهم يكون عبر التزام الدولة بحفظ كرامة أسرهم وضمان العيش الكريم لهم.

يشار الى ان جمعية "من حقي " هي جمعية ذات صبغة عامة تعمل على ترسيخ الوعي المدني و ثقافة المواطنة

وقد تحصلت على تأشيرتها القانونية يوم 10 جوان 2014