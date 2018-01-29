جمعية "من حقي" تطالب بتسريع النظر في وضعية أرملة الشهيد معتمد مطماطة الجديدة

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طالبت جمعية "من حقي" في بيان لها اليوم الاثنين، رئيس الحكومة يوسف الشاهد بتسريع النظر في وضعية أرملة شهيد الواجب معتمد مطماطة الجديدة (ولاية قابس) محسن بن عاسي الذي جرفته مياه فيضانات واد "بني زلطن" في نوفمبر المنقضي، وهو يحاول مع رئيس مركز الحرس الوطني مهدي الحداد فك عزلة تلاميذ المدرسة الابتدائية "لفام" التي حاصرتها المياه.
ودعت الجمعية في ذات البلاغ الى حفظ كرامة أسرة شهيد الواجب وإلتزامها بالوعود التي أعلنت عنها يوم جنازته بتمكين عائلته من مسكن لائق على اعتبار انها ما زالت تقطن بالمسكن الوظيفي في مقرّ المعتمدية بمطماطة الجديدة وسيكون عليها مغادرة المسكن بمجرد تعيين معتمد جديد.
وطالبت بالصرف العاجل لراتب الفقيد وكل مستحقاته وتمكين أرملته من شغل وانتدابها بوزارة التربية (على اعتبار انها متحصلة على الأستاذية في التاريخ منذ سنة 2007)، خاصة وانها تعيش على المساعدات من أهلها وأصدقاء الفقيد، بعد قطع راتبه.
وأكدت الجمعية من جهة أخرى في ذات البيان، على ضرورة متابعة وضعيات عائلات شهداء الوطن من المؤسستين العسكرية والأمنية، وشددت على ان تكريم الشهداء والوفاء لدمائهم يكون عبر التزام الدولة بحفظ كرامة أسرهم وضمان العيش الكريم لهم.
يشار الى ان جمعية "من حقي " هي جمعية ذات صبغة عامة تعمل على ترسيخ الوعي المدني و ثقافة المواطنة
وقد تحصلت على تأشيرتها القانونية يوم 10 جوان 2014
طالبت جمعية "من حقي" في بيان لها اليوم الاثنين، رئيس الحكومة يوسف الشاهد بتسريع النظر في وضعية أرملة شهيد الواجب معتمد مطماطة الجديدة (ولاية قابس) محسن بن عاسي الذي جرفته مياه فيضانات واد "بني زلطن" في نوفمبر المنقضي، وهو يحاول مع رئيس مركز الحرس الوطني مهدي الحداد فك عزلة تلاميذ المدرسة الابتدائية "لفام" التي حاصرتها المياه.
ودعت الجمعية في ذات البلاغ الى حفظ كرامة أسرة شهيد الواجب وإلتزامها بالوعود التي أعلنت عنها يوم جنازته بتمكين عائلته من مسكن لائق على اعتبار انها ما زالت تقطن بالمسكن الوظيفي في مقرّ المعتمدية بمطماطة الجديدة وسيكون عليها مغادرة المسكن بمجرد تعيين معتمد جديد.
وطالبت بالصرف العاجل لراتب الفقيد وكل مستحقاته وتمكين أرملته من شغل وانتدابها بوزارة التربية (على اعتبار انها متحصلة على الأستاذية في التاريخ منذ سنة 2007)، خاصة وانها تعيش على المساعدات من أهلها وأصدقاء الفقيد، بعد قطع راتبه.
وأكدت الجمعية من جهة أخرى في ذات البيان، على ضرورة متابعة وضعيات عائلات شهداء الوطن من المؤسستين العسكرية والأمنية، وشددت على ان تكريم الشهداء والوفاء لدمائهم يكون عبر التزام الدولة بحفظ كرامة أسرهم وضمان العيش الكريم لهم.
يشار الى ان جمعية "من حقي " هي جمعية ذات صبغة عامة تعمل على ترسيخ الوعي المدني و ثقافة المواطنة
وقد تحصلت على تأشيرتها القانونية يوم 10 جوان 2014
-
20:09استقالة 9 كوادر من حزب المستقبل والأمين العام للحزب يرد
29 جانفي 2018
-
19:56الأهلي القطري يتعاقد مع حمزة يونس
29 جانفي 2018
-
19:43الشاهد يصل الى المغرب
29 جانفي 2018
-
19:37كافاني مرشح لصفقة تبادلية مع ريال مدريد
29 جانفي 2018
-
19:27احتجزوا شخصا في احدى الضيعات: القبض على عصابة مختصة في السرقات بقصر هلال
29 جانفي 2018
-
19:08القانون المتعلق بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين يدخل حيز النفاذ
29 جانفي 2018
-
18:5610 قتلى جراء شجار داخل سجن في البرازيل
29 جانفي 2018
-
-
18:34جمعية القضاة تفتح باب بيع الانخراطات بصفة استثنائية
29 جانفي 2018
-
18:17حزب الله: لدينا ما ندمر به الجيش الإسرائيلي
29 جانفي 2018
-
18:05الطبوبي من صفاقس: لا لحصر دور الاتحاد في المطلبية وتجاهل أدوارها الوطنية
29 جانفي 2018
-
17:52تطاوين الشمالية: وفاة طفلة الـ 5 سنوات بعد سقوطها في ماجل
29 جانفي 2018
-
17:39بالصور: رئيس الجمهورية يكرم المنتخب الوطني لكرة اليد
29 جانفي 2018
-
17:24العذاري: استثمارات البنك الافريقي للتنمية لسنة 2017 كانت قياسية
29 جانفي 2018
-
17:10محمد صلاح يحطم رقمًا عمره قرن مع ليفربول
29 جانفي 2018
-
16:55مقرين: عصابة سرقة المنازل في قبضة الامن
29 جانفي 2018
-
16:40الشبيكة: نجاة أب و إبنه بعد إحتراق سيارتهما بالكامل
29 جانفي 2018
-
16:27رجة ارضية بقوة 3,7 درجة غرب مدينة وذرف
29 جانفي 2018
-
16:12إزاحة الستار عن تفاصيل الصفقة الأغلى في تاريخ آرسنال
29 جانفي 2018
-