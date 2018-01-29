منزل بورقيبة: ايقاف 21 عنصرا مفتشا عنهم وشخص من أجل العودة لاستهلاك المخدرات

مكتب الشروق اون لاين –بنزرت –ايمان عبد الستار: تمكّن اعوان منطقة الامن الوطني بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت نهاية الاسبوع من ايقاف 21 عنصرا مفتشا عنهم فضلا عن الاحتفاظ بشخص من اجل العودة لاستهلاك المواد المخدرة بعد خروجه من السجن في ظرف اقل من 10 ايام .

كما تم في ذات التدخل الامني تحت اشراف رئيس منطقة الامن الوطني ايقاف 3 اشخاص بمعتمدية سجنان من اجل احداث التشويش والعربدة بالطريق العام اضافة الى تحرير 25 مخالفة و 48 محضر مروري.