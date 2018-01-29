الهمامي: رحيل حكومة الشاهد مسألة وقت.. وسيكون باتفاق بين السبسي والغنوشي
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الأخبار الأكثر قراءة
الهمامي: رحيل حكومة الشاهد مسألة وقت.. وسيكون باتفاق بين السبسي والغنوشي
أكد الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي أن رحيل حكومة يوسف الشاهد مسألة وقت.
واضاف الهمامي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الاثنين 29 جانفي 2018 إن مغادرة الحكومة لن يكون نتيجة السياسات الاقتصادية فحسب بل نتيجة اتفاق بين الرئيس الباجي قائد السبسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
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الهمامي: رحيل حكومة الشاهد مسألة وقت.. وسيكون باتفاق بين السبسي والغنوشي
أكد الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي أن رحيل حكومة يوسف الشاهد مسألة وقت.
واضاف الهمامي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الاثنين 29 جانفي 2018 إن مغادرة الحكومة لن يكون نتيجة السياسات الاقتصادية فحسب بل نتيجة اتفاق بين الرئيس الباجي قائد السبسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
استقالة 9 كوادر من حزب المستقبل والأمين العام للحزب يرد
29 جانفي 2018 السّاعة 20:09
أعلن تسعة أعضاء في المكتب التنفيذي لحزب المستقبل، استقالتهم بعد أن "ثبت لديهم، بما لا يدع مجالا للشك، أن...المزيد >>
غدا الثلاثاء.. جلسة عامة للبرلمان للنظر في 3 مشاريع قوانين
29 جانفي 2018 السّاعة 14:13
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العريض: "عبير موسي عندها نفس استئصالي لأنها ماتعرش قيمة الحرية"(فيدو)
29 جانفي 2018 السّاعة 13:59
العريض: "عبير موسي عندها نفس استئصالي لأنها...المزيد >>
الشواشي: "دخول التيار الديمقراطي للانتخابات البلدية بقائمات ائتلافية مسألة غير مطروحة"
29 جانفي 2018 السّاعة 13:51
قال الامين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي...المزيد >>
-
20:09استقالة 9 كوادر من حزب المستقبل والأمين العام للحزب يرد
29 جانفي 2018
-
19:56الأهلي القطري يتعاقد مع حمزة يونس
29 جانفي 2018
-
19:43الشاهد يصل الى المغرب
29 جانفي 2018
-
19:37كافاني مرشح لصفقة تبادلية مع ريال مدريد
29 جانفي 2018
-
19:27احتجزوا شخصا في احدى الضيعات: القبض على عصابة مختصة في السرقات بقصر هلال
29 جانفي 2018
-
19:08القانون المتعلق بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين يدخل حيز النفاذ
29 جانفي 2018
-
18:5610 قتلى جراء شجار داخل سجن في البرازيل
29 جانفي 2018
-
-
18:34جمعية القضاة تفتح باب بيع الانخراطات بصفة استثنائية
29 جانفي 2018
-
18:17حزب الله: لدينا ما ندمر به الجيش الإسرائيلي
29 جانفي 2018
-
18:05الطبوبي من صفاقس: لا لحصر دور الاتحاد في المطلبية وتجاهل أدوارها الوطنية
29 جانفي 2018
-
17:52تطاوين الشمالية: وفاة طفلة الـ 5 سنوات بعد سقوطها في ماجل
29 جانفي 2018
-
17:39بالصور: رئيس الجمهورية يكرم المنتخب الوطني لكرة اليد
29 جانفي 2018
-
17:24العذاري: استثمارات البنك الافريقي للتنمية لسنة 2017 كانت قياسية
29 جانفي 2018
-
17:10محمد صلاح يحطم رقمًا عمره قرن مع ليفربول
29 جانفي 2018
-
16:55مقرين: عصابة سرقة المنازل في قبضة الامن
29 جانفي 2018
-
16:40الشبيكة: نجاة أب و إبنه بعد إحتراق سيارتهما بالكامل
29 جانفي 2018
-
16:27رجة ارضية بقوة 3,7 درجة غرب مدينة وذرف
29 جانفي 2018
-
16:12إزاحة الستار عن تفاصيل الصفقة الأغلى في تاريخ آرسنال
29 جانفي 2018
-
خالد الحدّادمبادرة جريئة وبارقة أمل
المبادرة الّتي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة بارقة أمل حقيقيّة في اتّجاه الاستجابة للحاجيات الوطنيّة العاجلة...المزيد >>
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