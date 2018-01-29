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يوم الاثنين 29 جانفي 2018
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سيدي بوزيد: ادراج 52 مشروعا ضمن ميزانية التنمية لسنة 2018
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مبادرة جريئة وبارقة أمل
المبادرة الّتي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة بارقة أمل حقيقيّة في اتّجاه الاستجابة للحاجيات الوطنيّة العاجلة...
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الأولى
سيدي بوزيد: ادراج 52 مشروعا ضمن ميزانية التنمية لسنة 2018
29 جانفي 2018 | 11:32

أوردت وثيقة صادرة عن ولاية سيدي بوزيد بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة للمجلس الجهوي لسنة 2017 (يوم 27 جانفي) الى انه تم إدارج 52 مشروعا ضمن ميزانية التنمية لسنة 2018 وذلك بكلفة تتجاوز 180 مليون دينار.

وتشمل المشاريع مختلف القطاعات التي من بينها 6 مشاريع تابعة لوزارة الداخلية، منها بناء مقري امن عمومي ومرور بمعتمدية جلمة وبناء مقر فرقة التدخلات السريعة بالمقر الجديد لفوج التدخل بلسودة، الى جانب 10 مشاريع في قطاع الفلاحة، تتضمن صيانة عدد من المباني الإدارية وحفر ابار المراقبة وإعادة تجهيز ابار عميقة للري واحداث ابار الماء الصالح للشراب بمناطق سقوية.

وتتوزع بقية المشاريع على قطاعات الشباب والرياضة (6 مشاريع) والثقافة (مشروعين) والمرأة والاسرة والطفولة (4 مشاريع) والصحة (4 مشاريع) والتجهيز (7 مشاريع) والشؤون الاجتماعية (مشروعين)، ومشاريع خاصة بحماية المدن من الفيضانات والمالية والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات (3 مشاريع) واخرى خاصة بوزارة العدل (مشروعين).

كما تتضمن المشاريع المبرمجة 5 مشاريع متواصلة بكلفة تتجاوز 100 مليون دينار، وهي احداث سوق انتاج كبرى ومنطقة صناعية بأم العظام وتزويد ولاية سيدي بوزيد بالغاز الطبيعي وبناء مستودع للحجز وتحسين نوعية المياه بمركب المكناسي ومنزل بوزيان والمزونة.

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الأولى
سيدي بوزيد: ادراج 52 مشروعا ضمن ميزانية التنمية لسنة 2018
29 جانفي 2018 | 11:32

أوردت وثيقة صادرة عن ولاية سيدي بوزيد بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة للمجلس الجهوي لسنة 2017 (يوم 27 جانفي) الى انه تم إدارج 52 مشروعا ضمن ميزانية التنمية لسنة 2018 وذلك بكلفة تتجاوز 180 مليون دينار.

وتشمل المشاريع مختلف القطاعات التي من بينها 6 مشاريع تابعة لوزارة الداخلية، منها بناء مقري امن عمومي ومرور بمعتمدية جلمة وبناء مقر فرقة التدخلات السريعة بالمقر الجديد لفوج التدخل بلسودة، الى جانب 10 مشاريع في قطاع الفلاحة، تتضمن صيانة عدد من المباني الإدارية وحفر ابار المراقبة وإعادة تجهيز ابار عميقة للري واحداث ابار الماء الصالح للشراب بمناطق سقوية.

وتتوزع بقية المشاريع على قطاعات الشباب والرياضة (6 مشاريع) والثقافة (مشروعين) والمرأة والاسرة والطفولة (4 مشاريع) والصحة (4 مشاريع) والتجهيز (7 مشاريع) والشؤون الاجتماعية (مشروعين)، ومشاريع خاصة بحماية المدن من الفيضانات والمالية والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات (3 مشاريع) واخرى خاصة بوزارة العدل (مشروعين).

كما تتضمن المشاريع المبرمجة 5 مشاريع متواصلة بكلفة تتجاوز 100 مليون دينار، وهي احداث سوق انتاج كبرى ومنطقة صناعية بأم العظام وتزويد ولاية سيدي بوزيد بالغاز الطبيعي وبناء مستودع للحجز وتحسين نوعية المياه بمركب المكناسي ومنزل بوزيان والمزونة.

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كافاني مرشح لصفقة تبادلية مع ريال مدريد
29 جانفي 2018 السّاعة 19:37
كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الاثنين، عن استهداف باريس سان جيرمان، للاعب ريال مدريد، في ظل أنباء عن...
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المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
مبادرة جريئة وبارقة أمل
المبادرة الّتي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة بارقة أمل حقيقيّة في اتّجاه الاستجابة للحاجيات الوطنيّة العاجلة...
المزيد >>
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جريدة الشروق ليوم الاحد 28 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الاثنين 29 جانفي 2018 الرابطة 1- الدفعة الثانية من الجولة 16: النتائج والترتيب في اللحظات الأخيرة.. ظهور مرشح غير متوقع لمنافسة السيسي... تونس تهزم مصر وتتوج ببطولة افريقيا لكرة اليد أعوان ديوان التجارة يوقفون توزيع السكر والقهوة والارز وثائقي "قلعة الزيتونة": غوص في الذاكرة... واحتفاء بالشجرة... عارضة أزياء تونسية لا تعرف تاريخ استقلال تونس ولا عدد...
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