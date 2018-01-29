سيدي بوزيد: ادراج 52 مشروعا ضمن ميزانية التنمية لسنة 2018

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أوردت وثيقة صادرة عن ولاية سيدي بوزيد بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة للمجلس الجهوي لسنة 2017 (يوم 27 جانفي) الى انه تم إدارج 52 مشروعا ضمن ميزانية التنمية لسنة 2018 وذلك بكلفة تتجاوز 180 مليون دينار.

وتشمل المشاريع مختلف القطاعات التي من بينها 6 مشاريع تابعة لوزارة الداخلية، منها بناء مقري امن عمومي ومرور بمعتمدية جلمة وبناء مقر فرقة التدخلات السريعة بالمقر الجديد لفوج التدخل بلسودة، الى جانب 10 مشاريع في قطاع الفلاحة، تتضمن صيانة عدد من المباني الإدارية وحفر ابار المراقبة وإعادة تجهيز ابار عميقة للري واحداث ابار الماء الصالح للشراب بمناطق سقوية.

وتتوزع بقية المشاريع على قطاعات الشباب والرياضة (6 مشاريع) والثقافة (مشروعين) والمرأة والاسرة والطفولة (4 مشاريع) والصحة (4 مشاريع) والتجهيز (7 مشاريع) والشؤون الاجتماعية (مشروعين)، ومشاريع خاصة بحماية المدن من الفيضانات والمالية والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات (3 مشاريع) واخرى خاصة بوزارة العدل (مشروعين).

كما تتضمن المشاريع المبرمجة 5 مشاريع متواصلة بكلفة تتجاوز 100 مليون دينار، وهي احداث سوق انتاج كبرى ومنطقة صناعية بأم العظام وتزويد ولاية سيدي بوزيد بالغاز الطبيعي وبناء مستودع للحجز وتحسين نوعية المياه بمركب المكناسي ومنزل بوزيان والمزونة.