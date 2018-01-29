سيدي بوزيد: ادراج 52 مشروعا ضمن ميزانية التنمية لسنة 2018

-
20:09استقالة 9 كوادر من حزب المستقبل والأمين العام للحزب يرد
29 جانفي 2018
-
19:56الأهلي القطري يتعاقد مع حمزة يونس
29 جانفي 2018
-
19:43الشاهد يصل الى المغرب
29 جانفي 2018
-
19:37كافاني مرشح لصفقة تبادلية مع ريال مدريد
29 جانفي 2018
-
19:27احتجزوا شخصا في احدى الضيعات: القبض على عصابة مختصة في السرقات بقصر هلال
29 جانفي 2018
-
19:08القانون المتعلق بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين يدخل حيز النفاذ
29 جانفي 2018
-
18:5610 قتلى جراء شجار داخل سجن في البرازيل
29 جانفي 2018
-
-
18:34جمعية القضاة تفتح باب بيع الانخراطات بصفة استثنائية
29 جانفي 2018
-
18:17حزب الله: لدينا ما ندمر به الجيش الإسرائيلي
29 جانفي 2018
-
18:05الطبوبي من صفاقس: لا لحصر دور الاتحاد في المطلبية وتجاهل أدوارها الوطنية
29 جانفي 2018
-
17:52تطاوين الشمالية: وفاة طفلة الـ 5 سنوات بعد سقوطها في ماجل
29 جانفي 2018
-
17:39بالصور: رئيس الجمهورية يكرم المنتخب الوطني لكرة اليد
29 جانفي 2018
-
17:24العذاري: استثمارات البنك الافريقي للتنمية لسنة 2017 كانت قياسية
29 جانفي 2018
-
17:10محمد صلاح يحطم رقمًا عمره قرن مع ليفربول
29 جانفي 2018
-
16:55مقرين: عصابة سرقة المنازل في قبضة الامن
29 جانفي 2018
-
16:40الشبيكة: نجاة أب و إبنه بعد إحتراق سيارتهما بالكامل
29 جانفي 2018
-
16:27رجة ارضية بقوة 3,7 درجة غرب مدينة وذرف
29 جانفي 2018
-
16:12إزاحة الستار عن تفاصيل الصفقة الأغلى في تاريخ آرسنال
29 جانفي 2018
-
أوردت وثيقة صادرة عن ولاية سيدي بوزيد بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة للمجلس الجهوي لسنة 2017 (يوم 27 جانفي) الى انه تم إدارج 52 مشروعا ضمن ميزانية التنمية لسنة 2018 وذلك بكلفة تتجاوز 180 مليون دينار.
وتشمل المشاريع مختلف القطاعات التي من بينها 6 مشاريع تابعة لوزارة الداخلية، منها بناء مقري امن عمومي ومرور بمعتمدية جلمة وبناء مقر فرقة التدخلات السريعة بالمقر الجديد لفوج التدخل بلسودة، الى جانب 10 مشاريع في قطاع الفلاحة، تتضمن صيانة عدد من المباني الإدارية وحفر ابار المراقبة وإعادة تجهيز ابار عميقة للري واحداث ابار الماء الصالح للشراب بمناطق سقوية.
وتتوزع بقية المشاريع على قطاعات الشباب والرياضة (6 مشاريع) والثقافة (مشروعين) والمرأة والاسرة والطفولة (4 مشاريع) والصحة (4 مشاريع) والتجهيز (7 مشاريع) والشؤون الاجتماعية (مشروعين)، ومشاريع خاصة بحماية المدن من الفيضانات والمالية والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات (3 مشاريع) واخرى خاصة بوزارة العدل (مشروعين).
كما تتضمن المشاريع المبرمجة 5 مشاريع متواصلة بكلفة تتجاوز 100 مليون دينار، وهي احداث سوق انتاج كبرى ومنطقة صناعية بأم العظام وتزويد ولاية سيدي بوزيد بالغاز الطبيعي وبناء مستودع للحجز وتحسين نوعية المياه بمركب المكناسي ومنزل بوزيان والمزونة.
أوردت وثيقة صادرة عن ولاية سيدي بوزيد بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة للمجلس الجهوي لسنة 2017 (يوم 27 جانفي) الى انه تم إدارج 52 مشروعا ضمن ميزانية التنمية لسنة 2018 وذلك بكلفة تتجاوز 180 مليون دينار.
وتشمل المشاريع مختلف القطاعات التي من بينها 6 مشاريع تابعة لوزارة الداخلية، منها بناء مقري امن عمومي ومرور بمعتمدية جلمة وبناء مقر فرقة التدخلات السريعة بالمقر الجديد لفوج التدخل بلسودة، الى جانب 10 مشاريع في قطاع الفلاحة، تتضمن صيانة عدد من المباني الإدارية وحفر ابار المراقبة وإعادة تجهيز ابار عميقة للري واحداث ابار الماء الصالح للشراب بمناطق سقوية.
وتتوزع بقية المشاريع على قطاعات الشباب والرياضة (6 مشاريع) والثقافة (مشروعين) والمرأة والاسرة والطفولة (4 مشاريع) والصحة (4 مشاريع) والتجهيز (7 مشاريع) والشؤون الاجتماعية (مشروعين)، ومشاريع خاصة بحماية المدن من الفيضانات والمالية والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات (3 مشاريع) واخرى خاصة بوزارة العدل (مشروعين).
كما تتضمن المشاريع المبرمجة 5 مشاريع متواصلة بكلفة تتجاوز 100 مليون دينار، وهي احداث سوق انتاج كبرى ومنطقة صناعية بأم العظام وتزويد ولاية سيدي بوزيد بالغاز الطبيعي وبناء مستودع للحجز وتحسين نوعية المياه بمركب المكناسي ومنزل بوزيان والمزونة.
-
20:09استقالة 9 كوادر من حزب المستقبل والأمين العام للحزب يرد
29 جانفي 2018
-
19:56الأهلي القطري يتعاقد مع حمزة يونس
29 جانفي 2018
-
19:43الشاهد يصل الى المغرب
29 جانفي 2018
-
19:37كافاني مرشح لصفقة تبادلية مع ريال مدريد
29 جانفي 2018
-
19:27احتجزوا شخصا في احدى الضيعات: القبض على عصابة مختصة في السرقات بقصر هلال
29 جانفي 2018
-
19:08القانون المتعلق بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين يدخل حيز النفاذ
29 جانفي 2018
-
18:5610 قتلى جراء شجار داخل سجن في البرازيل
29 جانفي 2018
-
-
18:34جمعية القضاة تفتح باب بيع الانخراطات بصفة استثنائية
29 جانفي 2018
-
18:17حزب الله: لدينا ما ندمر به الجيش الإسرائيلي
29 جانفي 2018
-
18:05الطبوبي من صفاقس: لا لحصر دور الاتحاد في المطلبية وتجاهل أدوارها الوطنية
29 جانفي 2018
-
17:52تطاوين الشمالية: وفاة طفلة الـ 5 سنوات بعد سقوطها في ماجل
29 جانفي 2018
-
17:39بالصور: رئيس الجمهورية يكرم المنتخب الوطني لكرة اليد
29 جانفي 2018
-
17:24العذاري: استثمارات البنك الافريقي للتنمية لسنة 2017 كانت قياسية
29 جانفي 2018
-
17:10محمد صلاح يحطم رقمًا عمره قرن مع ليفربول
29 جانفي 2018
-
16:55مقرين: عصابة سرقة المنازل في قبضة الامن
29 جانفي 2018
-
16:40الشبيكة: نجاة أب و إبنه بعد إحتراق سيارتهما بالكامل
29 جانفي 2018
-
16:27رجة ارضية بقوة 3,7 درجة غرب مدينة وذرف
29 جانفي 2018
-
16:12إزاحة الستار عن تفاصيل الصفقة الأغلى في تاريخ آرسنال
29 جانفي 2018
-