تونس: ماذا يحدث في مكتب بريد شارع قرطاج؟

تونس - الشروق اون لاين: عادل عكرمي: حالة من الاستياء العارم عبر عنها منذ صباح اليوم عديد حرفاء البريد بالعاصمة وتحديدا بمكتب بريد شارع قرطاج إذ يواصل المواطنون انتظار دورهم لأكثر من ساعتين بالنسبة للبعض في ظل اشتغال 3 شبابيك خدمات فقط من ضمن 16 شباكا بالمكتب وهو أمر محير وغريب حسب من تحدثوا الينا منذ حين مطالبين الجهات المعنية التدخل لإيقاف ما اعتبره البعض مهزلة خدماتية ببريد شارع قرطاج.