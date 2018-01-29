الشاهد: سنة 2018 ستكون سنة الاستثمار والمشاريع الكبرى

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اكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد ان "تونس تعود إلى الخارطة الاقتصادية من خلال تنشيط محركات النمو رغم ظرفية المالية العمومية مشيرا الى ان سنة2018 ستكون سنة الاستثمار والمشاريع الكبرى لتحقيق نمو مستديم ومندمج" .

وجاء تصريح الشاهد خلال إشرافه صباح اليوم على افتتاح الندوة الاقتصادية الدولية "الافاق الجديدة للاقتصاد العالمي اي تموقع لتونس" بحضور 400 شخصية من الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والاجانب، يتقدمهم رجل الاقتصاد العالمي جاك اتالي وخبراء في مجال المالية والمجتمع المدني.