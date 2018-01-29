التصنيف الدولي للاعبين المحترفين: الاسباني نادال دائما في الصدارة

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

حافظ الاسباني "رافايل نادال" على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة اليوم الاثنين عن رابطة اللاعبين الدوليين رغم انسحابه من الدور ربع النهائي لبطولة استراليا المفتوحة للتنس اولى بطولات الغراند شلام للعام الحالي.

بدوره اقترب السويسري "روجر فيدرر" من غريمه الإسباني نادال بعد احتفاظه بلقب بطولة أستراليا المفتوحة عندما تغلب على الكرواتي مارين شيليتش (صاحب المركز الثالث في الترتيب الجديد) خلال نفس الدورة.

وتراجع البلغاري "غريغور ديميتروف" إلى المركز الرابع.

وفيما يلي تصنيف اللاعبين الـ 10 الأوائل:

1- الإسباني رافائيل نادال

2- السويسري روجر فيدرر

3- الكرواتي مارين شيليتش

4- البلغاري غريغور ديميتروف

5- الألماني ألكسندر زفيريف

6- النمساوي دومينيك ثيم

7- البلجيكي ديفيد جوفين

8- الأمريكي جاك سوك

9- الأرجنتيني خوان ديل بوترو

10- الإسباني بابلو كارينيو بوستا.