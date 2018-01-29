بنعروس: وفاة عون "ستاغ" بسبب صعقة كهربائية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

توفي صباح اليوم الاثنين 29 جانفي 2018 بمستشفى الإصابات والحروق البليغة ببن عروس عون "الستاغ" الذي تعرض أمس الأحد الى صعقة كهربائية أثناء قيامه بعمله بقاعدة التدخل بجبل الجلود.

ورغم نقل الهالك الى مستشفى الحروق البليغة ببنعروس وتقديم الإسعافات اللازمة له إلّا أن الإطار الطبي لم يتمكن من إنقاذه خاصة وأن جسمه احترق بالكامل.