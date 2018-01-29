الحمامات: إيقاف مُروّج مخدرات بمقهى ليلي‎

و قد تم ايقاف المتهم بعد استشارة النيابة العمومية لمواصلة الابحاث والتحقيق معه

مكتب نابل - الشروق أون لاين - فاطمة بن عثمان: تمكنت فجر اليوم وحدات الامن السياحي التابعة لاقليم الحرس الوطني بنابل من القاء القبض على شخص باحد الملاهي الليلية الكائنة بالمنطقة السياحية ياسمين الحمامات بصدد بيع مواد مخدرة

الأهلي القطري يتعاقد مع حمزة يونس أعلن الأهلي القطري تعاقده رسميا مع المهاجم التونسي حمزة يونس لمدة موسم ونصف، ليكون بديلا للكولومبي نازاريت... المزيد >>