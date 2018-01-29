الخميري يكشف فحوى لقاء راشد الغنوشي بطوني بلير

اثار لقاء رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الأسبوع الماضي رئيس الحكومة البريطانية السابق طوني بلير على هامش أشغال منتدى دافوس جدلا واسعا.

وفي هذا الاطار ، أوضح الناطق باسم حركة النهضة عماد الخميري أن راشد الغنوشي ناقش مع طوني بلير المسائل والقضايا التي لها علاقة بالقطاع العام والخوصصة.

وأضاف الخميري في تصريح لـ"شمس اف ام" صباح اليوم الاثنين أن الغنوشي حاول الوقوف على وجهات النظر فيما يخص القطاع العام وكيفية معالجة المملكة المتحدة لذلك.

وتابع الخميري أن لقاءات راشد الغنوشي في منتدى دافوس لم تقتصر على طوني بلير بل التقى العديد من الشخصيات.