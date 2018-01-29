حسب تقرير أمريكي: الارهابيون التونسيون الأكثر عددا في ليبيا

وحسب التقرير يصل عدد الإرهابيين التونسيين في ليبيا الى 1500 مجندون في تنظيمات ارهابية في ليبيا.

الشروق أون لاين - نورالدين بالطيب: كشف تقرير أمريكي جديد صادر عن معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى تداولته المواقع الليبية صباح اليوم أن التونسيون يتصدرون عدد الإرهابيين في ليبيا مقارنة بالجزائريين والمغاربة والموريتانيين.

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