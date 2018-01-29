حذف تونس من الدول الإسلامية: الأزهر يوضّح

نفى المركز الإعلامي للأزهر الشريف ما راج من أخبار عن حذف تونس من قائمة الدول الإسلامية واستغرب الازهر في بيان توضيحي له نشره مساء أمس الأحد على صفحته الرسمية على الفايسبوك، من هذه الإشاعة مؤكدا أنه لا وجود لمثل هذه القائمة.

وأضاف أنه لم يصدر أي تعليقات أو تصريحات بشأن تونس، داعيا إلى ضرورة تحري الدقة في نشر المعلومات.

وفي يلي نص البيان:

تابع المركز الإعلامي للأزهر الشريف بغرابة ما أثير مؤخرًا من شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنَّ #الأزهر قرّر حذف اسم #تونس من قائمة الدول الإسلامية.

ويوضح المركز الإعلامي أنه لا وجود من الأساس لمثل هذه القائمة، وأن #الأزهر_الشريف لم يصدر أي تعليقات أو تصريحات بشأن دولة تونس الشقيقة، مشددًا على ضرورة تحري الدقة والتواصل مع المركز الإعلامي فيما ينشر عن الأزهر الشريف.