حذف تونس من الدول الإسلامية: الأزهر يوضّح

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نفى المركز الإعلامي للأزهر الشريف ما راج من أخبار عن حذف تونس من قائمة الدول الإسلامية واستغرب الازهر في بيان توضيحي له نشره مساء أمس الأحد على صفحته الرسمية على الفايسبوك، من هذه الإشاعة مؤكدا أنه لا وجود لمثل هذه القائمة.
وأضاف أنه لم يصدر أي تعليقات أو تصريحات بشأن تونس، داعيا إلى ضرورة تحري الدقة في نشر المعلومات.
وفي يلي نص البيان:
تابع المركز الإعلامي للأزهر الشريف بغرابة ما أثير مؤخرًا من شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنَّ #الأزهر قرّر حذف اسم #تونس من قائمة الدول الإسلامية.
ويوضح المركز الإعلامي أنه لا وجود من الأساس لمثل هذه القائمة، وأن #الأزهر_الشريف لم يصدر أي تعليقات أو تصريحات بشأن دولة تونس الشقيقة، مشددًا على ضرورة تحري الدقة والتواصل مع المركز الإعلامي فيما ينشر عن الأزهر الشريف.
نفى المركز الإعلامي للأزهر الشريف ما راج من أخبار عن حذف تونس من قائمة الدول الإسلامية واستغرب الازهر في بيان توضيحي له نشره مساء أمس الأحد على صفحته الرسمية على الفايسبوك، من هذه الإشاعة مؤكدا أنه لا وجود لمثل هذه القائمة.
وأضاف أنه لم يصدر أي تعليقات أو تصريحات بشأن تونس، داعيا إلى ضرورة تحري الدقة في نشر المعلومات.
وفي يلي نص البيان:
تابع المركز الإعلامي للأزهر الشريف بغرابة ما أثير مؤخرًا من شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنَّ #الأزهر قرّر حذف اسم #تونس من قائمة الدول الإسلامية.
ويوضح المركز الإعلامي أنه لا وجود من الأساس لمثل هذه القائمة، وأن #الأزهر_الشريف لم يصدر أي تعليقات أو تصريحات بشأن دولة تونس الشقيقة، مشددًا على ضرورة تحري الدقة والتواصل مع المركز الإعلامي فيما ينشر عن الأزهر الشريف.
-
20:09استقالة 9 كوادر من حزب المستقبل والأمين العام للحزب يرد
29 جانفي 2018
-
19:56الأهلي القطري يتعاقد مع حمزة يونس
29 جانفي 2018
-
19:43الشاهد يصل الى المغرب
29 جانفي 2018
-
19:37كافاني مرشح لصفقة تبادلية مع ريال مدريد
29 جانفي 2018
-
19:27احتجزوا شخصا في احدى الضيعات: القبض على عصابة مختصة في السرقات بقصر هلال
29 جانفي 2018
-
19:08القانون المتعلق بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين يدخل حيز النفاذ
29 جانفي 2018
-
18:5610 قتلى جراء شجار داخل سجن في البرازيل
29 جانفي 2018
-
-
18:34جمعية القضاة تفتح باب بيع الانخراطات بصفة استثنائية
29 جانفي 2018
-
18:17حزب الله: لدينا ما ندمر به الجيش الإسرائيلي
29 جانفي 2018
-
18:05الطبوبي من صفاقس: لا لحصر دور الاتحاد في المطلبية وتجاهل أدوارها الوطنية
29 جانفي 2018
-
17:52تطاوين الشمالية: وفاة طفلة الـ 5 سنوات بعد سقوطها في ماجل
29 جانفي 2018
-
17:39بالصور: رئيس الجمهورية يكرم المنتخب الوطني لكرة اليد
29 جانفي 2018
-
17:24العذاري: استثمارات البنك الافريقي للتنمية لسنة 2017 كانت قياسية
29 جانفي 2018
-
17:10محمد صلاح يحطم رقمًا عمره قرن مع ليفربول
29 جانفي 2018
-
16:55مقرين: عصابة سرقة المنازل في قبضة الامن
29 جانفي 2018
-
16:40الشبيكة: نجاة أب و إبنه بعد إحتراق سيارتهما بالكامل
29 جانفي 2018
-
16:27رجة ارضية بقوة 3,7 درجة غرب مدينة وذرف
29 جانفي 2018
-
16:12إزاحة الستار عن تفاصيل الصفقة الأغلى في تاريخ آرسنال
29 جانفي 2018
-