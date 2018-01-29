القيروان: حريق بالقباضة المالية بحي المنصورة

مكتب الشروق ـ القيروان - جمال الدين الذهبي: نجح أعوان الحماية المدنية بالقيروان في إخماد حريق اندلع مساء يوم السبت 27 جانفي 2018، بعدد من مكاتب القباضة المالية بحي المنصورة المحاذية لمصنع التبغ وسط مدينة القيروان ومنع توسعه الى بقية المكاتب.

كما انتشرت الوحدات الأمنية في محيط المؤسسة لتأمينها من كل عمليات السرقة ونهب محتوياتها من التبغ خاصة أن عددا هاما من المواطنين وممن يتصيدون الفرصة للسرقة والنهب تجمعوا في المكان ومنهم من ولج إلى داخل القباضة متحديا الدخان . وحسب المعلومات الأولية المتوفرة فإن الحريق سببه تماس كهربائي في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث الأمنية. وقد خلف خسائر مادية مست التجهيزات المكتبية والجدران والأبواب ..

ويذكر أن عددا من المواطنين و أعوان القباضة منذ سماعهم صفارات الإنذار ومشاهدتهم تصاعد الدخان قاموا بإعلام الوحدات الأمنية ووحدات الحماية المدنية وساهموا في خلع الأبواب لتسهيل دخول الأعوان .



