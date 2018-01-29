إنقاذ 800 مهاجر افريقي بين تونس وليبيا: توجيه 17 غريقا إلى صفاقس.. وكامرونية تلقى حتفها

الشروق - مكتب صفاقس - راشد شعور:

بتعاون تونسي ، أنقذ خفر السواحل الإيطالي 800 مهاجر إفريقي بسواحلنا التونسية وأرسل 17 منهم بطائرتين عموديتين إلى مطار صفاقس الدولي ومنه إلى قسم الاستعجالي ، لكن في الطريق لقيت امرأة حتفها.

المعلومات حول تفاصيل انطلاق هذه الرحلة لم تتوفر بعد ، لكن نهايتها المأساوية فاجأت الجميع بعدما شهد المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة حركية كبرى لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين والقادمين من عدد من البلدان الإفريقية من أبرزها الكامرون غرقوا بين تونس وليبيا .

وحسب المعطيات التي توفرت لـ «الشروق» فإن المهاجرين الذين تم نقلهم إلى المستشفى الجامعي بصفاقس انتشلتهم قوات خفر السواحل الإيطالي من المياه الدولية وأقلتهم طائرتان عموديتان إيطاليتان إلى مطار صفاقس طينة الدولي ومنه إلى قسم الاستعجالي بالجهة وهو ما أكّده المدير الجهوي للصحة بصفاقس الدكتور علي العيادي ودعمته وكالة «أسوشييتد برس» التي قالت إن خفر السواحل الإيطالي تمكن من إنقاذ نحو 800 مهاجر كانوا على متن 5 قوارب في البحر المتوسط، يوم السبت» .

وذات البلاغ أضاف « أن 7 أطفال ممن تسربت المياه إلى رئاتهم نقلوا بمروحية إلى أقرب مستشفى يمكن أن يعالجهم، يقع في صفاقس بتونس" على أن المدير الجهوي للصحة بصفاقس على العيادي أكد أن صفاقس استقبلت 16 شخصا : وهم كهل واحد و9 أطفال و 6 نساء ، وقد لقيت إحداهن حتفها عند وصولها إلى المستشفى مضيفا أن امرأتين حالتهما حرجة .

ولئن تأكد بشكل رسمي أن المرأة التي لقيت حتفها من الكامرون فإن بقية المهاجرين هم من نيجيريا والكنغو وغينيا وطبعا الكامرون ، على أن هذه الفاجعة جدت على مقربة من الحدود التونسية الليبية من ناحية جرجيس.

وأوضح العيادي أن عملية جلب المهاجرين من المطار إلى المستشفى تمت عبر سيارات إسعاف تابعة للمستشفى بالتنسيق مع الجيش الوطني والهلال الأحمر التونسي وغيرها من الأطراف التي تجندت للقيام بما تقتضيه مثل هذه الوضعيات الإنسانية الحرجة ، مؤكّدا تجنّد المصالح الطبية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة لتأمين العناية الطبية اللازمة وتمكين المهاجرين الوافدين من الدواء والغذاء.

وبالإضافة إلى هذه الخدمات الطبية ، قدمت تونس قبلها كل التسهيلات لقبول المهاجرين وأتمت شرطة الحدود إتمام كل الإجراءات لدخولهم إلى التراب التونسي ، فيما سمحت الجهات الأمنية للطائرات الإيطالية بالنزول في مطار صفاقس الدولي ..



