إنقاذ 800 مهاجر افريقي بين تونس وليبيا: توجيه 17 غريقا إلى صفاقس.. وكامرونية تلقى حتفها

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الشروق - مكتب صفاقس - راشد شعور:
بتعاون تونسي ، أنقذ خفر السواحل الإيطالي 800 مهاجر إفريقي بسواحلنا التونسية وأرسل 17 منهم بطائرتين عموديتين إلى مطار صفاقس الدولي ومنه إلى قسم الاستعجالي ، لكن في الطريق لقيت امرأة حتفها.
المعلومات حول تفاصيل انطلاق هذه الرحلة لم تتوفر بعد ، لكن نهايتها المأساوية فاجأت الجميع بعدما شهد المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة حركية كبرى لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين والقادمين من عدد من البلدان الإفريقية من أبرزها الكامرون غرقوا بين تونس وليبيا .
وحسب المعطيات التي توفرت لـ «الشروق» فإن المهاجرين الذين تم نقلهم إلى المستشفى الجامعي بصفاقس انتشلتهم قوات خفر السواحل الإيطالي من المياه الدولية وأقلتهم طائرتان عموديتان إيطاليتان إلى مطار صفاقس طينة الدولي ومنه إلى قسم الاستعجالي بالجهة وهو ما أكّده المدير الجهوي للصحة بصفاقس الدكتور علي العيادي ودعمته وكالة «أسوشييتد برس» التي قالت إن خفر السواحل الإيطالي تمكن من إنقاذ نحو 800 مهاجر كانوا على متن 5 قوارب في البحر المتوسط، يوم السبت» .
وذات البلاغ أضاف « أن 7 أطفال ممن تسربت المياه إلى رئاتهم نقلوا بمروحية إلى أقرب مستشفى يمكن أن يعالجهم، يقع في صفاقس بتونس" على أن المدير الجهوي للصحة بصفاقس على العيادي أكد أن صفاقس استقبلت 16 شخصا : وهم كهل واحد و9 أطفال و 6 نساء ، وقد لقيت إحداهن حتفها عند وصولها إلى المستشفى مضيفا أن امرأتين حالتهما حرجة .
ولئن تأكد بشكل رسمي أن المرأة التي لقيت حتفها من الكامرون فإن بقية المهاجرين هم من نيجيريا والكنغو وغينيا وطبعا الكامرون ، على أن هذه الفاجعة جدت على مقربة من الحدود التونسية الليبية من ناحية جرجيس.
وأوضح العيادي أن عملية جلب المهاجرين من المطار إلى المستشفى تمت عبر سيارات إسعاف تابعة للمستشفى بالتنسيق مع الجيش الوطني والهلال الأحمر التونسي وغيرها من الأطراف التي تجندت للقيام بما تقتضيه مثل هذه الوضعيات الإنسانية الحرجة ، مؤكّدا تجنّد المصالح الطبية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة لتأمين العناية الطبية اللازمة وتمكين المهاجرين الوافدين من الدواء والغذاء.
وبالإضافة إلى هذه الخدمات الطبية ، قدمت تونس قبلها كل التسهيلات لقبول المهاجرين وأتمت شرطة الحدود إتمام كل الإجراءات لدخولهم إلى التراب التونسي ، فيما سمحت الجهات الأمنية للطائرات الإيطالية بالنزول في مطار صفاقس الدولي ..
الشروق - مكتب صفاقس - راشد شعور:
بتعاون تونسي ، أنقذ خفر السواحل الإيطالي 800 مهاجر إفريقي بسواحلنا التونسية وأرسل 17 منهم بطائرتين عموديتين إلى مطار صفاقس الدولي ومنه إلى قسم الاستعجالي ، لكن في الطريق لقيت امرأة حتفها.
المعلومات حول تفاصيل انطلاق هذه الرحلة لم تتوفر بعد ، لكن نهايتها المأساوية فاجأت الجميع بعدما شهد المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة حركية كبرى لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين والقادمين من عدد من البلدان الإفريقية من أبرزها الكامرون غرقوا بين تونس وليبيا .
وحسب المعطيات التي توفرت لـ «الشروق» فإن المهاجرين الذين تم نقلهم إلى المستشفى الجامعي بصفاقس انتشلتهم قوات خفر السواحل الإيطالي من المياه الدولية وأقلتهم طائرتان عموديتان إيطاليتان إلى مطار صفاقس طينة الدولي ومنه إلى قسم الاستعجالي بالجهة وهو ما أكّده المدير الجهوي للصحة بصفاقس الدكتور علي العيادي ودعمته وكالة «أسوشييتد برس» التي قالت إن خفر السواحل الإيطالي تمكن من إنقاذ نحو 800 مهاجر كانوا على متن 5 قوارب في البحر المتوسط، يوم السبت» .
وذات البلاغ أضاف « أن 7 أطفال ممن تسربت المياه إلى رئاتهم نقلوا بمروحية إلى أقرب مستشفى يمكن أن يعالجهم، يقع في صفاقس بتونس" على أن المدير الجهوي للصحة بصفاقس على العيادي أكد أن صفاقس استقبلت 16 شخصا : وهم كهل واحد و9 أطفال و 6 نساء ، وقد لقيت إحداهن حتفها عند وصولها إلى المستشفى مضيفا أن امرأتين حالتهما حرجة .
ولئن تأكد بشكل رسمي أن المرأة التي لقيت حتفها من الكامرون فإن بقية المهاجرين هم من نيجيريا والكنغو وغينيا وطبعا الكامرون ، على أن هذه الفاجعة جدت على مقربة من الحدود التونسية الليبية من ناحية جرجيس.
وأوضح العيادي أن عملية جلب المهاجرين من المطار إلى المستشفى تمت عبر سيارات إسعاف تابعة للمستشفى بالتنسيق مع الجيش الوطني والهلال الأحمر التونسي وغيرها من الأطراف التي تجندت للقيام بما تقتضيه مثل هذه الوضعيات الإنسانية الحرجة ، مؤكّدا تجنّد المصالح الطبية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة لتأمين العناية الطبية اللازمة وتمكين المهاجرين الوافدين من الدواء والغذاء.
وبالإضافة إلى هذه الخدمات الطبية ، قدمت تونس قبلها كل التسهيلات لقبول المهاجرين وأتمت شرطة الحدود إتمام كل الإجراءات لدخولهم إلى التراب التونسي ، فيما سمحت الجهات الأمنية للطائرات الإيطالية بالنزول في مطار صفاقس الدولي ..
-
20:09استقالة 9 كوادر من حزب المستقبل والأمين العام للحزب يرد
29 جانفي 2018
-
19:56الأهلي القطري يتعاقد مع حمزة يونس
29 جانفي 2018
-
19:43الشاهد يصل الى المغرب
29 جانفي 2018
-
19:37كافاني مرشح لصفقة تبادلية مع ريال مدريد
29 جانفي 2018
-
19:27احتجزوا شخصا في احدى الضيعات: القبض على عصابة مختصة في السرقات بقصر هلال
29 جانفي 2018
-
19:08القانون المتعلق بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين يدخل حيز النفاذ
29 جانفي 2018
-
18:5610 قتلى جراء شجار داخل سجن في البرازيل
29 جانفي 2018
-
-
18:34جمعية القضاة تفتح باب بيع الانخراطات بصفة استثنائية
29 جانفي 2018
-
18:17حزب الله: لدينا ما ندمر به الجيش الإسرائيلي
29 جانفي 2018
-
18:05الطبوبي من صفاقس: لا لحصر دور الاتحاد في المطلبية وتجاهل أدوارها الوطنية
29 جانفي 2018
-
17:52تطاوين الشمالية: وفاة طفلة الـ 5 سنوات بعد سقوطها في ماجل
29 جانفي 2018
-
17:39بالصور: رئيس الجمهورية يكرم المنتخب الوطني لكرة اليد
29 جانفي 2018
-
17:24العذاري: استثمارات البنك الافريقي للتنمية لسنة 2017 كانت قياسية
29 جانفي 2018
-
17:10محمد صلاح يحطم رقمًا عمره قرن مع ليفربول
29 جانفي 2018
-
16:55مقرين: عصابة سرقة المنازل في قبضة الامن
29 جانفي 2018
-
16:40الشبيكة: نجاة أب و إبنه بعد إحتراق سيارتهما بالكامل
29 جانفي 2018
-
16:27رجة ارضية بقوة 3,7 درجة غرب مدينة وذرف
29 جانفي 2018
-
16:12إزاحة الستار عن تفاصيل الصفقة الأغلى في تاريخ آرسنال
29 جانفي 2018
-