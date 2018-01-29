يوسف الشاهد في زيارة عمل إلى المغرب

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

يؤدي رئيس الحكومة يوسف الشاهد زيارة عمل بيومين تنطلق اليوم الإثنين 29 جانفي 2018 إلى المغرب للمشاركة في أشغال مؤتمر إقليمي رفيع المستوى سينتظم ببادرة من صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والحكومة المغربية.

ويتوقع حضور هذا اللقاء كل من المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ومدير عام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبد اللطيف الحمد ومدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمان الحميدي.

ويهدف هذا المؤتمر الجديد إلى توجيه النقاش المتعلق بالنمو الإحتوائي في العالم العربي من مرحلة الموافقة إلى التنفيذ بحسب ما أكده الهيكل المالي الدولي.

وسيتمحور المؤتمر حول 'الفرص للجميع: تشجيع النمو وخلق فرص العمل وتعزيز الإحتوائية في العالم العربي'