يوسف الشاهد في زيارة عمل إلى المغرب

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يؤدي رئيس الحكومة يوسف الشاهد زيارة عمل بيومين تنطلق اليوم الإثنين 29 جانفي 2018 إلى المغرب للمشاركة في أشغال مؤتمر إقليمي رفيع المستوى سينتظم ببادرة من صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والحكومة المغربية.
ويتوقع حضور هذا اللقاء كل من المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ومدير عام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبد اللطيف الحمد ومدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمان الحميدي.
ويهدف هذا المؤتمر الجديد إلى توجيه النقاش المتعلق بالنمو الإحتوائي في العالم العربي من مرحلة الموافقة إلى التنفيذ بحسب ما أكده الهيكل المالي الدولي.
وسيتمحور المؤتمر حول 'الفرص للجميع: تشجيع النمو وخلق فرص العمل وتعزيز الإحتوائية في العالم العربي'
يؤدي رئيس الحكومة يوسف الشاهد زيارة عمل بيومين تنطلق اليوم الإثنين 29 جانفي 2018 إلى المغرب للمشاركة في أشغال مؤتمر إقليمي رفيع المستوى سينتظم ببادرة من صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والحكومة المغربية.
ويتوقع حضور هذا اللقاء كل من المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ومدير عام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبد اللطيف الحمد ومدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمان الحميدي.
ويهدف هذا المؤتمر الجديد إلى توجيه النقاش المتعلق بالنمو الإحتوائي في العالم العربي من مرحلة الموافقة إلى التنفيذ بحسب ما أكده الهيكل المالي الدولي.
وسيتمحور المؤتمر حول 'الفرص للجميع: تشجيع النمو وخلق فرص العمل وتعزيز الإحتوائية في العالم العربي'
-
20:09استقالة 9 كوادر من حزب المستقبل والأمين العام للحزب يرد
29 جانفي 2018
-
19:56الأهلي القطري يتعاقد مع حمزة يونس
29 جانفي 2018
-
19:43الشاهد يصل الى المغرب
29 جانفي 2018
-
19:37كافاني مرشح لصفقة تبادلية مع ريال مدريد
29 جانفي 2018
-
19:27احتجزوا شخصا في احدى الضيعات: القبض على عصابة مختصة في السرقات بقصر هلال
29 جانفي 2018
-
19:08القانون المتعلق بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين يدخل حيز النفاذ
29 جانفي 2018
-
18:5610 قتلى جراء شجار داخل سجن في البرازيل
29 جانفي 2018
-
-
18:34جمعية القضاة تفتح باب بيع الانخراطات بصفة استثنائية
29 جانفي 2018
-
18:17حزب الله: لدينا ما ندمر به الجيش الإسرائيلي
29 جانفي 2018
-
18:05الطبوبي من صفاقس: لا لحصر دور الاتحاد في المطلبية وتجاهل أدوارها الوطنية
29 جانفي 2018
-
17:52تطاوين الشمالية: وفاة طفلة الـ 5 سنوات بعد سقوطها في ماجل
29 جانفي 2018
-
17:39بالصور: رئيس الجمهورية يكرم المنتخب الوطني لكرة اليد
29 جانفي 2018
-
17:24العذاري: استثمارات البنك الافريقي للتنمية لسنة 2017 كانت قياسية
29 جانفي 2018
-
17:10محمد صلاح يحطم رقمًا عمره قرن مع ليفربول
29 جانفي 2018
-
16:55مقرين: عصابة سرقة المنازل في قبضة الامن
29 جانفي 2018
-
16:40الشبيكة: نجاة أب و إبنه بعد إحتراق سيارتهما بالكامل
29 جانفي 2018
-
16:27رجة ارضية بقوة 3,7 درجة غرب مدينة وذرف
29 جانفي 2018
-
16:12إزاحة الستار عن تفاصيل الصفقة الأغلى في تاريخ آرسنال
29 جانفي 2018
-