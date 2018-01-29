أعوان ديوان التجارة يوقفون توزيع السكر والقهوة والارز

أوقف أعوان ديوان التجارة اليوم الاثنين توزيع السكر والقهوة والشاي والارز انطلاقا من مخازنه في المنطقة المينائية برادس وفي كل نقاط البيع المنتشرة بكامل البلاد لمدة ساعتين من الثامنة الى العاشرة صباحا كما انطلقوا في وقفة احتجاجية بساعتين امام الادارة العامة للديوان

ويأتي هذا القرار للضغط على الحكومة وتنفيذا لوقفة احتجاجية تقرر تنفيذها اليوم احتجاجا على عدم تحويل الدولة للتمويلات اللازمة للديوان نتيجة الفارق بين اسعار توريد هذه المواد من الخارج واسعارها مدعومة في السوق المحلية .

وكان رئيس مدير عام الديوان قدم استقالته من منصبه بعد فشل مفاوضات مع وزارتي التجارة والمالية خلال الاسبوع الماضي .