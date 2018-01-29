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يوم الاثنين 29 جانفي 2018
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أعوان ديوان التجارة يوقفون توزيع السكر والقهوة والارز
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المبادرة الّتي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة بارقة أمل حقيقيّة في اتّجاه الاستجابة للحاجيات الوطنيّة العاجلة...
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الأولى
أعوان ديوان التجارة يوقفون توزيع السكر والقهوة والارز
29 جانفي 2018 | 08:48

أوقف أعوان  ديوان التجارة اليوم الاثنين توزيع السكر والقهوة والشاي والارز انطلاقا من مخازنه في المنطقة المينائية برادس وفي كل نقاط البيع المنتشرة بكامل البلاد  لمدة ساعتين من الثامنة الى العاشرة صباحا كما انطلقوا في وقفة احتجاجية بساعتين امام الادارة العامة للديوان

ويأتي هذا القرار للضغط على الحكومة وتنفيذا لوقفة احتجاجية تقرر تنفيذها اليوم احتجاجا على عدم تحويل الدولة للتمويلات اللازمة للديوان نتيجة الفارق بين اسعار توريد هذه المواد من الخارج واسعارها مدعومة في السوق المحلية .

وكان رئيس مدير عام الديوان قدم استقالته من منصبه بعد فشل مفاوضات مع وزارتي التجارة والمالية خلال الاسبوع الماضي .

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الأولى
أعوان ديوان التجارة يوقفون توزيع السكر والقهوة والارز
29 جانفي 2018 | 08:48

أوقف أعوان  ديوان التجارة اليوم الاثنين توزيع السكر والقهوة والشاي والارز انطلاقا من مخازنه في المنطقة المينائية برادس وفي كل نقاط البيع المنتشرة بكامل البلاد  لمدة ساعتين من الثامنة الى العاشرة صباحا كما انطلقوا في وقفة احتجاجية بساعتين امام الادارة العامة للديوان

ويأتي هذا القرار للضغط على الحكومة وتنفيذا لوقفة احتجاجية تقرر تنفيذها اليوم احتجاجا على عدم تحويل الدولة للتمويلات اللازمة للديوان نتيجة الفارق بين اسعار توريد هذه المواد من الخارج واسعارها مدعومة في السوق المحلية .

وكان رئيس مدير عام الديوان قدم استقالته من منصبه بعد فشل مفاوضات مع وزارتي التجارة والمالية خلال الاسبوع الماضي .

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29 جانفي 2018 السّاعة 20:09
أعلن تسعة أعضاء في المكتب التنفيذي لحزب المستقبل، استقالتهم بعد أن "ثبت لديهم، بما لا يدع مجالا للشك، أن...
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الأهلي القطري يتعاقد مع حمزة يونس
29 جانفي 2018 السّاعة 19:56
أعلن الأهلي القطري تعاقده رسميا مع المهاجم التونسي حمزة يونس لمدة موسم ونصف، ليكون بديلا للكولومبي نازاريت...
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الشاهد يصل الى المغرب
29 جانفي 2018 السّاعة 19:43
وصل مساء اليوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد للمملكة المغربية في زيارة عمل يمثل خلالها تونس في مؤتمر "الازدهار...
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كافاني مرشح لصفقة تبادلية مع ريال مدريد
29 جانفي 2018 السّاعة 19:37
كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الاثنين، عن استهداف باريس سان جيرمان، للاعب ريال مدريد، في ظل أنباء عن...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
مبادرة جريئة وبارقة أمل
المبادرة الّتي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة بارقة أمل حقيقيّة في اتّجاه الاستجابة للحاجيات الوطنيّة العاجلة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الاحد 28 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الاثنين 29 جانفي 2018 الرابطة 1- الدفعة الثانية من الجولة 16: النتائج والترتيب في اللحظات الأخيرة.. ظهور مرشح غير متوقع لمنافسة السيسي... تونس تهزم مصر وتتوج ببطولة افريقيا لكرة اليد أعوان ديوان التجارة يوقفون توزيع السكر والقهوة والارز وثائقي "قلعة الزيتونة": غوص في الذاكرة... واحتفاء بالشجرة... عارضة أزياء تونسية لا تعرف تاريخ استقلال تونس ولا عدد...
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