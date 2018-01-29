استقالة تسعة أعضاء من المكتب التنفيذي لحزب المستقبل

-
20:09استقالة 9 كوادر من حزب المستقبل والأمين العام للحزب يرد
29 جانفي 2018
-
19:56الأهلي القطري يتعاقد مع حمزة يونس
29 جانفي 2018
-
19:43الشاهد يصل الى المغرب
29 جانفي 2018
-
19:37كافاني مرشح لصفقة تبادلية مع ريال مدريد
29 جانفي 2018
-
19:27احتجزوا شخصا في احدى الضيعات: القبض على عصابة مختصة في السرقات بقصر هلال
29 جانفي 2018
-
19:08القانون المتعلق بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين يدخل حيز النفاذ
29 جانفي 2018
-
18:5610 قتلى جراء شجار داخل سجن في البرازيل
29 جانفي 2018
-
-
18:34جمعية القضاة تفتح باب بيع الانخراطات بصفة استثنائية
29 جانفي 2018
-
18:17حزب الله: لدينا ما ندمر به الجيش الإسرائيلي
29 جانفي 2018
-
18:05الطبوبي من صفاقس: لا لحصر دور الاتحاد في المطلبية وتجاهل أدوارها الوطنية
29 جانفي 2018
-
17:52تطاوين الشمالية: وفاة طفلة الـ 5 سنوات بعد سقوطها في ماجل
29 جانفي 2018
-
17:39بالصور: رئيس الجمهورية يكرم المنتخب الوطني لكرة اليد
29 جانفي 2018
-
17:24العذاري: استثمارات البنك الافريقي للتنمية لسنة 2017 كانت قياسية
29 جانفي 2018
-
17:10محمد صلاح يحطم رقمًا عمره قرن مع ليفربول
29 جانفي 2018
-
16:55مقرين: عصابة سرقة المنازل في قبضة الامن
29 جانفي 2018
-
16:40الشبيكة: نجاة أب و إبنه بعد إحتراق سيارتهما بالكامل
29 جانفي 2018
-
16:27رجة ارضية بقوة 3,7 درجة غرب مدينة وذرف
29 جانفي 2018
-
16:12إزاحة الستار عن تفاصيل الصفقة الأغلى في تاريخ آرسنال
29 جانفي 2018
-
تونس- الشروق أون لاين- نورالدين بالطيب: أعلن تسعة أعضاء من المكتب التنفيذي لحزب المستقبل استقالتهم من الحزب بعد ما لاحظوه من انحراف عن التسيير الديمقراطي وتفرٌد الأمين العام للحزب الطٌاهر بن حسين باتخاذ القرار في دائرة ضيقة من خارج الحزب وجاء في البيان الذي تلقٌت الشروقً أونلاين نسخة منه " وإن حقيقة الحزب هي أكثر قسوة وإيلاما مما سبق الحديث عنه في مقدمة هذا البيان حيث ثبت لدينا بما لا يدع مجالا للشك أن قرارات الحزب انحصرت في دائرة ضيقة أشبه بالسرية تتخذ في جلسات خاصة خارج أطر الحزب وهياكله بمعية ثلة من الأصدقاء المقربين من الأمين العام وأن كل محاولة لتعديل وإصلاح المسار جوبهت بالرفض والتعويم من قبله بل وصل الأمر لحد تحقير قيادات ومناضلي الحزب."
والأعضاء التسعة المستقيلين هُم حسام الحامي زهير البازي طاهر الباسطي بشير بجاوي جمال الوسلاتي أسماء الجماعي كريمة بوسهيلة جمال صابر منير شطورو.
تونس- الشروق أون لاين- نورالدين بالطيب: أعلن تسعة أعضاء من المكتب التنفيذي لحزب المستقبل استقالتهم من الحزب بعد ما لاحظوه من انحراف عن التسيير الديمقراطي وتفرٌد الأمين العام للحزب الطٌاهر بن حسين باتخاذ القرار في دائرة ضيقة من خارج الحزب وجاء في البيان الذي تلقٌت الشروقً أونلاين نسخة منه " وإن حقيقة الحزب هي أكثر قسوة وإيلاما مما سبق الحديث عنه في مقدمة هذا البيان حيث ثبت لدينا بما لا يدع مجالا للشك أن قرارات الحزب انحصرت في دائرة ضيقة أشبه بالسرية تتخذ في جلسات خاصة خارج أطر الحزب وهياكله بمعية ثلة من الأصدقاء المقربين من الأمين العام وأن كل محاولة لتعديل وإصلاح المسار جوبهت بالرفض والتعويم من قبله بل وصل الأمر لحد تحقير قيادات ومناضلي الحزب."
والأعضاء التسعة المستقيلين هُم حسام الحامي زهير البازي طاهر الباسطي بشير بجاوي جمال الوسلاتي أسماء الجماعي كريمة بوسهيلة جمال صابر منير شطورو.
-
20:09استقالة 9 كوادر من حزب المستقبل والأمين العام للحزب يرد
29 جانفي 2018
-
19:56الأهلي القطري يتعاقد مع حمزة يونس
29 جانفي 2018
-
19:43الشاهد يصل الى المغرب
29 جانفي 2018
-
19:37كافاني مرشح لصفقة تبادلية مع ريال مدريد
29 جانفي 2018
-
19:27احتجزوا شخصا في احدى الضيعات: القبض على عصابة مختصة في السرقات بقصر هلال
29 جانفي 2018
-
19:08القانون المتعلق بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين يدخل حيز النفاذ
29 جانفي 2018
-
18:5610 قتلى جراء شجار داخل سجن في البرازيل
29 جانفي 2018
-
-
18:34جمعية القضاة تفتح باب بيع الانخراطات بصفة استثنائية
29 جانفي 2018
-
18:17حزب الله: لدينا ما ندمر به الجيش الإسرائيلي
29 جانفي 2018
-
18:05الطبوبي من صفاقس: لا لحصر دور الاتحاد في المطلبية وتجاهل أدوارها الوطنية
29 جانفي 2018
-
17:52تطاوين الشمالية: وفاة طفلة الـ 5 سنوات بعد سقوطها في ماجل
29 جانفي 2018
-
17:39بالصور: رئيس الجمهورية يكرم المنتخب الوطني لكرة اليد
29 جانفي 2018
-
17:24العذاري: استثمارات البنك الافريقي للتنمية لسنة 2017 كانت قياسية
29 جانفي 2018
-
17:10محمد صلاح يحطم رقمًا عمره قرن مع ليفربول
29 جانفي 2018
-
16:55مقرين: عصابة سرقة المنازل في قبضة الامن
29 جانفي 2018
-
16:40الشبيكة: نجاة أب و إبنه بعد إحتراق سيارتهما بالكامل
29 جانفي 2018
-
16:27رجة ارضية بقوة 3,7 درجة غرب مدينة وذرف
29 جانفي 2018
-
16:12إزاحة الستار عن تفاصيل الصفقة الأغلى في تاريخ آرسنال
29 جانفي 2018
-