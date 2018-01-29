استقالة تسعة أعضاء من المكتب التنفيذي لحزب المستقبل

تونس- الشروق أون لاين- نورالدين بالطيب: أعلن تسعة أعضاء من المكتب التنفيذي لحزب المستقبل استقالتهم من الحزب بعد ما لاحظوه من انحراف عن التسيير الديمقراطي وتفرٌد الأمين العام للحزب الطٌاهر بن حسين باتخاذ القرار في دائرة ضيقة من خارج الحزب وجاء في البيان الذي تلقٌت الشروقً أونلاين نسخة منه " وإن حقيقة الحزب هي أكثر قسوة وإيلاما مما سبق الحديث عنه في مقدمة هذا البيان حيث ثبت لدينا بما لا يدع مجالا للشك أن قرارات الحزب انحصرت في دائرة ضيقة أشبه بالسرية تتخذ في جلسات خاصة خارج أطر الحزب وهياكله بمعية ثلة من الأصدقاء المقربين من الأمين العام وأن كل محاولة لتعديل وإصلاح المسار جوبهت بالرفض والتعويم من قبله بل وصل الأمر لحد تحقير قيادات ومناضلي الحزب."

والأعضاء التسعة المستقيلين هُم حسام الحامي زهير البازي طاهر الباسطي بشير بجاوي جمال الوسلاتي أسماء الجماعي كريمة بوسهيلة جمال صابر منير شطورو.