قابس:النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي تقرر الدخول في اعتصام مفتوح

قررت النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بقابس في بيان لها أمس الأحد الدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر اقليم الأمن الوطني واقليم الحرس الوطني يوم 06 فيفري 2018، احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم من طرف سلطة الإشراف.

ودعت النقابة إلى تجمع يجمع مختلف الأسلاك الأمنية بداية من الساعة التاسعة صباحا من يوم الثلاثاء الموافق ل6 فيفري أمام مقري اقاليم الأمن الوطني والحرس الوطني بقابس.

واستعرضت النقابة مطالب الأمنيين والمتمثلة أساسا في إقرار القنون الأساسي وإحداث صندوق التعويض عن حوادث الشغل ومنحة المغادرة والترقيات الخاصة بملحمة بنقردان...

كما أعلنت النقابة عن دخول الأمني منير السعداوي من مركز الحرس الوطني بمطماطة الجديدة في اعتصام مفتوح يوم 06 فيفري 'لعدم انصافه من طرف الإدارة وتمكينه من الترقية الاستثنائية على غرار الشهيد مهدي الحداد'.