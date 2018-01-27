في اللحظات الأخيرة.. ظهور مرشح غير متوقع لمنافسة السيسي على الرئاسة

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قال نائب رئيس حزب الغد المصري محمود موسى، مساء الأحد، إن رئيس الحزب موسى مصطفى موسى، سيخوض الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية مارس 2018.
وصرح محمود موسى لـ"اليوم السابع"، أن رئيس حزب الغد حصل على تزكية 20 نائبا من أعضاء البرلمان، والعدد الأكبر من التزكيات جاءت من نواب محافظة المنوفية.
وأكد نائب رئيس الحزب أن موسى يستكمل الآن الإجراءات الطبية الخاصة به كمرشح طبقا للقانون.
وأفاد موقع "صدى البلد" بأن مصادر في حزب "الغد" كشفت عن اجتماع مغلق عقد داخل مقر الحزب لمناقشة ترشح المهندس موسى مصطفى موسى لانتخابات الرئاسة.
وقالت المصادر إن موسى سيتقدم، الاثنين، بأوراق ترشحه للهيئة العليا لانتخابات الرئاسة.
يذكر أن آخر موعد لتقديم أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية غدا الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا.
وكان عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، تعهد بأن مفاجأة ستكتشف يوم الاثنين بخصوص الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية ليكون منافسا للرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي.
وكتب بكري، في تغريدتين نشرهما مساء اليوم الأحد على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "كما قلت سابقا لن يكون السيسي مرشحا وحيدا في الانتخابات الرئاسية القادمة، غدا سيكون هناك مرشح حزبي مفاجأة".
جدير بالذكر أن حزب الغد هو حزب سياسي مصري ليبرالي التوجه أسسه المحامي أيمن نور في عام 2004، وحصل رئيس الحزب أيمن نور على المركز الثاني في أول انتخابات رئاسية تعددية مباشرة في تاريخ مصر والتي تمت في 2005.
ودار نازع حاد بين رئيس الحزب أيمن نور ونائبه موسى مصطفي موسى على رئاسة الحزب منذ سبتمبر 2005، حتى حسمت لجنة شؤون الأحزاب الصراع بالاعتراف بموسى رئيسا للحزب في مايو 2011، ثم اندمج الحزب مع 24 حزبا آخر في حزب المؤتمر المصري في سبتمبر 2012.
المصدر: "اليوم السابع" + "صدى البلد" + ويكيبيديا
قال نائب رئيس حزب الغد المصري محمود موسى، مساء الأحد، إن رئيس الحزب موسى مصطفى موسى، سيخوض الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية مارس 2018.
وصرح محمود موسى لـ"اليوم السابع"، أن رئيس حزب الغد حصل على تزكية 20 نائبا من أعضاء البرلمان، والعدد الأكبر من التزكيات جاءت من نواب محافظة المنوفية.
وأكد نائب رئيس الحزب أن موسى يستكمل الآن الإجراءات الطبية الخاصة به كمرشح طبقا للقانون.
وأفاد موقع "صدى البلد" بأن مصادر في حزب "الغد" كشفت عن اجتماع مغلق عقد داخل مقر الحزب لمناقشة ترشح المهندس موسى مصطفى موسى لانتخابات الرئاسة.
وقالت المصادر إن موسى سيتقدم، الاثنين، بأوراق ترشحه للهيئة العليا لانتخابات الرئاسة.
يذكر أن آخر موعد لتقديم أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية غدا الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا.
وكان عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، تعهد بأن مفاجأة ستكتشف يوم الاثنين بخصوص الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية ليكون منافسا للرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي.
وكتب بكري، في تغريدتين نشرهما مساء اليوم الأحد على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "كما قلت سابقا لن يكون السيسي مرشحا وحيدا في الانتخابات الرئاسية القادمة، غدا سيكون هناك مرشح حزبي مفاجأة".
جدير بالذكر أن حزب الغد هو حزب سياسي مصري ليبرالي التوجه أسسه المحامي أيمن نور في عام 2004، وحصل رئيس الحزب أيمن نور على المركز الثاني في أول انتخابات رئاسية تعددية مباشرة في تاريخ مصر والتي تمت في 2005.
ودار نازع حاد بين رئيس الحزب أيمن نور ونائبه موسى مصطفي موسى على رئاسة الحزب منذ سبتمبر 2005، حتى حسمت لجنة شؤون الأحزاب الصراع بالاعتراف بموسى رئيسا للحزب في مايو 2011، ثم اندمج الحزب مع 24 حزبا آخر في حزب المؤتمر المصري في سبتمبر 2012.
المصدر: "اليوم السابع" + "صدى البلد" + ويكيبيديا
-
00:04في اللحظات الأخيرة.. ظهور مرشح غير متوقع لمنافسة السيسي على الرئاسة
29 جانفي 2018
-
23:17عارضة أزياء تونسية لا تعرف تاريخ استقلال تونس ولا عدد ولايات الجمهورية ! (فيديو)
28 جانفي 2018
-
22:40دراسة: الألعاب البلاستيكية المستعملة تحتوي موادا سامة خطرة على الأطفال
28 جانفي 2018
-
21:58بنزرت: تقدّم أشغال توسعة مقر بلدية بنزرت بنسبة تقارب 20%
28 جانفي 2018
-
21:45السيطرة على حريق قرب الحرم المكي
28 جانفي 2018
-
20:59تأجيل اجتماع المجلس الوطني الاستثنائي للاتحاد الوطني الحر
28 جانفي 2018
-
19:47اعتقال معارض روسي حاول تحدي بوتن
28 جانفي 2018
-
19:15الرمادة: وفاة شخص في حادث انقلاب سيارته
28 جانفي 2018
-
18:51بنزرت: بعد إختفائه شهرا كاملا.. العثور على جثة شيخ مدفونا في جبل بسجنان
28 جانفي 2018
-
-
18:28باريس: عمليات إجلاء واسعة مع اقتراب فيضان عارم من ذروته
28 جانفي 2018
-
18:14الشاهد يستقبل بطل إفريقيا المنتخب الوطني لكرة اليد بمطار تونس قرطاج (صور)
28 جانفي 2018
-
18:05وفاة مؤسس "إمبراطورية إيكيا"
28 جانفي 2018
-
17:37الرابطة 1- الدفعة الثانية من الجولة 16: النتائج والترتيب
28 جانفي 2018
-
17:20ذهيبة: اصابة عوني حرس في حادث انقلاب سيارتهما
28 جانفي 2018
-
17:14بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة8 ذهاب: النتائج والترتيب
28 جانفي 2018
-
17:02حصيلة الحملة على الخنزير في قابس: القضاء على 13 في يوم واحد
28 جانفي 2018
-
16:40الافريقي يحقق انتصاره الثاني على التوالي بعد فوزه على "البقلاوة"
28 جانفي 2018
-
16:30رابطة الشمال الغربي بالكاف: فرق المجموعة في إضراب والمقابلات تؤجل
28 جانفي 2018
-
16:14اليمن: 15 قتيلا على الأقل في اشتباكات عدن
28 جانفي 2018