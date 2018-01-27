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يوم الاثنين 29 جانفي 2018
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في اللحظات الأخيرة.. ظهور مرشح غير متوقع لمنافسة السيسي على الرئاسة
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مبادرة جريئة وبارقة أمل
المبادرة الّتي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة بارقة أمل حقيقيّة في اتّجاه الاستجابة للحاجيات الوطنيّة العاجلة...
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الأولى
في اللحظات الأخيرة.. ظهور مرشح غير متوقع لمنافسة السيسي على الرئاسة
29 جانفي 2018 | 00:04

قال نائب رئيس حزب الغد المصري محمود موسى، مساء الأحد، إن رئيس الحزب موسى مصطفى موسى، سيخوض الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية مارس 2018.

وصرح محمود موسى لـ"اليوم السابع"، أن رئيس حزب الغد حصل على تزكية 20 نائبا من أعضاء البرلمان، والعدد الأكبر من التزكيات جاءت من نواب محافظة المنوفية.

وأكد نائب رئيس الحزب أن موسى يستكمل الآن الإجراءات الطبية الخاصة به كمرشح طبقا للقانون.

وأفاد موقع "صدى البلد" بأن مصادر في حزب "الغد" كشفت عن اجتماع مغلق عقد داخل مقر الحزب لمناقشة ترشح المهندس موسى مصطفى موسى لانتخابات الرئاسة.

وقالت المصادر إن موسى سيتقدم، الاثنين، بأوراق ترشحه للهيئة العليا لانتخابات الرئاسة.

يذكر أن آخر موعد لتقديم أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية غدا الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا.

وكان عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، تعهد بأن مفاجأة ستكتشف يوم الاثنين بخصوص الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية ليكون منافسا للرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي.

 وكتب بكري، في تغريدتين نشرهما مساء اليوم الأحد على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "كما قلت سابقا لن يكون السيسي مرشحا وحيدا في الانتخابات الرئاسية القادمة، غدا سيكون هناك مرشح حزبي مفاجأة".

جدير بالذكر أن حزب الغد هو حزب سياسي مصري ليبرالي التوجه أسسه المحامي أيمن نور في عام 2004، وحصل رئيس الحزب أيمن نور على المركز الثاني في أول انتخابات رئاسية تعددية مباشرة في تاريخ مصر والتي تمت في 2005.

ودار نازع حاد بين رئيس الحزب أيمن نور ونائبه موسى مصطفي موسى على رئاسة الحزب منذ سبتمبر 2005، حتى حسمت لجنة شؤون الأحزاب الصراع بالاعتراف بموسى رئيسا للحزب في مايو 2011، ثم اندمج الحزب مع 24 حزبا آخر في حزب المؤتمر المصري في سبتمبر 2012.

المصدر: "اليوم السابع" + "صدى البلد" + ويكيبيديا

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في اللحظات الأخيرة.. ظهور مرشح غير متوقع لمنافسة السيسي على الرئاسة
29 جانفي 2018 | 00:04

قال نائب رئيس حزب الغد المصري محمود موسى، مساء الأحد، إن رئيس الحزب موسى مصطفى موسى، سيخوض الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية مارس 2018.

وصرح محمود موسى لـ"اليوم السابع"، أن رئيس حزب الغد حصل على تزكية 20 نائبا من أعضاء البرلمان، والعدد الأكبر من التزكيات جاءت من نواب محافظة المنوفية.

وأكد نائب رئيس الحزب أن موسى يستكمل الآن الإجراءات الطبية الخاصة به كمرشح طبقا للقانون.

وأفاد موقع "صدى البلد" بأن مصادر في حزب "الغد" كشفت عن اجتماع مغلق عقد داخل مقر الحزب لمناقشة ترشح المهندس موسى مصطفى موسى لانتخابات الرئاسة.

وقالت المصادر إن موسى سيتقدم، الاثنين، بأوراق ترشحه للهيئة العليا لانتخابات الرئاسة.

يذكر أن آخر موعد لتقديم أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية غدا الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا.

وكان عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، تعهد بأن مفاجأة ستكتشف يوم الاثنين بخصوص الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية ليكون منافسا للرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي.

 وكتب بكري، في تغريدتين نشرهما مساء اليوم الأحد على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "كما قلت سابقا لن يكون السيسي مرشحا وحيدا في الانتخابات الرئاسية القادمة، غدا سيكون هناك مرشح حزبي مفاجأة".

جدير بالذكر أن حزب الغد هو حزب سياسي مصري ليبرالي التوجه أسسه المحامي أيمن نور في عام 2004، وحصل رئيس الحزب أيمن نور على المركز الثاني في أول انتخابات رئاسية تعددية مباشرة في تاريخ مصر والتي تمت في 2005.

ودار نازع حاد بين رئيس الحزب أيمن نور ونائبه موسى مصطفي موسى على رئاسة الحزب منذ سبتمبر 2005، حتى حسمت لجنة شؤون الأحزاب الصراع بالاعتراف بموسى رئيسا للحزب في مايو 2011، ثم اندمج الحزب مع 24 حزبا آخر في حزب المؤتمر المصري في سبتمبر 2012.

المصدر: "اليوم السابع" + "صدى البلد" + ويكيبيديا

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خالد الحدّاد
مبادرة جريئة وبارقة أمل
المبادرة الّتي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة بارقة أمل حقيقيّة في اتّجاه الاستجابة للحاجيات الوطنيّة العاجلة...
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