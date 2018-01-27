الرمادة: وفاة شخص في حادث انقلاب سيارته‎

تطاوين- الشروق اون لاين- يثرب مشيري: توفي مساء اليوم الاحد، سائق سيارة خفيفة الوزن على عين المكان متأثّرا بجراحه البليغة في حادث مرور على مستوى طريق ام صويغ التابعة لمعتمدية الرمادة من ولاية تطاوين، وفق ما اكده مصدر طبي لـ"الشروق اون لاين".

وتتمثل صورة الحادث، وفق مصدرنا في انقلاب سيارة الضحية الذي كان بمفرده مما اسفر عن وفاته على عين المكان، مضيفا انه تم نقل جثته الى المستشفى الجهوي.