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يوم الأحد 28 جانفي 2018
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الرمادة: وفاة شخص في حادث انقلاب سيارته‎
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شروق الجهات
الرمادة: وفاة شخص في حادث انقلاب سيارته‎
28 جانفي 2018 | 19:15

تطاوين- الشروق اون لاين- يثرب مشيري: توفي مساء اليوم الاحد، سائق سيارة خفيفة الوزن على عين المكان متأثّرا بجراحه البليغة في حادث مرور على مستوى طريق ام صويغ التابعة لمعتمدية الرمادة من ولاية تطاوين، وفق ما اكده مصدر طبي لـ"الشروق اون لاين".

وتتمثل صورة الحادث، وفق مصدرنا في انقلاب سيارة الضحية الذي كان بمفرده  مما اسفر عن وفاته على عين المكان، مضيفا انه تم نقل جثته الى المستشفى الجهوي.

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شروق الجهات
الرمادة: وفاة شخص في حادث انقلاب سيارته‎
28 جانفي 2018 | 19:15

تطاوين- الشروق اون لاين- يثرب مشيري: توفي مساء اليوم الاحد، سائق سيارة خفيفة الوزن على عين المكان متأثّرا بجراحه البليغة في حادث مرور على مستوى طريق ام صويغ التابعة لمعتمدية الرمادة من ولاية تطاوين، وفق ما اكده مصدر طبي لـ"الشروق اون لاين".

وتتمثل صورة الحادث، وفق مصدرنا في انقلاب سيارة الضحية الذي كان بمفرده  مما اسفر عن وفاته على عين المكان، مضيفا انه تم نقل جثته الى المستشفى الجهوي.

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الرمادة: وفاة شخص في حادث انقلاب سيارته‎
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28 جانفي 2018 السّاعة 18:51
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ذهيبة: اصابة عوني حرس في حادث انقلاب سيارتهما‎
28 جانفي 2018 السّاعة 17:20
استقبل، ظهر اليوم الاحد، المستشفى الجهوي بتطاوين عوني حرس وطني اصيبا في حادث انقلاب سيارتهما بمنطقة لرزط...
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حصيلة الحملة على الخنزير في قابس: القضاء على 13 في يوم واحد
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سفيان الأسود
الجنة... والضرائب...
قامت الدنيا ولم تقعد بسبب وضع تونس على القائمة السوداء واعتبارها جنة للمستثمرين الهاربين من الضرائب وملاذا آمنا لهم، اضطرت الحكومة الى بذل الكثير من الجهد لإخراج تونس من القائمة...
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