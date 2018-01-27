بنزرت: بعد إختفائه شهرا كاملا.. العثور على جثة شيخ مدفونا في جبل بسجنان

بنزرت- الشروق اون لاين- إيمان عبد الستار: تمكّنت عشية اليوم الأحد وحدات مركز الحرس الوطني بسجنان من فك لغز اختفاء الشيخ التيجاني المعلاوي الذي فقدته عائلته منذ شهر.

وتفيد المعطيات الأولية ان احد الأشخاص تفطن إلى وجود ركام من الأتربة مثيرا للبهتة في جبل السميرة فقام بإعلام الجهات الأمنية المختصة التي تحولت على عين المكان أين عثرت على جثة الشيخ مدفونا تحت الركام وقد تم رفع الجثة للتشريح مع فتح بحث أمني في الموضوع.