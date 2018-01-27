انتخاب تونس نائبا أولا لرئيس لجنة رؤساء الدول العشرة المكلفة بالتربية والعلوم والتكنولوجيا للاتحاد الإفريقي

انتخبت تونس السبت ، نائبا أولا لرئيس لجنة رؤساء الدول العشرة المكلفة بالتربية والعلوم والتكنولوجيا للإتحاد الإفريقي، وذلك خلال الاجتماع الافتتاحي للجنة الذي انعقد على هامش أشغال القمة العادية الثلاثين للمنظمة الإفريقية التي تحتضنها العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وفق بلاغ صادرعن وزارة الشؤون الخارجية.

وأكد وزير الشؤون الـخارجية خميس الجهيناوي في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في هذا الاجتماع، أن انتخاب تونس لهذا المنصب يعكس الأهمية التي توليها لقطاعات التربية والعلوم والتكنولوجيا وحرصها على دعم التعاون القائم مع الدول الإفريقية في هذه المجالات، مذكّرا بقرار بلادنا استقبال مزيد من الطلبة الأفارقة الى جانب استكشاف فرص جديدة للتعاون في مجالات البحث العلمي والتعليم العالي مع بلدان القارة الإفريقية.

كما نوّه بالجهود التي يبذلها الإتحاد الإفريقي للإرتقاء بعلاقات التعاون بين دول القارة في سبيل النهوض بالمستوى التعليمي لشبابها والاستثمار في ثرواتها البشرية ودعم قدراتها، لاكتساب الوسائل الكفيلة بتمكينها من انتخاب تونس في منصب النائب الأول لرئيس لجنة رؤساء الدول العشرة المكلفة بالتربية والعلوم والتكنولوجيا للإتحاد الإفريقي من اجل رفع التحديات التنموية.

وجدّد وزير الشؤون الـخارجية بالمناسبة تأكيد استعداد تونس الدائم لوضع خبراتها البشرية والفنية في هذه القطاعات المستقبلية على ذمة أشقائها الأفارقة.

تجدر الإشارة الى أنه تم انتخاب السنغال رئيسا للـجنة ومالاوي نائبا ثانيا للرئيس.