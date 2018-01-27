انتخاب تونس نائبا أولا لرئيس لجنة رؤساء الدول العشرة المكلفة بالتربية والعلوم والتكنولوجيا للاتحاد الإفريقي

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انتخبت تونس السبت ، نائبا أولا لرئيس لجنة رؤساء الدول العشرة المكلفة بالتربية والعلوم والتكنولوجيا للإتحاد الإفريقي، وذلك خلال الاجتماع الافتتاحي للجنة الذي انعقد على هامش أشغال القمة العادية الثلاثين للمنظمة الإفريقية التي تحتضنها العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وفق بلاغ صادرعن وزارة الشؤون الخارجية.
وأكد وزير الشؤون الـخارجية خميس الجهيناوي في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في هذا الاجتماع، أن انتخاب تونس لهذا المنصب يعكس الأهمية التي توليها لقطاعات التربية والعلوم والتكنولوجيا وحرصها على دعم التعاون القائم مع الدول الإفريقية في هذه المجالات، مذكّرا بقرار بلادنا استقبال مزيد من الطلبة الأفارقة الى جانب استكشاف فرص جديدة للتعاون في مجالات البحث العلمي والتعليم العالي مع بلدان القارة الإفريقية.
كما نوّه بالجهود التي يبذلها الإتحاد الإفريقي للإرتقاء بعلاقات التعاون بين دول القارة في سبيل النهوض بالمستوى التعليمي لشبابها والاستثمار في ثرواتها البشرية ودعم قدراتها، لاكتساب الوسائل الكفيلة بتمكينها من انتخاب تونس في منصب النائب الأول لرئيس لجنة رؤساء الدول العشرة المكلفة بالتربية والعلوم والتكنولوجيا للإتحاد الإفريقي من اجل رفع التحديات التنموية.
وجدّد وزير الشؤون الـخارجية بالمناسبة تأكيد استعداد تونس الدائم لوضع خبراتها البشرية والفنية في هذه القطاعات المستقبلية على ذمة أشقائها الأفارقة.
تجدر الإشارة الى أنه تم انتخاب السنغال رئيسا للـجنة ومالاوي نائبا ثانيا للرئيس.
انتخبت تونس السبت ، نائبا أولا لرئيس لجنة رؤساء الدول العشرة المكلفة بالتربية والعلوم والتكنولوجيا للإتحاد الإفريقي، وذلك خلال الاجتماع الافتتاحي للجنة الذي انعقد على هامش أشغال القمة العادية الثلاثين للمنظمة الإفريقية التي تحتضنها العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وفق بلاغ صادرعن وزارة الشؤون الخارجية.
وأكد وزير الشؤون الـخارجية خميس الجهيناوي في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في هذا الاجتماع، أن انتخاب تونس لهذا المنصب يعكس الأهمية التي توليها لقطاعات التربية والعلوم والتكنولوجيا وحرصها على دعم التعاون القائم مع الدول الإفريقية في هذه المجالات، مذكّرا بقرار بلادنا استقبال مزيد من الطلبة الأفارقة الى جانب استكشاف فرص جديدة للتعاون في مجالات البحث العلمي والتعليم العالي مع بلدان القارة الإفريقية.
كما نوّه بالجهود التي يبذلها الإتحاد الإفريقي للإرتقاء بعلاقات التعاون بين دول القارة في سبيل النهوض بالمستوى التعليمي لشبابها والاستثمار في ثرواتها البشرية ودعم قدراتها، لاكتساب الوسائل الكفيلة بتمكينها من انتخاب تونس في منصب النائب الأول لرئيس لجنة رؤساء الدول العشرة المكلفة بالتربية والعلوم والتكنولوجيا للإتحاد الإفريقي من اجل رفع التحديات التنموية.
وجدّد وزير الشؤون الـخارجية بالمناسبة تأكيد استعداد تونس الدائم لوضع خبراتها البشرية والفنية في هذه القطاعات المستقبلية على ذمة أشقائها الأفارقة.
تجدر الإشارة الى أنه تم انتخاب السنغال رئيسا للـجنة ومالاوي نائبا ثانيا للرئيس.
-
19:47اعتقال معارض روسي حاول تحدي بوتن
28 جانفي 2018
-
19:15الرمادة: وفاة شخص في حادث انقلاب سيارته
28 جانفي 2018
-
18:51بنزرت: بعد إختفائه شهرا كاملا.. العثور على جثة شيخ مدفونا في جبل بسجنان
28 جانفي 2018
-
-
18:28باريس: عمليات إجلاء واسعة مع اقتراب فيضان عارم من ذروته
28 جانفي 2018
-
18:14الشاهد يستقبل بطل إفريقيا المنتخب الوطني لكرة اليد بمطار تونس قرطاج (صور)
28 جانفي 2018
-
18:05وفاة مؤسس "إمبراطورية إيكيا"
28 جانفي 2018
-
17:37الرابطة 1- الدفعة الثانية من الجولة 16: النتائج والترتيب
28 جانفي 2018
-
17:20ذهيبة: اصابة عوني حرس في حادث انقلاب سيارتهما
28 جانفي 2018
-
17:14بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة8 ذهاب: النتائج والترتيب
28 جانفي 2018
-
17:02حصيلة الحملة على الخنزير في قابس: القضاء على 13 في يوم واحد
28 جانفي 2018
-
16:40الافريقي يحقق انتصاره الثاني على التوالي بعد فوزه على "البقلاوة"
28 جانفي 2018
-
16:30رابطة الشمال الغربي بالكاف: فرق المجموعة في إضراب والمقابلات تؤجل
28 جانفي 2018
-
16:14اليمن: 15 قتيلا على الأقل في اشتباكات عدن
28 جانفي 2018
-
16:02تاجروين: وفاة شاب في ظروف غامضة
28 جانفي 2018
-
15:42من 26 فيفري الى 1 مارس.. تونس تشارك في صالون برشلونة الدولي لصناعة الجوال
28 جانفي 2018
-
15:35محكمة مصرية تخفّف حكما على ابن للرئيس السابق مرسي
28 جانفي 2018
-
14:52زيدان يلوح بالاستقالة من تدريب ريال مدريد
28 جانفي 2018
-
14:48القضاء الاسباني يمنع تنصيب بوتشيمون رئيسا لكاتالونيا
28 جانفي 2018
-
14:27سوسة: حجز كمية هامة من الخمور إثر مداهمة أمنية
28 جانفي 2018