وفاة مؤسس "إمبراطورية إيكيا"

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توفي مؤسس شركة الأثاث السويدية العملاقة "إيكيا"، إينغفار كمبارد، السبت، عن عمر يناهز واحدا وتسعين عاما، في إقليم سمالاند، جنوبي السويد.
وبحسب ما أعلنته الشركة، في بيان، فإن كمبارد الذي أسس واحدة من أنجح الشركات خلال القرن العشرين، وخاض تجربة عصامية منذ الصغر، توفي داخل بيته.
وبدأ كمبارد نشاطه الاقتصادي، وهو ما يزال طفلا في سن السادسة، فقام ببيع أعواد الثقاب داخل الحي، كما باع السمك ومعدات الزينة وبذور الزراعة.
وحين بلغ من العمر سبعة عشر عاما، حصل كمبارد على علامات مرتفعة في المدرسة فأهداه والده مبلغا من المال، فأنفقه الفتى الطموح، في تأسيس شركته سنة 1943.
وتحولت الشركة إلى مشروع مربح فتح فروعا في مختلف دول العالم، وقدرت ثروة الراحل بـ46.8 مليار دولار سنة 2017.
توفي مؤسس شركة الأثاث السويدية العملاقة "إيكيا"، إينغفار كمبارد، السبت، عن عمر يناهز واحدا وتسعين عاما، في إقليم سمالاند، جنوبي السويد.
وبحسب ما أعلنته الشركة، في بيان، فإن كمبارد الذي أسس واحدة من أنجح الشركات خلال القرن العشرين، وخاض تجربة عصامية منذ الصغر، توفي داخل بيته.
وبدأ كمبارد نشاطه الاقتصادي، وهو ما يزال طفلا في سن السادسة، فقام ببيع أعواد الثقاب داخل الحي، كما باع السمك ومعدات الزينة وبذور الزراعة.
وحين بلغ من العمر سبعة عشر عاما، حصل كمبارد على علامات مرتفعة في المدرسة فأهداه والده مبلغا من المال، فأنفقه الفتى الطموح، في تأسيس شركته سنة 1943.
وتحولت الشركة إلى مشروع مربح فتح فروعا في مختلف دول العالم، وقدرت ثروة الراحل بـ46.8 مليار دولار سنة 2017.
-
19:47اعتقال معارض روسي حاول تحدي بوتن
28 جانفي 2018
-
19:15الرمادة: وفاة شخص في حادث انقلاب سيارته
28 جانفي 2018
-
18:51بنزرت: بعد إختفائه شهرا كاملا.. العثور على جثة شيخ مدفونا في جبل بسجنان
28 جانفي 2018
-
-
18:28باريس: عمليات إجلاء واسعة مع اقتراب فيضان عارم من ذروته
28 جانفي 2018
-
18:14الشاهد يستقبل بطل إفريقيا المنتخب الوطني لكرة اليد بمطار تونس قرطاج (صور)
28 جانفي 2018
-
18:05وفاة مؤسس "إمبراطورية إيكيا"
28 جانفي 2018
-
17:37الرابطة 1- الدفعة الثانية من الجولة 16: النتائج والترتيب
28 جانفي 2018
-
17:20ذهيبة: اصابة عوني حرس في حادث انقلاب سيارتهما
28 جانفي 2018
-
17:14بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة8 ذهاب: النتائج والترتيب
28 جانفي 2018
-
17:02حصيلة الحملة على الخنزير في قابس: القضاء على 13 في يوم واحد
28 جانفي 2018
-
16:40الافريقي يحقق انتصاره الثاني على التوالي بعد فوزه على "البقلاوة"
28 جانفي 2018
-
16:30رابطة الشمال الغربي بالكاف: فرق المجموعة في إضراب والمقابلات تؤجل
28 جانفي 2018
-
16:14اليمن: 15 قتيلا على الأقل في اشتباكات عدن
28 جانفي 2018
-
16:02تاجروين: وفاة شاب في ظروف غامضة
28 جانفي 2018
-
15:42من 26 فيفري الى 1 مارس.. تونس تشارك في صالون برشلونة الدولي لصناعة الجوال
28 جانفي 2018
-
15:35محكمة مصرية تخفّف حكما على ابن للرئيس السابق مرسي
28 جانفي 2018
-
14:52زيدان يلوح بالاستقالة من تدريب ريال مدريد
28 جانفي 2018
-
14:48القضاء الاسباني يمنع تنصيب بوتشيمون رئيسا لكاتالونيا
28 جانفي 2018
-
14:27سوسة: حجز كمية هامة من الخمور إثر مداهمة أمنية
28 جانفي 2018