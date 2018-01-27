وفاة مؤسس "إمبراطورية إيكيا"

توفي مؤسس شركة الأثاث السويدية العملاقة "إيكيا"، إينغفار كمبارد، السبت، عن عمر يناهز واحدا وتسعين عاما، في إقليم سمالاند، جنوبي السويد.

وبحسب ما أعلنته الشركة، في بيان، فإن كمبارد الذي أسس واحدة من أنجح الشركات خلال القرن العشرين، وخاض تجربة عصامية منذ الصغر، توفي داخل بيته.

وبدأ كمبارد نشاطه الاقتصادي، وهو ما يزال طفلا في سن السادسة، فقام ببيع أعواد الثقاب داخل الحي، كما باع السمك ومعدات الزينة وبذور الزراعة.

وحين بلغ من العمر سبعة عشر عاما، حصل كمبارد على علامات مرتفعة في المدرسة فأهداه والده مبلغا من المال، فأنفقه الفتى الطموح، في تأسيس شركته سنة 1943.

وتحولت الشركة إلى مشروع مربح فتح فروعا في مختلف دول العالم، وقدرت ثروة الراحل بـ46.8 مليار دولار سنة 2017.

سكاي نيوز عربية