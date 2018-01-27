ذهيبة: اصابة عوني حرس في حادث انقلاب سيارتهما‎

استقبل، ظهر اليوم الاحد، المستشفى الجهوي بتطاوين عوني حرس وطني اصيبا في حادث انقلاب سيارتهما بمنطقة لرزط الحدودية التابعة لمعتمدية ذهيبة، وفق ما اكده مصدر طبي لـ"الشروق اون لاين".

واكد ذات المصدر ان حالة العونين مستقرة بعد تلقيهما للاسعافات اللازمة.