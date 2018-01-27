بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة8 ذهاب: النتائج والترتيب

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سيدي بوزيد - الشروق اون لاين – زهير المليكي
النتائج :
الاتحاد الر ياضي بمنزل بوزيان / النجم الرياضي بالزهور ( 2 – 1 )
النادي الرياضي بفوسانة / النهوض الرياضي بالمزونة . ( 0 - 1 )
تالة الرياضية / النادي الرياضي ببئر الحفي . ( 1 – 0 )
الامل الرياضي بجدليان / الامل الرياضي بسيدي علي بن عون ( تاجلت )
النادي الاولمبي باولاد حفوز ( معفى )
الترتيب:
1 – الاتحاد الرياضي بمنزل بوزيان 18 ن
2 – النجم الرياضي بالزهور 17 ن
3 – نادي اولمبيك اولادحفوز 15 ن
4 - تالة الرياضية 15 ن
5 - الامل الرياضي بسيدي علي بن عون 6 ن ( - 2 )
6 – النهوض الرياضي بالمزونة 6 ن
7- الامل الرياضي بجدليان 4 ن ( - 1 )
8 - النادي الرياضي ببئر الحفي 4 ن ( - 1 )
9- النادي الرياضي بفوسانة 1 ن
سيدي بوزيد - الشروق اون لاين – زهير المليكي
النتائج :
الاتحاد الر ياضي بمنزل بوزيان / النجم الرياضي بالزهور ( 2 – 1 )
النادي الرياضي بفوسانة / النهوض الرياضي بالمزونة . ( 0 - 1 )
تالة الرياضية / النادي الرياضي ببئر الحفي . ( 1 – 0 )
الامل الرياضي بجدليان / الامل الرياضي بسيدي علي بن عون ( تاجلت )
النادي الاولمبي باولاد حفوز ( معفى )
الترتيب:
1 – الاتحاد الرياضي بمنزل بوزيان 18 ن
2 – النجم الرياضي بالزهور 17 ن
3 – نادي اولمبيك اولادحفوز 15 ن
4 - تالة الرياضية 15 ن
5 - الامل الرياضي بسيدي علي بن عون 6 ن ( - 2 )
6 – النهوض الرياضي بالمزونة 6 ن
7- الامل الرياضي بجدليان 4 ن ( - 1 )
8 - النادي الرياضي ببئر الحفي 4 ن ( - 1 )
9- النادي الرياضي بفوسانة 1 ن
-
19:47اعتقال معارض روسي حاول تحدي بوتن
28 جانفي 2018
-
19:15الرمادة: وفاة شخص في حادث انقلاب سيارته
28 جانفي 2018
-
18:51بنزرت: بعد إختفائه شهرا كاملا.. العثور على جثة شيخ مدفونا في جبل بسجنان
28 جانفي 2018
-
-
18:28باريس: عمليات إجلاء واسعة مع اقتراب فيضان عارم من ذروته
28 جانفي 2018
-
18:14الشاهد يستقبل بطل إفريقيا المنتخب الوطني لكرة اليد بمطار تونس قرطاج (صور)
28 جانفي 2018
-
18:05وفاة مؤسس "إمبراطورية إيكيا"
28 جانفي 2018
-
17:37الرابطة 1- الدفعة الثانية من الجولة 16: النتائج والترتيب
28 جانفي 2018
-
17:20ذهيبة: اصابة عوني حرس في حادث انقلاب سيارتهما
28 جانفي 2018
-
17:14بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة8 ذهاب: النتائج والترتيب
28 جانفي 2018
-
17:02حصيلة الحملة على الخنزير في قابس: القضاء على 13 في يوم واحد
28 جانفي 2018
-
16:40الافريقي يحقق انتصاره الثاني على التوالي بعد فوزه على "البقلاوة"
28 جانفي 2018
-
16:30رابطة الشمال الغربي بالكاف: فرق المجموعة في إضراب والمقابلات تؤجل
28 جانفي 2018
-
16:14اليمن: 15 قتيلا على الأقل في اشتباكات عدن
28 جانفي 2018
-
16:02تاجروين: وفاة شاب في ظروف غامضة
28 جانفي 2018
-
15:42من 26 فيفري الى 1 مارس.. تونس تشارك في صالون برشلونة الدولي لصناعة الجوال
28 جانفي 2018
-
15:35محكمة مصرية تخفّف حكما على ابن للرئيس السابق مرسي
28 جانفي 2018
-
14:52زيدان يلوح بالاستقالة من تدريب ريال مدريد
28 جانفي 2018
-
14:48القضاء الاسباني يمنع تنصيب بوتشيمون رئيسا لكاتالونيا
28 جانفي 2018
-
14:27سوسة: حجز كمية هامة من الخمور إثر مداهمة أمنية
28 جانفي 2018