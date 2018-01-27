حصيلة الحملة على الخنزير في قابس: القضاء على 13 في يوم واحد

قابس- الشروق أون ﻻين - نورة اﻻحولي: بعد التشكيات التي رفعها اهالي الزارات من ولاية قابس والفلاحون بواحات المنطقة نتيجة تكاثر الخنزير الوحشي وعبثه بالمحاصيل الزراعية وخطورته على المتساكنين نظمت اليوم اﻻحد ادارة الغابات بالتعاون مع جمعية الصيادين ووحدات الحرس الوطني حملة في مختلف واحات الزارات كانت حصيلتها القضاء على 13 خنزير .

وقد ﻻقت هذه الحملة ارتياح اﻻهالي و الفلاحون الذين طالبوا بان تكون الحملات منتظمة من اجل التصدي لهذه الافة الدخيلة على المنطقة .