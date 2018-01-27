بفضل ثنائية صابر خليفة

الافريقي يحقق انتصاره الثاني على التوالي بعد فوزه على "البقلاوة"

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

فاز النادي الإفريقي على نظيره الملعب التونسي في المباراة التي جمعته الأحد 28 جانفي 2018 في إطار الجولة 16 من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وتمكن النادي الافريقي من تحقيق انتصاره الثاني على التوالي بفضل هدفين لصابر خليفة في الدقائق 21 و53 فيما سجل يوسف الفوزاعي الهدف الوحيد للملعب التونسي في الدقيقة 74.