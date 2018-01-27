رابطة الشمال الغربي بالكاف: فرق المجموعة في إضراب والمقابلات تؤجل

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الكاف - الشروق أون لاين - محمد النموشي: توقفت رابطة الشمال الغربي بالكاف عن النشاط للأسبوع الثاني على التوالي بعد انقضاء 5 جولات من مرحلة الذهاب فقط.
وتعود الأسباب حسب العديد من المسؤولين في الجمعيات الرياضية إلى عدم صرف القسط الثاني من منحة 2017 من وزارة شؤون الشباب والرياضة والمقدرة بعشرة ملايين ، كذلك عدم صرف منحة الجامعة التونسية لكرة القدم للموسم الرياضي الحالي اضافة الى عدم الحصول على التجهيزات والمعدات الرياضية للموسم الثاني على التوالي من المندوبية ولهذه الأسباب أمضت 8 فرق من المجموعة التي تضم 10 فرق على عريضة للمطالبة بهذه المنح والتأكيد على عدم استئناف البطولة ما لم تتحقق هذه المطالب .
الكاف - الشروق أون لاين - محمد النموشي: توقفت رابطة الشمال الغربي بالكاف عن النشاط للأسبوع الثاني على التوالي بعد انقضاء 5 جولات من مرحلة الذهاب فقط.
وتعود الأسباب حسب العديد من المسؤولين في الجمعيات الرياضية إلى عدم صرف القسط الثاني من منحة 2017 من وزارة شؤون الشباب والرياضة والمقدرة بعشرة ملايين ، كذلك عدم صرف منحة الجامعة التونسية لكرة القدم للموسم الرياضي الحالي اضافة الى عدم الحصول على التجهيزات والمعدات الرياضية للموسم الثاني على التوالي من المندوبية ولهذه الأسباب أمضت 8 فرق من المجموعة التي تضم 10 فرق على عريضة للمطالبة بهذه المنح والتأكيد على عدم استئناف البطولة ما لم تتحقق هذه المطالب .
-
19:47اعتقال معارض روسي حاول تحدي بوتن
28 جانفي 2018
-
19:15الرمادة: وفاة شخص في حادث انقلاب سيارته
28 جانفي 2018
-
18:51بنزرت: بعد إختفائه شهرا كاملا.. العثور على جثة شيخ مدفونا في جبل بسجنان
28 جانفي 2018
-
-
18:28باريس: عمليات إجلاء واسعة مع اقتراب فيضان عارم من ذروته
28 جانفي 2018
-
18:14الشاهد يستقبل بطل إفريقيا المنتخب الوطني لكرة اليد بمطار تونس قرطاج (صور)
28 جانفي 2018
-
18:05وفاة مؤسس "إمبراطورية إيكيا"
28 جانفي 2018
-
17:37الرابطة 1- الدفعة الثانية من الجولة 16: النتائج والترتيب
28 جانفي 2018
-
17:20ذهيبة: اصابة عوني حرس في حادث انقلاب سيارتهما
28 جانفي 2018
-
17:14بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة8 ذهاب: النتائج والترتيب
28 جانفي 2018
-
17:02حصيلة الحملة على الخنزير في قابس: القضاء على 13 في يوم واحد
28 جانفي 2018
-
16:40الافريقي يحقق انتصاره الثاني على التوالي بعد فوزه على "البقلاوة"
28 جانفي 2018
-
16:30رابطة الشمال الغربي بالكاف: فرق المجموعة في إضراب والمقابلات تؤجل
28 جانفي 2018
-
16:14اليمن: 15 قتيلا على الأقل في اشتباكات عدن
28 جانفي 2018
-
16:02تاجروين: وفاة شاب في ظروف غامضة
28 جانفي 2018
-
15:42من 26 فيفري الى 1 مارس.. تونس تشارك في صالون برشلونة الدولي لصناعة الجوال
28 جانفي 2018
-
15:35محكمة مصرية تخفّف حكما على ابن للرئيس السابق مرسي
28 جانفي 2018
-
14:52زيدان يلوح بالاستقالة من تدريب ريال مدريد
28 جانفي 2018
-
14:48القضاء الاسباني يمنع تنصيب بوتشيمون رئيسا لكاتالونيا
28 جانفي 2018
-
14:27سوسة: حجز كمية هامة من الخمور إثر مداهمة أمنية
28 جانفي 2018