رابطة الشمال الغربي بالكاف: فرق المجموعة في إضراب والمقابلات تؤجل

الكاف - الشروق أون لاين - محمد النموشي: توقفت رابطة الشمال الغربي بالكاف عن النشاط للأسبوع الثاني على التوالي بعد انقضاء 5 جولات من مرحلة الذهاب فقط.

وتعود الأسباب حسب العديد من المسؤولين في الجمعيات الرياضية إلى عدم صرف القسط الثاني من منحة 2017 من وزارة شؤون الشباب والرياضة والمقدرة بعشرة ملايين ، كذلك عدم صرف منحة الجامعة التونسية لكرة القدم للموسم الرياضي الحالي اضافة الى عدم الحصول على التجهيزات والمعدات الرياضية للموسم الثاني على التوالي من المندوبية ولهذه الأسباب أمضت 8 فرق من المجموعة التي تضم 10 فرق على عريضة للمطالبة بهذه المنح والتأكيد على عدم استئناف البطولة ما لم تتحقق هذه المطالب .