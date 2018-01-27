اليمن: 15 قتيلا على الأقل في اشتباكات عدن

أكدت مصادر طبية يمنية اليوم الأحد، أن 15 قتيلا على الأقل و30 جريحا سقطوا في الاشتباكات التي حدثت بين قوات عسكرية وأمنية حكومية ومسلحين في عدن جنوب البلاد.

وأعطى رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر تعليماته، بوقف إطلاق النار فورا وعودة القوات العسكرية إلى ثكناتها.

وأكد بن دغر في توجيهاته لوزير الداخلية ومدير أمن عدن وقادة الألوية والوحدات العسكرية، على إخلاء المواقع التي تم احتلالها صباح اليوم من الطرفين دون قيد أو شرط.

يأتي ذلك فيما قالت وزارة الداخلية اليمنية إن الأوضاع الأمنية في عموم مناطق ومديريات العاصمة المؤقتة عدن، تحت سيطرة القوات الأمنية والعسكرية.

المصدر: العربية نت