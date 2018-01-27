تاجروين: وفاة شاب في ظروف غامضة

الكاف-الشروق أون لاين-مصدق الشارني: عثر اليوم الأحد على جثة شاب في أحد الأنهج الفرعية عن الطريق الرئيسية لمدينة تاجروين وبإعلام السلط الأمنية تحول الأعوان إلى مكان وجود الجثة وإثر المعاينة الأولية لوحظ وجود دماء سائلة من جسم الضحية. ولمعرفة أسباب وفاة هذا الشاب تم تحويل جثته إلى التشريح الطبي.