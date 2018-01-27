من 26 فيفري الى 1 مارس.. تونس تشارك في صالون برشلونة الدولي لصناعة الجوال

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أعلن قطب الغزالة لتكنولوجيات الاتصال أن 9 شركات ناشئة وشركتين من بين شركات الصغرى والمتوسطة العاملة ضمن موقعه ستشارك في صالون العالمي للجوال "موبايل وورلد كونغرس " الذي ستحتصنه مدينة برشلونة الإسبانية من 26 فيفري الى 1 مارس 2018 .
وتؤثث هذه المشاركة جناح تونس ضمن هذه التظاهرة العالمية علما وأن القطب الذي يوجد بولاية أريانة يعد مؤسسة تشرف عليها وزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي وتعمل على تطوير الشركات العاملة في مجال الاتصالات وإحتضانها وتحقيق رؤية تونس الرقمية.
ويعد الصالون العالمي للهاتف الجوال أهم لقاء دولي في المجال ويجمع الفاعلين والمصنعين و الباعة وسيتقطب أنظار 90 أالف زائر سنويا من 200 دولة وشارك في نسخة 2017 زهاء 2300 مؤسسة وحضره 10 آلاف و 800 مهني و 3 آلاف وسيلة إعلامية .
ويعد قطب الغزالة أحد أعضاء الشبكة الأوروبية التي تعد الذراع التنموي للمؤسسات الأوبية، بما أهله للفوز بدور المنظم المحلي للقاءات الأعمال التي ستدور خلال فترة تنظيم التظاهرة.
وتفتح مشاركة تونس في التظاهرة فرصا أمام المؤسسات التونسية لربط علاقات شراكة والتعرف على التوجهات التكنولوجية الجديدة في صناعة الهواتف الجوالة
أعلن قطب الغزالة لتكنولوجيات الاتصال أن 9 شركات ناشئة وشركتين من بين شركات الصغرى والمتوسطة العاملة ضمن موقعه ستشارك في صالون العالمي للجوال "موبايل وورلد كونغرس " الذي ستحتصنه مدينة برشلونة الإسبانية من 26 فيفري الى 1 مارس 2018 .
وتؤثث هذه المشاركة جناح تونس ضمن هذه التظاهرة العالمية علما وأن القطب الذي يوجد بولاية أريانة يعد مؤسسة تشرف عليها وزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي وتعمل على تطوير الشركات العاملة في مجال الاتصالات وإحتضانها وتحقيق رؤية تونس الرقمية.
ويعد الصالون العالمي للهاتف الجوال أهم لقاء دولي في المجال ويجمع الفاعلين والمصنعين و الباعة وسيتقطب أنظار 90 أالف زائر سنويا من 200 دولة وشارك في نسخة 2017 زهاء 2300 مؤسسة وحضره 10 آلاف و 800 مهني و 3 آلاف وسيلة إعلامية .
ويعد قطب الغزالة أحد أعضاء الشبكة الأوروبية التي تعد الذراع التنموي للمؤسسات الأوبية، بما أهله للفوز بدور المنظم المحلي للقاءات الأعمال التي ستدور خلال فترة تنظيم التظاهرة.
وتفتح مشاركة تونس في التظاهرة فرصا أمام المؤسسات التونسية لربط علاقات شراكة والتعرف على التوجهات التكنولوجية الجديدة في صناعة الهواتف الجوالة
-
19:47اعتقال معارض روسي حاول تحدي بوتن
28 جانفي 2018
-
19:15الرمادة: وفاة شخص في حادث انقلاب سيارته
28 جانفي 2018
-
18:51بنزرت: بعد إختفائه شهرا كاملا.. العثور على جثة شيخ مدفونا في جبل بسجنان
28 جانفي 2018
-
-
18:28باريس: عمليات إجلاء واسعة مع اقتراب فيضان عارم من ذروته
28 جانفي 2018
-
18:14الشاهد يستقبل بطل إفريقيا المنتخب الوطني لكرة اليد بمطار تونس قرطاج (صور)
28 جانفي 2018
-
18:05وفاة مؤسس "إمبراطورية إيكيا"
28 جانفي 2018
-
17:37الرابطة 1- الدفعة الثانية من الجولة 16: النتائج والترتيب
28 جانفي 2018
-
17:20ذهيبة: اصابة عوني حرس في حادث انقلاب سيارتهما
28 جانفي 2018
-
17:14بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة8 ذهاب: النتائج والترتيب
28 جانفي 2018
-
17:02حصيلة الحملة على الخنزير في قابس: القضاء على 13 في يوم واحد
28 جانفي 2018
-
16:40الافريقي يحقق انتصاره الثاني على التوالي بعد فوزه على "البقلاوة"
28 جانفي 2018
-
16:30رابطة الشمال الغربي بالكاف: فرق المجموعة في إضراب والمقابلات تؤجل
28 جانفي 2018
-
16:14اليمن: 15 قتيلا على الأقل في اشتباكات عدن
28 جانفي 2018
-
16:02تاجروين: وفاة شاب في ظروف غامضة
28 جانفي 2018
-
15:42من 26 فيفري الى 1 مارس.. تونس تشارك في صالون برشلونة الدولي لصناعة الجوال
28 جانفي 2018
-
15:35محكمة مصرية تخفّف حكما على ابن للرئيس السابق مرسي
28 جانفي 2018
-
14:52زيدان يلوح بالاستقالة من تدريب ريال مدريد
28 جانفي 2018
-
14:48القضاء الاسباني يمنع تنصيب بوتشيمون رئيسا لكاتالونيا
28 جانفي 2018
-
14:27سوسة: حجز كمية هامة من الخمور إثر مداهمة أمنية
28 جانفي 2018