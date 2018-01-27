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يوم الأحد 28 جانفي 2018
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من 26 فيفري الى 1 مارس.. تونس تشارك في صالون برشلونة الدولي لصناعة الجوال
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الأولى
من 26 فيفري الى 1 مارس.. تونس تشارك في صالون برشلونة الدولي لصناعة الجوال
28 جانفي 2018 | 15:42

أعلن قطب الغزالة لتكنولوجيات الاتصال أن 9 شركات ناشئة وشركتين من بين شركات الصغرى والمتوسطة العاملة ضمن موقعه ستشارك في صالون العالمي للجوال "موبايل وورلد كونغرس " الذي ستحتصنه مدينة برشلونة الإسبانية من 26 فيفري الى 1 مارس 2018 .

وتؤثث هذه المشاركة جناح تونس ضمن هذه التظاهرة العالمية علما وأن القطب الذي يوجد بولاية أريانة يعد مؤسسة تشرف عليها وزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي وتعمل على تطوير الشركات العاملة في مجال الاتصالات وإحتضانها وتحقيق رؤية تونس الرقمية.

ويعد الصالون العالمي للهاتف الجوال أهم لقاء دولي في المجال ويجمع الفاعلين والمصنعين و الباعة وسيتقطب أنظار 90 أالف زائر سنويا من 200 دولة وشارك في نسخة 2017 زهاء 2300 مؤسسة وحضره 10 آلاف و 800 مهني و 3 آلاف وسيلة إعلامية .

 ويعد قطب الغزالة أحد أعضاء الشبكة الأوروبية التي تعد الذراع التنموي للمؤسسات الأوبية، بما أهله للفوز بدور المنظم المحلي للقاءات الأعمال التي ستدور خلال فترة تنظيم التظاهرة.

وتفتح مشاركة تونس في التظاهرة فرصا أمام المؤسسات التونسية لربط علاقات شراكة والتعرف على التوجهات التكنولوجية الجديدة في صناعة الهواتف الجوالة

وات
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الأولى
من 26 فيفري الى 1 مارس.. تونس تشارك في صالون برشلونة الدولي لصناعة الجوال
28 جانفي 2018 | 15:42

أعلن قطب الغزالة لتكنولوجيات الاتصال أن 9 شركات ناشئة وشركتين من بين شركات الصغرى والمتوسطة العاملة ضمن موقعه ستشارك في صالون العالمي للجوال "موبايل وورلد كونغرس " الذي ستحتصنه مدينة برشلونة الإسبانية من 26 فيفري الى 1 مارس 2018 .

وتؤثث هذه المشاركة جناح تونس ضمن هذه التظاهرة العالمية علما وأن القطب الذي يوجد بولاية أريانة يعد مؤسسة تشرف عليها وزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي وتعمل على تطوير الشركات العاملة في مجال الاتصالات وإحتضانها وتحقيق رؤية تونس الرقمية.

ويعد الصالون العالمي للهاتف الجوال أهم لقاء دولي في المجال ويجمع الفاعلين والمصنعين و الباعة وسيتقطب أنظار 90 أالف زائر سنويا من 200 دولة وشارك في نسخة 2017 زهاء 2300 مؤسسة وحضره 10 آلاف و 800 مهني و 3 آلاف وسيلة إعلامية .

 ويعد قطب الغزالة أحد أعضاء الشبكة الأوروبية التي تعد الذراع التنموي للمؤسسات الأوبية، بما أهله للفوز بدور المنظم المحلي للقاءات الأعمال التي ستدور خلال فترة تنظيم التظاهرة.

وتفتح مشاركة تونس في التظاهرة فرصا أمام المؤسسات التونسية لربط علاقات شراكة والتعرف على التوجهات التكنولوجية الجديدة في صناعة الهواتف الجوالة

وات
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سفيان الأسود
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