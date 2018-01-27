محكمة مصرية تخفّف حكما على ابن للرئيس السابق مرسي

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قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية خففت يوم الأحد حكما على أحد أبناء الرئيس السابق محمد مرسي من الحبس ثلاث سنوات إلى الحبس لمدة شهر واحد في قضية أُدين فيها بحيازة سلاح أبيض.
وقال مصدر إن محكمة جنح مستأنف الزقازيق بمحافظة الشرقية ألغت أيضا غرامة 500 جنيه تضمنها حكم المحكمة الأدنى درجة الذي صدر في أكتوبر تشرين الأول على أسامة مرسي الذي يعمل محاميا.
وقالت المصادر القضائية ومصادر أمنية إن أسامة الذي قضى المدة المحكوم بها من المحكمة الأعلى درجة سيظل محبوسا على ذمة قضية تنظيم اعتصام في محيط مسجد رابعة العدوية بشمال شرق القاهرة في 2013 قبيل وبعد إعلان الجيش عزل والده خلال احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.
وكانت الشرطة قد ألقت القبض على أسامة بمنزله في مدينة الزقازيق عاصمة الشرقية في ديسمبر كانون الأول 2016 على ذمة قضية تنظيم الاعتصام وقالت في ذلك الوقت إنها ضبطت معه سلاحا أبيض وقدم للمحاكمة التي عقدت في معهد أمناء الشرطة الملاصق لمجمع سجون طرة في جنوب القاهرة لأسباب أمنية.
ويحق للنيابة العامة الطعن على الحكم الجديد أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية.
قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية خففت يوم الأحد حكما على أحد أبناء الرئيس السابق محمد مرسي من الحبس ثلاث سنوات إلى الحبس لمدة شهر واحد في قضية أُدين فيها بحيازة سلاح أبيض.
وقال مصدر إن محكمة جنح مستأنف الزقازيق بمحافظة الشرقية ألغت أيضا غرامة 500 جنيه تضمنها حكم المحكمة الأدنى درجة الذي صدر في أكتوبر تشرين الأول على أسامة مرسي الذي يعمل محاميا.
وقالت المصادر القضائية ومصادر أمنية إن أسامة الذي قضى المدة المحكوم بها من المحكمة الأعلى درجة سيظل محبوسا على ذمة قضية تنظيم اعتصام في محيط مسجد رابعة العدوية بشمال شرق القاهرة في 2013 قبيل وبعد إعلان الجيش عزل والده خلال احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.
وكانت الشرطة قد ألقت القبض على أسامة بمنزله في مدينة الزقازيق عاصمة الشرقية في ديسمبر كانون الأول 2016 على ذمة قضية تنظيم الاعتصام وقالت في ذلك الوقت إنها ضبطت معه سلاحا أبيض وقدم للمحاكمة التي عقدت في معهد أمناء الشرطة الملاصق لمجمع سجون طرة في جنوب القاهرة لأسباب أمنية.
ويحق للنيابة العامة الطعن على الحكم الجديد أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية.
-
19:47اعتقال معارض روسي حاول تحدي بوتن
28 جانفي 2018
-
19:15الرمادة: وفاة شخص في حادث انقلاب سيارته
28 جانفي 2018
-
18:51بنزرت: بعد إختفائه شهرا كاملا.. العثور على جثة شيخ مدفونا في جبل بسجنان
28 جانفي 2018
-
-
18:28باريس: عمليات إجلاء واسعة مع اقتراب فيضان عارم من ذروته
28 جانفي 2018
-
18:14الشاهد يستقبل بطل إفريقيا المنتخب الوطني لكرة اليد بمطار تونس قرطاج (صور)
28 جانفي 2018
-
18:05وفاة مؤسس "إمبراطورية إيكيا"
28 جانفي 2018
-
17:37الرابطة 1- الدفعة الثانية من الجولة 16: النتائج والترتيب
28 جانفي 2018
-
17:20ذهيبة: اصابة عوني حرس في حادث انقلاب سيارتهما
28 جانفي 2018
-
17:14بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة8 ذهاب: النتائج والترتيب
28 جانفي 2018
-
17:02حصيلة الحملة على الخنزير في قابس: القضاء على 13 في يوم واحد
28 جانفي 2018
-
16:40الافريقي يحقق انتصاره الثاني على التوالي بعد فوزه على "البقلاوة"
28 جانفي 2018
-
16:30رابطة الشمال الغربي بالكاف: فرق المجموعة في إضراب والمقابلات تؤجل
28 جانفي 2018
-
16:14اليمن: 15 قتيلا على الأقل في اشتباكات عدن
28 جانفي 2018
-
16:02تاجروين: وفاة شاب في ظروف غامضة
28 جانفي 2018
-
15:42من 26 فيفري الى 1 مارس.. تونس تشارك في صالون برشلونة الدولي لصناعة الجوال
28 جانفي 2018
-
15:35محكمة مصرية تخفّف حكما على ابن للرئيس السابق مرسي
28 جانفي 2018
-
14:52زيدان يلوح بالاستقالة من تدريب ريال مدريد
28 جانفي 2018
-
14:48القضاء الاسباني يمنع تنصيب بوتشيمون رئيسا لكاتالونيا
28 جانفي 2018
-
14:27سوسة: حجز كمية هامة من الخمور إثر مداهمة أمنية
28 جانفي 2018