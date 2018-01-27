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يوم الأحد 28 جانفي 2018
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محكمة مصرية تخفّف حكما على ابن للرئيس السابق مرسي
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الأولى
محكمة مصرية تخفّف حكما على ابن للرئيس السابق مرسي
28 جانفي 2018 | 15:35

قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية خففت يوم الأحد حكما على أحد أبناء الرئيس السابق محمد مرسي من الحبس ثلاث سنوات إلى الحبس لمدة شهر واحد في قضية أُدين فيها بحيازة سلاح أبيض.

 وقال مصدر إن محكمة جنح مستأنف الزقازيق بمحافظة الشرقية ألغت أيضا غرامة 500 جنيه تضمنها حكم المحكمة الأدنى درجة الذي صدر في أكتوبر تشرين الأول على أسامة مرسي الذي يعمل محاميا.

 وقالت المصادر القضائية ومصادر أمنية إن أسامة الذي قضى المدة المحكوم بها من المحكمة الأعلى درجة سيظل محبوسا على ذمة قضية تنظيم اعتصام في محيط مسجد رابعة العدوية بشمال شرق القاهرة في 2013 قبيل وبعد إعلان الجيش عزل والده خلال احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على أسامة بمنزله في مدينة الزقازيق عاصمة الشرقية في ديسمبر كانون الأول 2016 على ذمة قضية تنظيم الاعتصام وقالت في ذلك الوقت إنها ضبطت معه سلاحا أبيض وقدم للمحاكمة التي عقدت في معهد أمناء الشرطة الملاصق لمجمع سجون طرة في جنوب القاهرة لأسباب أمنية.

ويحق للنيابة العامة الطعن على الحكم الجديد أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية.

رويترز المصدر: "رويترز"
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الأولى
محكمة مصرية تخفّف حكما على ابن للرئيس السابق مرسي
28 جانفي 2018 | 15:35

قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية خففت يوم الأحد حكما على أحد أبناء الرئيس السابق محمد مرسي من الحبس ثلاث سنوات إلى الحبس لمدة شهر واحد في قضية أُدين فيها بحيازة سلاح أبيض.

 وقال مصدر إن محكمة جنح مستأنف الزقازيق بمحافظة الشرقية ألغت أيضا غرامة 500 جنيه تضمنها حكم المحكمة الأدنى درجة الذي صدر في أكتوبر تشرين الأول على أسامة مرسي الذي يعمل محاميا.

 وقالت المصادر القضائية ومصادر أمنية إن أسامة الذي قضى المدة المحكوم بها من المحكمة الأعلى درجة سيظل محبوسا على ذمة قضية تنظيم اعتصام في محيط مسجد رابعة العدوية بشمال شرق القاهرة في 2013 قبيل وبعد إعلان الجيش عزل والده خلال احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على أسامة بمنزله في مدينة الزقازيق عاصمة الشرقية في ديسمبر كانون الأول 2016 على ذمة قضية تنظيم الاعتصام وقالت في ذلك الوقت إنها ضبطت معه سلاحا أبيض وقدم للمحاكمة التي عقدت في معهد أمناء الشرطة الملاصق لمجمع سجون طرة في جنوب القاهرة لأسباب أمنية.

ويحق للنيابة العامة الطعن على الحكم الجديد أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية.

رويترز المصدر: "رويترز"
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