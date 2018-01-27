زيدان يلوح بالاستقالة من تدريب ريال مدريد

لوح مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، بالاستقالة من منصبه في حال عجز عن التعامل مع لاعبي الفرق المنافسة في البطولة الاسبانية لكرة القدم.

وقال زيدان، في مؤتمر صحفي، إنه قد "يستقيل من منصبه فورا إذا شعر بعجزه عن التعامل مع لاعبي الفريق المنافس في بطولة الدرجة الأولى الإسبانية لكرة القدم في خضم الأزمة الحالية التي يمر بها حامل اللقب"، مضيفا "إذا اعتقدت أن رسالتي لا تصل فسأغادر الفريق فورا".

وأضاف أن "كرة القدم مليئة باللحظات الجيدة والمؤلمة على حد سواء وعلي أن أتمسك بمحاولة قلب الأمور لصالحنا مرة أخرى. لازلت أشعر بالقوة".

وأوضح أن "الأمر نفسه ينطبق على اللاعبين. فالخطأ ليس خطأهم. هناك العديد من العوامل التي توضع في الاعتبار وليس النتائج فقط".

وتضاعفت أزمة الفريق، يوم الجمعة، بعد إصابة القائد سيرجيو راموس ولاعب الوسط إيسكو.