زيدان يلوح بالاستقالة من تدريب ريال مدريد

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لوح مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، بالاستقالة من منصبه في حال عجز عن التعامل مع لاعبي الفرق المنافسة في البطولة الاسبانية لكرة القدم.
وقال زيدان، في مؤتمر صحفي، إنه قد "يستقيل من منصبه فورا إذا شعر بعجزه عن التعامل مع لاعبي الفريق المنافس في بطولة الدرجة الأولى الإسبانية لكرة القدم في خضم الأزمة الحالية التي يمر بها حامل اللقب"، مضيفا "إذا اعتقدت أن رسالتي لا تصل فسأغادر الفريق فورا".
وأضاف أن "كرة القدم مليئة باللحظات الجيدة والمؤلمة على حد سواء وعلي أن أتمسك بمحاولة قلب الأمور لصالحنا مرة أخرى. لازلت أشعر بالقوة".
وأوضح أن "الأمر نفسه ينطبق على اللاعبين. فالخطأ ليس خطأهم. هناك العديد من العوامل التي توضع في الاعتبار وليس النتائج فقط".
وتضاعفت أزمة الفريق، يوم الجمعة، بعد إصابة القائد سيرجيو راموس ولاعب الوسط إيسكو.
لوح مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، بالاستقالة من منصبه في حال عجز عن التعامل مع لاعبي الفرق المنافسة في البطولة الاسبانية لكرة القدم.
وقال زيدان، في مؤتمر صحفي، إنه قد "يستقيل من منصبه فورا إذا شعر بعجزه عن التعامل مع لاعبي الفريق المنافس في بطولة الدرجة الأولى الإسبانية لكرة القدم في خضم الأزمة الحالية التي يمر بها حامل اللقب"، مضيفا "إذا اعتقدت أن رسالتي لا تصل فسأغادر الفريق فورا".
وأضاف أن "كرة القدم مليئة باللحظات الجيدة والمؤلمة على حد سواء وعلي أن أتمسك بمحاولة قلب الأمور لصالحنا مرة أخرى. لازلت أشعر بالقوة".
وأوضح أن "الأمر نفسه ينطبق على اللاعبين. فالخطأ ليس خطأهم. هناك العديد من العوامل التي توضع في الاعتبار وليس النتائج فقط".
وتضاعفت أزمة الفريق، يوم الجمعة، بعد إصابة القائد سيرجيو راموس ولاعب الوسط إيسكو.
-
19:47اعتقال معارض روسي حاول تحدي بوتن
28 جانفي 2018
-
19:15الرمادة: وفاة شخص في حادث انقلاب سيارته
28 جانفي 2018
-
18:51بنزرت: بعد إختفائه شهرا كاملا.. العثور على جثة شيخ مدفونا في جبل بسجنان
28 جانفي 2018
-
-
18:28باريس: عمليات إجلاء واسعة مع اقتراب فيضان عارم من ذروته
28 جانفي 2018
-
18:14الشاهد يستقبل بطل إفريقيا المنتخب الوطني لكرة اليد بمطار تونس قرطاج (صور)
28 جانفي 2018
-
18:05وفاة مؤسس "إمبراطورية إيكيا"
28 جانفي 2018
-
17:37الرابطة 1- الدفعة الثانية من الجولة 16: النتائج والترتيب
28 جانفي 2018
-
17:20ذهيبة: اصابة عوني حرس في حادث انقلاب سيارتهما
28 جانفي 2018
-
17:14بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة8 ذهاب: النتائج والترتيب
28 جانفي 2018
-
17:02حصيلة الحملة على الخنزير في قابس: القضاء على 13 في يوم واحد
28 جانفي 2018
-
16:40الافريقي يحقق انتصاره الثاني على التوالي بعد فوزه على "البقلاوة"
28 جانفي 2018
-
16:30رابطة الشمال الغربي بالكاف: فرق المجموعة في إضراب والمقابلات تؤجل
28 جانفي 2018
-
16:14اليمن: 15 قتيلا على الأقل في اشتباكات عدن
28 جانفي 2018
-
16:02تاجروين: وفاة شاب في ظروف غامضة
28 جانفي 2018
-
15:42من 26 فيفري الى 1 مارس.. تونس تشارك في صالون برشلونة الدولي لصناعة الجوال
28 جانفي 2018
-
15:35محكمة مصرية تخفّف حكما على ابن للرئيس السابق مرسي
28 جانفي 2018
-
14:52زيدان يلوح بالاستقالة من تدريب ريال مدريد
28 جانفي 2018
-
14:48القضاء الاسباني يمنع تنصيب بوتشيمون رئيسا لكاتالونيا
28 جانفي 2018
-
14:27سوسة: حجز كمية هامة من الخمور إثر مداهمة أمنية
28 جانفي 2018