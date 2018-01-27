سوسة: حجز كمية هامة من الخمور إثر مداهمة أمنية

الشروق اون لاين- مكرم السعيدي

نحجت فرقة الأبحاث والتفتيشات للحرس الوطني بسوسة صباح اليوم اثر مداهمة منزل أحد بائعي الخمر خلسة بجهة الكندار من حجز كمية هامة من الجعة الممتازة تمثلت في (12الف علبة جعة و20 قارورة خمر) في حين تحصن المظنون فيه بالفرار وقد تم إدراجه التفتيش بحكم تعرفهم على هويته وقد تم حجز الكمية وتحرير محضر في الغرض في انتظار احالتها للمصالح المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها.