مولود جمعياتي جديد: جمعية تونس الأمل للباحثين عن العمل بتطاوين‎

الشروق اون لاين- يثرب مشيري

تعزز المشهد الجمعياتي بولاية تطاوين بميلاد هيكل جمعياتي جديد "تونس الامل للباحثين عن العمل" الذي انطلق في نشاطه اليوم الاحدوالذي يهدف الى بعث الامل في صفوف مختلف الشرائح الاجتماعية بتطاوين خاصة وتونس عامة باعتبار ان الجمعية سيكون لها فروعا في ربوع الوطن .

وفي تصريح ل"الشروق اونلاين"، اوضح رئيس الجمعية عبد السلام لزعر ان هذه الجمعية تستهدف جميع الاختصاصات سواء كانوا الباحثين عن العمل من حاملي الشهائد العليا او من خريجي مراكز التكوين المهني او المنقطعين عن الدراسة لاحتضانهم صلب المجتمع المدني وتاطيرهم وتوجيههم من اجل المطالبة بحقوقهم التشغيلية والحصول هليها في اطار القانون ما من شانه ان يحد من الظواهر التي باتت تهدد شباب بلادنا كالهجرة وتعاطي المخدرات بسبب انسداد الافق انامهم وشعورهم بالاحباط والياس.