قابس: إيقاف شخصين من أجل تزوير عملة أجنبية

تمكنت يوم 27 جانفي 2018 الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بقابس المدينة من ضبط شخصين عمرهما 26 و30 سنة قاطنين بالجهة، وحجز لديهما مبلغ مالي من العملة التونسية قدره 450 دينار، 03 أحجار كريمة، 33 ورقة مزيفة من العملة الأجنبية من فئة 100 أورو، 205 ورقة من فئة 10 جنيهات ليبية.

وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بهما ومباشرة قضية عدلية في شأنهما موضوعها "مسك أشياء مجهولة المصدر وتزوير عملة".