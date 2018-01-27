قابس: إيقاف شخصين من أجل تزوير عملة أجنبية

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تمكنت يوم 27 جانفي 2018 الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بقابس المدينة من ضبط شخصين عمرهما 26 و30 سنة قاطنين بالجهة، وحجز لديهما مبلغ مالي من العملة التونسية قدره 450 دينار، 03 أحجار كريمة، 33 ورقة مزيفة من العملة الأجنبية من فئة 100 أورو، 205 ورقة من فئة 10 جنيهات ليبية.
وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بهما ومباشرة قضية عدلية في شأنهما موضوعها "مسك أشياء مجهولة المصدر وتزوير عملة".
تمكنت يوم 27 جانفي 2018 الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بقابس المدينة من ضبط شخصين عمرهما 26 و30 سنة قاطنين بالجهة، وحجز لديهما مبلغ مالي من العملة التونسية قدره 450 دينار، 03 أحجار كريمة، 33 ورقة مزيفة من العملة الأجنبية من فئة 100 أورو، 205 ورقة من فئة 10 جنيهات ليبية.
وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بهما ومباشرة قضية عدلية في شأنهما موضوعها "مسك أشياء مجهولة المصدر وتزوير عملة".
-
19:47اعتقال معارض روسي حاول تحدي بوتن
28 جانفي 2018
-
19:15الرمادة: وفاة شخص في حادث انقلاب سيارته
28 جانفي 2018
-
18:51بنزرت: بعد إختفائه شهرا كاملا.. العثور على جثة شيخ مدفونا في جبل بسجنان
28 جانفي 2018
-
-
18:28باريس: عمليات إجلاء واسعة مع اقتراب فيضان عارم من ذروته
28 جانفي 2018
-
18:14الشاهد يستقبل بطل إفريقيا المنتخب الوطني لكرة اليد بمطار تونس قرطاج (صور)
28 جانفي 2018
-
18:05وفاة مؤسس "إمبراطورية إيكيا"
28 جانفي 2018
-
17:37الرابطة 1- الدفعة الثانية من الجولة 16: النتائج والترتيب
28 جانفي 2018
-
17:20ذهيبة: اصابة عوني حرس في حادث انقلاب سيارتهما
28 جانفي 2018
-
17:14بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة8 ذهاب: النتائج والترتيب
28 جانفي 2018
-
17:02حصيلة الحملة على الخنزير في قابس: القضاء على 13 في يوم واحد
28 جانفي 2018
-
16:40الافريقي يحقق انتصاره الثاني على التوالي بعد فوزه على "البقلاوة"
28 جانفي 2018
-
16:30رابطة الشمال الغربي بالكاف: فرق المجموعة في إضراب والمقابلات تؤجل
28 جانفي 2018
-
16:14اليمن: 15 قتيلا على الأقل في اشتباكات عدن
28 جانفي 2018
-
16:02تاجروين: وفاة شاب في ظروف غامضة
28 جانفي 2018
-
15:42من 26 فيفري الى 1 مارس.. تونس تشارك في صالون برشلونة الدولي لصناعة الجوال
28 جانفي 2018
-
15:35محكمة مصرية تخفّف حكما على ابن للرئيس السابق مرسي
28 جانفي 2018
-
14:52زيدان يلوح بالاستقالة من تدريب ريال مدريد
28 جانفي 2018
-
14:48القضاء الاسباني يمنع تنصيب بوتشيمون رئيسا لكاتالونيا
28 جانفي 2018
-
14:27سوسة: حجز كمية هامة من الخمور إثر مداهمة أمنية
28 جانفي 2018