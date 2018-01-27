سيدي بوزيد: غلق فضائي طفولة بمعتمدية السبالة

سيدي بوزيد - الشروق اون لاين – زهير المليكي

أصدرت اللجنة الجهوية لمراقبة ومتابعة فضاءات الطفولة بسيدي بوزيد قراري غلق لفضاءين بمعتمدية السبالة وذلك لعدم الاستجابة لكراس الشروط المعمول بها في رياض الاطفال كاحترام المسافة التي تفصل بين رياض اطفال واخر والمقدرة بـ 200 م أو ان الفضاء غير مؤهل لقبول الاطفال .وقد اكد رئيس مصلحة متابعة المؤسسات بالمندوبية الجهوية للمراة والاسرة بسيدي بوزيد ان الحملات ستتواصل لحماية الاطفال وتوفير احسن الظروف لاستقبالهم..